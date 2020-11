PENEIRA FINA 15/11/2020

ACOMPANHE A APURAÇÃO

A equipe Vox-O Regional já está em campo para levar a você os detalhes urna a urna, voto a voto, candidato a candidato. Todos os detalhes das eleições 2020 em toda região poderão ser acompanhados nas mídias sociais do Jornal durante o domingo todo e também poderão ser ouvidos na VOX FM em 101,3 MHz.

QUE RUFEM OS TAMBORES

Logo mais aproximadamente 19:30 h já teremos o nome do futuro prefeito que governará nossa Operosa Urbe pelos próximos quatro anos. A cidade precisa de alguém que “não sente nos problemas e fique lamentando ou culpando outrem”. Catanduva precisa de alguém que tenha garra, pudor e muita coragem (de preferencia que acorde cedo) para “dispensar” inúmeros aposentados (até de outras cidades) que ainda hoje estão contratados pela CLT ou em cargos em comissão eternos.

DENTRE OS PROBLEMAS

Outro grande abacaxi é o IPMC que “estrangula” a folha de pagamento por falta de um prefeito que seja corajoso o suficiente para estabelecer “um teto salarial” para aposentados do instituto onde muitos sacam mensalmente somas que “não dão conta de gastar”, inclusive a atual prefeita que é aposentada da prefeitura e mais alguns “amigos da rainha” que em nome de um certo “direito adquirido”, arrancam o couro do erário público.

Sorte e Luz ao novo prefeito!

ELEIÇÕES DOS MUNICÍPIOS

Eleições municipais em meio à pandemia exigem cuidados. Os números de qualquer eleição no país são gigantes e a disputa municipal de 2020 não é diferente. São, por exemplo, mais de 147 milhões de eleitores que podem ir às urnas em 5.568 municípios. As mulheres são maioria, 52,5% do total; e os homens são 47,5%. Em relação aos candidatos, a situação se inverte: são 66,4 % de homens e 33,6% de mulheres, num total de mais de 538 mil pessoas aptas a concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. A concorrência média, no caso dos prefeitos, é de 3,4 candidatos por vaga. A disputa pelas Câmaras Municipais é mais acirrada: em média 8,9 candidatos para cada vaga.

TRABALHANDO NAS ELEIÇÕES

Mais de 1 milhão e 500 mil mesários foram convocados para trabalhar durante a votação, que vai ter horário ampliado e regras rígidas para evitar a contaminação pelo coronavírus. Alexandre Rollo, especialista em Direito Eleitoral, comemora a realização da eleição apesar da pandemia. Ele lembra as recomendações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE): evitar ir à sessão eleitoral com acompanhante; deixar o horário das 7 horas às 10 horas da manhã para os grupos de risco; não esquecer da máscara; respeitar o distanciamento; levar caneta; e usar álcool gel antes e depois de registrar o voto na urna.

TÍTULOS CANCELADOS

Quem não votou nem justificou nas últimas três eleições pode ter tido o título cancelado. E para essa conta, cada turno vale como uma eleição separada. Por isso quem estiver nessa situação consulte o site da Justiça Eleitoral antes de ir votar.

GUERRA DAS FAKE NEWS

O sábado(14) amanheceu “pulverizado” de fakes pra cima dos candidatos A,B,C e D mas algumas nem prosperaram. Quando não se tem proposta ou se está mal intencionado o candidato faz qualquer coisa para tomar o poder. Infelizmente nossa prefeitura não está muito “atrativa” pra quem é sério devido a quantidade de problemas acumulados ao longo dos últimos 20 anos. É até de se assustar quando alguém busca tomar o poder a qualquer custo e sem um mínimo de escrúpulo.

RESERVIÇO

Foi só dar uma chuvinha que o serviço de manutenção feito pela SAEC mostrou ser deficitário. Os moradores do Nova Catanduva amargaram uma noite com um mal cheiro por conta do esgoto que estourou na noite de sexta-feira (13) jorrando “excrementos” pelas ruas do bairro. A autarquia culpa os moradores por canalizarem a agua da chuva de suas residências para o esgoto oque é proibido, já os moradores reclamam da qualidade e da espessura da canalização do esgoto feito no populoso bairro, segundo um encanador que mora no bairro os “canos” utilizados não darão conta.