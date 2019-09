PENEIRA FINA – 15/09/2019

DORIA EM CATANDUVA

A vinda do governador para Catanduva mobilizou muitos políticos da cidade e de toda região. Estavam presentes praticamente todos os vereadores da Cidade-Feitiço, prefeitos da região de Catanduva e de São José do Rio Preto, a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, deputados estaduais, da cidade Beth Sahão, ex deputado federal Sinval Malheiros, ex-prefeitos de Catanduva, bispo Valdir Mamede, secretários municipais, comandante do Corpo de Bombeiros e tantos outros. Até mesmo o ex-prefeito Geraldo Vinholi acompanhou a visita do governador, ao lado do filho secretário de desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi.

DIA HISTÓRICO

Marco Vinholi tratou a inauguração do serviço de radioterapia como dia histórico para Catanduva. “Um dia representado pela luta de tantas pessoas que acreditaram nesse sonho. Deixando tudo de lado, que não fosse a saúde daqueles que mais precisam”, disse o secretário.

LISTOU

O secretário foi o primeiro a listar obras, recursos e autorizações para a região. “Tivemos a entrega recentemente do Teatro Municipal com recursos de R$ 2,3 milhões do Fundo de Interesses Difusos. Três creches que devem ser finalizadas, estamos aguardando o projeto básico do novo Fórum que vem de Bauru. A sessão de espaço para o projeto Corujas do Bem. As casas da CDHU. A liberação da revitalização da estrada Alfredo Jorge e incluindo no ano que vem um grande projeto em parceria com iniciativa privada na Washington Luis”.

MARTA

A prefeita Marta falou que ontem o momento era somente de agradecer. “Sua presença nesse momento tão importante para nossa cidade. Temos o nosso Hospital do Câncer. Um sonho compartilhado por muitas pessoas, obra construída por muitos esforços, por milhares de voluntários e provamos que a união faz a força. As necessidades são muitas, mas hoje é dia de agradecer e só. Agradecer a todos que tornaram esse hospital uma realidade”.

EQUIPE COMPETENTE

O governador, durante o discurso agradeceu sua equipe de trabalho e aproveitou para elogiá-la. “Valorizo muito o trabalho dessa equipe que está ao meu lado nesses oito meses. Que vem fazendo uma transformação em nosso estado. Transformação que passa pela saúde, pela educação, pelos programas voltados aos mais pobres, que são mais de 3,5 milhões de desempregados. Pode ser o estado mais rico, mas é também o que acumula o maior número de pessoas que precisam do amparo do Estado”.

TRATAMENTO

Um catanduvense, cadeirante, esteve presente na inauguração. O presidente da Câmara, Luis Pereira, aproveitou o evento para solicitar uma atenção ao caso do morador que precisa dar continuidade de tratamento de saúde. O governador pediu para que o secretário de saúde do Estado verificasse o que era preciso para o catanduvense.

MULHERES

Doria também falou sobre a importância das mulheres na função pública. “As mulheres são melhore que os homens em tudo. E são mesmo. Principalmente na função pública. Os homens que me perdoem, mas é a verdade. Sensibilidade. Não deixa a lição incompleta. Em qualquer área, vale na família. Não existe família sem figura feminina”.

PILAR

Doria falou sobre segurança pública e pontou a área como prioritária em seu governo. “

Estabelecemos duas grandes prioridades ao lado de um conjunto base essencial. Os dois pilares são geração de emprego através de novos investimentos do setor privado. Segurança pública. No nosso oitavo mês de governo é o estado mais seguro do Brasil. Uma taxa de 6,29 crimes para cada 100 mil habitantes. Estados vizinhos estão com 35. Temos uma polícia ativa, para atender pessoas de bem, as famílias. Enorme orgulho de implantar uma política de segurança inteligente. Por isso investimentos em qualidade, treinamento e equipamento”.

DELEGACIA DA MULHER

Ao lado da deputada Beth Sahão, autora de uma lei que tornava as delegacias de Defesa da Mulher (DDM) abertas 24 horas por dia, mas que foi vetada pelo governador, Doria afirmou que até o final de seu mandato 40 unidades da DDM estarão abertas 24 horas por dia. E deve ampliar de 133 para 150 unidades em todo Estado.

TÍTULO

Durante a cerimônia de inauguração, o presidente da Câmara, Luis Pereira fez a entrega da placa que torna o governador do Estado, cidadão catanduvense. Pereira agradeceu a visita do chefe do Executivo estadual, falou sobre obras realizadas, mencionou a cessão de uso do espaço no KM 7 pelo projeto Corujas do Bem, dentre outros.

PLENÁRIO

