PENEIRA FINA 15/05/2021

FAKE NEWS

Não é de hoje que as falsas notícias se alastram e causam impactos muitas vezes catastróficos. Mas o fato é que as redes sociais contribuíram para a explosão desse fenômeno. Afinal, em segundos, uma informação pode ser pulverizada, atravessando todos os tipos de fronteiras. Ontem (14) a Prefeitura de Catanduva se posicionou sobre mais uma inverdade, dessa vez envolvendo o CRAS. Uma fake news espalhada pela cidade dizia que o órgão estava realizando a contratação de pessoas. Isso fez com que o CRAS recebesse uma série de demandas, a procura das vagas. Para esclarecer a situação, a assessoria postou um comunicado em que afirmava que a informação era falsa. Segundo a nota, “os procedimentos para contratar pessoal ocorrem, via seleção de cadastros, pela Secretaria de Assistência Social por meio do PED – Programa Emergencial de Desemprego”. É válido chamar a atenção para que a população se atente às notícias publicadas por órgãos de imprensa ou mesmo nas páginas oficiais da prefeitura, para evitar golpes e conflitos de informações.

BODAS DE OURO

A Unimed de Catanduva completa 50 anos no dia 18 de maio, próxima terça-feira. A diretoria está às voltas dos preparativos de um cronograma especial para celebrar a data. Por conta da pandemia, não deve acontecer nenhum tipo de evento presencial, como as famosas confraternizações que a cooperativa costuma realizar, para evitar a reunião de público. Por ora, a equipe está em produção de um material temático – um vídeo institucional, mas outras ações vêm sendo discutidas e analisadas.

FORMULÁRIO DA COVID

Uma estratégia que tem facilitado a organização da vacinação contra a Covid-19 são os formulários, adotados pela Secretaria Municipal de Catanduva. Os documentos podem ser baixados e impressos através do site da prefeitura, gratuitamente. Funciona assim: a pessoa preenche o formulário, juntamente com seu médico, e agiliza o atendimento. O formulário faz parte da documentação exigida para o recebimento da vacina – juntamente com um documento pessoal com foto – e a saúde tem reforçado a sua divulgação.

QUEM PODE?

O site catanduva.sp.gov.br oferece atualmente três tipos de formulários da vacinação do novo coronavírus. São eles: cadastro dos trabalhadores de saúde não vacinados; formulário padrão para indicação de vacina Covid-19 – grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos e formulário padrão para indicação de vacina Covid-19 – pessoas com comorbidades. A vacinação dos grupos com comorbidades, definido pelo Ministério da Saúde, será realizada de acordo com a faixa de idade e ordem de gravidade.

RECUPERADO

Uma pessoa que está em recuperação de uma situação extremamente delicada por conta da Covid-19 é o locutor Gustavo Mid. O profissional teve um quadro repleto de complicações e passou bastante tempo internado, o que mobilizou um grande engajamento nas redes sociais, por orações.

Mid fazia parte do quadro da VOX FM, na ocasião da sua estreia em Catanduva e na época foi anunciado como um nome de peso do time.

CONECTA VOX

Por falar em VOX, os drops de notícias do Conecta VOX é uma fórmula que traz muita leveza e informação durante a programação. A emissora se mantém atualizada e com uma grade que vale o posto de rádio mais acessada no município. Em abril, ela bateu mais de nove mil acessos on-line, com resultado acima de 40%, liderando o ranking consecutivo em todos os meses desse ano. Com um time afinado e afiado, a VOX cumpre não só seu papel no entretenimento, quanto na prestação de serviço.

Além disso, ela desenvolve um trabalho dinâmico, que pode ser ouvido, visto e acessado. É isso aí: como diz seu próprio slogan – sua rádio multiplataformas.

MESA BRASIL

Infelizmente, o que não tem faltado durante esses tempos de pandemia são pessoas em situação de vulnerabilidade, que precisam de todo tipo de ajuda. Por outro lado, felizmente, existe uma série de iniciativas que visam amenizar essa situação. A unidade do Sesc Catanduva se juntou ao movimento do Mesa Brasil e passou a receber doações de alimentos não perecíveis. A ação #MesaBrasilSescSP recebe alimentos como arroz, feijão, leite em pó, óleo, fubá, sardinha em lata, macarrão, molho de tomate, farinha de milho e farinha de mandioca.

ATENÇÃO AOS PROTOCOLOS

Em Catanduva, os alimentos arrecadados pelo Sesc serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade. A instituição lembra que as unidades estão preparadas para receber as doações, cumprindo os protocolos de distanciamento, higiene e segurança. Os interessados podem fazer a entrega de terça a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h. “Lembramos que o Sesc continua fechado para visitas espontâneas, funcionando apenas com serviços agendados e agora com a coleta de doações”, destacou a nota.