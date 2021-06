PENEIRA FINA 15/06/2021

HISTÓRIA

Desde o final da década de 20, com a gripe espanhola, o mundo atual nunca viveu algo assim, como essa pandemia do coronavírus. E Catanduva não podia ser diferente. Porém, hoje, dia 15 de junho de 2021, todos os catanduvenses estão fazendo parte da história: pela primeira na vez na cidade, tem início um lockdown em nosso município, com medidas severas, rígidas e a promessa de uma intensa fiscalização nos próximos 15 dias.

REGIÃO

As cidades da região de Catanduva também entraram em lockdown. Os decretos já começaram a valer a partir de ontem, segunda-feira nas seguintes cidades: Elisiário, Uchôa, Itajobi, Catiguá, Tabapuã, Paraíso, Palmares Paulista, Santa Adélia e Ariranha. Com exceção de Elisiário, todas as outras cidades tem a data de término para o dia 20, próximo domingo. A cidade de Pindorama estava confeccionando o seu decreto no final de semana, e irá colocar o lockdown a partir de hoje.

CORRERIA

No fim de semana e ontem, foi constatado uma verdadeira correria nos supermercados pelos catanduvenses, para garantir alimentos para o período das medidas emergenciais. Como sempre, alguns casos que chamam a atenção: uma senhora levando 10 pacotes de 5kg de arroz. Será que a família era tão grande assim?

PORTA-VOZ

O comandante da Guarda Civil Municipal, Cláudio Pereira, está se transformando no “porta-voz” sobre o lockdown em Catanduva. Pereira concedeu entrevista para a TV Tem no sábado, para alguns blogs, participou de uma “live” no domingo a noite e ontem de manhã foi o convidado especial do programa E Agora, da rádio Ondas Verdes FM e a tarde mais uma “live” na internet. Tudo isso para sanar as dúvidas dos catanduvenses referentes ao decreto nº 8.040

ZAP DO LOCKDOWN

A Prefeitura de Catanduva disponibilizou um número de Whatsapp para os catanduvenses que quiserem tirar alguma dúvida em relação ao lockdown. Anote o número, adicione em seu celular e envie seu questionamento: (17) 99659-5446

MICRO USINA

Em conversa com o secretário de Administração, Richard Casal, o mesmo informou que o prefeito Padre Osvaldo está trazendo mais benfeitorias ao município. Conseguiu pela Petrobrás uma micro usina regional de oxigênio, mais duas unidades básicas de saúde para a cidade, além de mais R$ 4 milhões de reais para construção de UPA no bairro Nova Catanduva. O valor da verba inclusive foi anunciado pelo próprio padre no final da tarde do último sábado pelas redes sociais.

RESPOSTA DO MEIO AMBIENTE

Na semana passada, publicamos uma nota aqui no Peneira Fina, sobre o corte de três árvores na esquina das ruas Cuiabá com Araraquara. A Secretaria do Meio-Ambiente enviou uma resposta com a devida explicação.

RESPOSTA DO MEIO AMBIENTE – II

“A solicitação da extração de três árvores de origem Sete Copas foi feita pela munícipe, moradora do logradouro, onde as árvores cinquentenárias de grande porte estava trazendo transtornos na estruturação do imóvel, porém todo pedido de Extração, é vistoriado pelo A.F.A (Agente de Fiscalização Ambiental) e pelo Engenheiro Agrônomo responsável pelo Horto Municipal. E se autorizada a extração, o Munícipe requerente, tem que cumprir com a reposição das árvores extraídas, executando o plantio com a quantidade determinada pelas normas ambientais, para que cumpra o replantio de novas árvores.” Tá dado o recado.

IMPORTÃNCIA

Vale destacar o trabalho realizado pela equipe da Secretaria do Meio-Ambiente em toda cidade, e também a importância de dar uma resposta ao leitor catanduvense.

JANSSEN

O governo de SP decidiu que vai distribuir a vacina da Janssen Johnson & Johnson) para as 645 cidades do estado. Hoje, o imunizante deve desembarcar no Brasil e tem validade até o dia 27. Por causa do prazo curto, o Ministério da Saúde afirmou que enviará as 3 milhões de doses da vacina apenas para as capitais. São Paulo, no entanto, fará diferente. Será montada uma força-tarefa de logística e distribuição da vacina da Janssen para atender todas as cidades do Estado de São Paulo.

EFICÁCIA

A vacina fabricada pela Johnson & Johnson tem eficácia de 85% na prevenção de casos graves e oferece proteção completa contra hospitalização e morte por Covid-19, segundo estudo divulgado em janeiro.

PFIZER

E por falar em vacina, Catanduva recebeu 1.200 doses da vacina da Pfizer e já está aplicando nos catanduvenses. No último sábado, pessoas que procuraram o posto de vacinação para tomarem a primeira dose, algumas já eram imunizadas com a dose americana.

A FRASE

“Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários” (Clive Staples Lewis, escritor e professor)