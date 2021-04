PENEIRA FINA 15/04/2021

AMOR A CATANDUVA

Notoriamente a maioria dos senhores vereadores não está sabendo separar “o que é institucional dos desafetos políticos”. Foi assim no “dia da cidade” em que comemoramos 103 anos de emancipação político-administrativo do Município. A singela cerimônia promovida pala administração em homenagem a Catanduva foi prestigiada por apenas três vereadores: Alan Marçal, Ivan Bernardes e Maurício Ferreira. Estes edis souberam superar divergências políticas (se houvessem) e foram prestar homenagens a cidade, ao lado do prefeito Padre Osvaldo e do Vice Claudio Romangnoli e foram participar do “póstumo momento de reflexão” que lembrou com solidariedade as mais de 300 vitimas fatais da Covid-19 no Município de Catanduva.” Vereadores, a cidade precisa de vocês remando para um único lado, pois do jeito que está, ninguém chegará a lugar nenhum”. Vale registrar que “alguns” dos que faltaram, mandaram assessores os representando.

CATANDUVA CELEBRA 103 ANOS

Ato simples, mas o suficiente para tocar corações. Para marcar o aniversário da cidade, a Prefeitura de Catanduva realizou solenidade. No ato, foram prestadas honras ao município. O principal momento girou em torno da homenagem às vítimas da covid-19 e solidariedade a suas famílias. Viva Catanduva! (Jor. Katia Muller)

AMOR A CATANDUVA II

Apesar do anseio dos treze vereadores que aguardam com muito carinho e respeito para tornar o Secretário de Estado Marco Vinholi em “cidadão catanduvense”, (Os treze assinaram sem ressalvas e sem discutir o projeto que condecora o moço), corre nos bastidores políticos que o jovem secretário e a direção do partido estudam a mudança do “domicílio eleitoral” de Marco Vinholi para São José do Rio Preto e com isso a “história de amor a Catanduva acabará em divórcio eleitoral” apesar da lua de mel promovida pela Câmara, precisará de mais de um título para segurar esse “matrimônio”. Se Marco está casado com Catanduva, a Câmara será a sogra: Apesar de fazer um almoço bom aos domingos, falará mal do “ex-genro” depois da separação. Será que teremos um resgate político do PSDB Rio-Pretense protagonizado por Vinholi?

PSDB EM RIO PRETO

Segundo acompanhamos, o PSDB em Rio Preto está há anos na mão da família Vaz de Lima que não lançou nome novo em nenhuma nas eleições dos últimos 25 anos ficando o partido a disposição do ex-deputado José Carlos Vaz de Lima e da Esposa Ivani Vaz de Lima que foi candidata a prefeita em 2000, derrotada por Edinho e vice-prefeita na chapa com Dr. Valdomiro Lopes do PSB prefeito de Rio Preto de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2016. O antecessor do Dr. Valdomiro foi Edinho Araújo, o sucessor, Edinho também que foi ministro da presidente Dilma. Apesar de ser uma “operosa urbe”, São José do Rio Preto, em grande maioria, amarga a mesma Câmara e os mesmos políticos desde os anos 90. Seu crescimento dá se a um povo honrado e lutador que só fazem da cidade cada vez mais, uma grande fortaleza.

VACINAÇÃO PARA IDOSOS DE 60 ANOS

O Governador João Doria anunciou ontem, quarta-feira (14) a ampliação da campanha de vacinação contra COVID-19, que agora vai alcançar integralmente todos os idosos do Estadão de São Paulo, com o cronograma definido para pessoas na faixa etária de 60 a 64 anos. O novo grupo totaliza 2,24 milhões de pessoas, incluindo 840 mil com 63 e 64 anos, que poderão receber a primeira dose a partir do dia 29 de abril. As demais 1,4 milhão de pessoas têm 60, 61 e 62 anos, com cronograma a partir de 6 de maio.

MAIS DA VACINAÇÃO

Desde segunda-feira (12), doses estão sendo aplicadas nos idosos com 67 anos. A partir da próxima quarta-feira (21), será a vez dos que têm 65 e 66 anos, totalizando mais 760 mil pessoas. Também em abril, o cronograma passou a incluir os idosos de 68 anos, profissionais da ativa das forças de Segurança e trabalhadores da Educação de escolas públicas e privadas a partir de 47 anos.

DO VACINÔMETRO

O Vacinômetro do Estado de São Paulo marcou, às 12h55 de hoje, 8.262.320 doses aplicadas, somando 5.787.906 de primeira dose e 2.474.414 da segunda, número que equivale ao total de pessoas que já completaram o esquema vacinal, incluindo os mais de 167,8 mil trabalhadores da Educação e 149,8 mil de Segurança que receberam doses até ontem (13). Em Catanduva foram vacinadas mais de 28.436. Todas as pessoas que integram os públicos da campanha podem acessar o site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br ) para confirmar o pré-cadastro. O preenchimento do formulário leva de um a três minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação. O pré-cadastro não é obrigatório, mas facilita o trabalho dos profissionais da saúde e beneficia a população atendida.