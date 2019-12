PENEIRA FINA – 15/12/2019

Meio Ambiente

Os animais de grande porte que são acolhidos pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Catanduva passaram por cuidados especiais que incluíram vacinação e higienização. São 24 cavalos e uma vaca que foram apreendidos em ações das equipes da Secretaria de Trânsito neste ano. Eles estavam soltos nas vias e poderiam provocar acidentes de trânsito, um risco não só para esses animais como para motoristas e pedestres. Denuncias podem ser realizadas pelo telefone (17) 3522-0814.

Itajobi

Nesta semana Itajobi foi premiado pela realização do projeto Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família. O Ministério Público do Estado de São Paulo, junto dos municípios que realizam o projeto, incluindo Itajobi, recebeu o Selo de Práticas Inovadoras de Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres, prêmio concedido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Instituto Avon. Itajobi foi representado pela coordenadora de saúde Gabriela Biase Sperandio Rodolfo.

Natal Solidário

A Unimed Catanduva está realizando uma campanha para que as pessoas possam contribuir com a campanha Natal Solidário. Basta trazer até o Hospital ou sede da Unimed Catanduva 1 litro de leite. As doações serão revertidas ao Lar da Criança Lola Zancaner, que oferece atendimento a 170 crianças e adolescentes. 1 litro de leite fará toda diferença.

Macchione

“Busquei e encontrei na Justiça o direito de me defender, frente ao julgamento político da qual fui submetido. Minha obrigação é esclarecer os fatos. Não é o meu mandato que está em jogo, mas a honradez de um cidadão, convicto e responsável por seus atos em benefício da população, com respeito à administração pública, ao povo que me elegeu, a população de Catanduva e em defesa da democracia” explicou em seu Facebook sobre a liminar que ganhou nesta semana para poder voltar ao cargo de prefeito.

Atendimentos

Procon de Catanduva atendeu 1.213 pessoas que apresentaram dúvidas ou problemas com fornecedores no acumulado de setembro a novembro deste ano. Setores como alimentação, saúde, habitação e de produtos levaram munícipes às duas unidades locais de atendimento. Serviços privados, serviços essenciais e assuntos financeiros também estavam no hall de dúvidas. Os números são divulgados mensalmente pelo órgão na Imprensa Oficial do Município. Só em novembro, foram 369 pessoas que procuraram pelo atendimento, média de 18 solicitações a cada dia útil.

Aids

No mês da Campanha de Conscientização e Combate à Aids, estatísticas mostram que os casos da doença recuaram em 50% nos últimos seis anos em Catanduva. De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, 30 diagnósticos positivos foram registrados ao longo de 2019, frente a 60 confirmações em 2013. Os gráficos mostram que a queda de notificações por HIV/Aids tem sido, em média, gradativa anualmente em Catanduva: 2013: 60 / 2014: 54 / 2015: 57 / 2016: 57 / 2017: 53 / 2018: 47 / 2019: 30.

Artesantos

Os trabalhos produzidos nas oficinas de artesanato da Prefeitura de Catanduva estão expostos à população no Espaço Cultural da Praça 9 de Julho, no Centro. O ambiente reúne peças confeccionadas por alunos dos programas da Secretaria de Assistência Social e por pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. Os itens também podem ser adquiridos a preços acessíveis. O bazar permanecerá aberto até 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 22 horas, e aos sábados, das 7 às 19 horas.

ICMS

Os contribuintes com dívidas de ICMS têm apenas mais dois dias para aderir ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) do ICMS, com redução nos valores de multas e juros. Desde a abertura do PEP, em 7/11, a Secretaria da Fazenda e Planejamento já contabilizou a adesão de 12.957 empresas ao programa, que celebraram acordos para o pagamento de débitos que somam R$ 7.351.934.433,61. Esse resultado já ultrapassa a expectativa inicial do Governo, que era de uma arrecadação de R$ 3,1 bilhões. Somente em pagamentos à vista, devem ser arrecadados mais de R$ 1 bilhão.

IPVA

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ficará mais barato em São Paulo em 2020 e as datas de vencimento já estão disponíveis para consulta. A tabela de valores venais registra queda nominal de 3,54%, em média, nos preços de venda praticados no varejo, segundo levantamento apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O calendário de vencimento do imposto será publicado no Diário Oficial de amanhã (14) e a tabela de valores venais será disponibilizada na próxima semana.

IPVA Dados

O levantamento da Fipe é referente a 11.868 diferentes marcas, modelos e versões de veículos. A pesquisa, baseada nos valores de mercado de setembro de 2019, comparada ao mesmo período de 2018, identificou maior queda de preços de venda para camionetas e utilitários, que apresentaram recuo de 4,17%. Os automóveis tiveram redução de 3,97%, seguidos de ônibus e microônibus, com redução de 3,81%. Os preços de venda de caminhões tiveram queda de 2,39% e motos fecharam 2,27% abaixo do valor apurado no ano anterior.

Taxas

A população nos Estados Unidos está dividida quanto ao plano do governo de reduzir tarifas sobre produtos chineses. A administração Trump anunciou, na sexta-feira (13), que tinha concluído a Fase 1 do acordo comercial com a China, que inclui a primeira redução de tarifas americanas impostas desde o ano passado. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos recebeu de bom grado a notícia, chamando-a de “um desdobramento muito positivo” e “um presente para empresas e consumidores americanos”.

Da Redação