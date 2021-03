PENEIRA FINA 15/03/2021

PASSEIO NO MERCADO

Mesmo com as restrições impostas pelas autoridades, o brasileiro insiste em “fingir que não ouviu” que: Devemos evitar de ir com a família toda aos supermercados evitando aglomerações ou super lotação no comércio mesmo chamados “essenciais”. Adultos e crianças são encontrados usando o fim de semana para “passear com a família” como de costume mas, a atual realidade pede mais cautela. O comandante da Guarda Municipal, Claudio Pereira, disse em entrevista que “tal restrição” está prevista em decreto e que é bom ficarem atentos. Na semana passada e ontem pela manhã, a Vigilância Sanitária visitou grandes supermercados de rede onde as reclamações tem sido mais intensas.

SITUAÇÃO PEDE CAUTELA

A diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, disse que a situação é de calamidade. “A Unidade para Respiratórios Agudos está superlotada. O momento é crítico, e nesta semana a fundação foi obrigada a recusar internação de pacientes. Renata ressaltou que grande parte da resolução do problema é a atitude positiva da população, usando máscara, álcool gel e higienizando as mãos e, principalmente, evitando aglomeração, só saindo de casa em casos de extrema necessidade.

DR. PEDRO MACCHIONE

Em vídeo compartilhado ontem(13) nas redes sociais, o médico pneumologista chama atenção e alerta para os cuidados que devem ser tomados diante da pandemia e também a real situação de Catanduva.” Estamos diante de uma nova doença dentro da nova doença, não está para brincadeira, nós estamos numa guerra, está muito sério, o Hospital Emílio Carlos está dedicando praticamente todas as suas alas a internação de pacientes SUS com Covid e não está dando conta! Não temos mais respiradores, o Hospital São Domingos está com todos os respiradores ocupados, não temos mais equipes, não tem mais gente para trabalhar, todos os funcionários estão altamente dedicados, todo mundo trabalhando muito e não tem lugar para transferir pacientes. Estamos em guerra, esqueça essa brincadeira carreata! Não é hora de fazer política, pensem na vida, por favor acordem! Vocês não estão entendendo, não é a rede Globo não é o Bolsonaro nem o Dória, é a vida, por favor entendam isso, a culpa não é’ de ninguém, a culpa é nossa quando estamos nos mobilizando pra fazer carreatas”.

Dr. JOSÉ RENATO PIZARRO

“Tranquilizar os usuários, aqueles que precisam do hospital Unimed São Domingos. Estamos numa situação muito difícil, temos uma ala inteira preparada para Covid-19. Temos vários respiradores ainda em standby, outros chegarão na semana que vem. Medicamos estamos controlando, estamos bem equipados, fazemos o controle a cada seis horas, estatísticas, estamos conseguindo comprar medicamentos, estamos usando o que é de melhor para as pessoas. Não estamos escolhendo ninguém para ser entubado. Existe morte, infelizmente, mas estamos dando conta do recado. Quero agradecer a todos que estão fazendo um lindo trabalho, médicos, enfermeiros, técnicos, funcionários da limpeza, estes são os heróis”

CONFINAMENTO DE GADO

Foi “desmatada” uma área na Rua Minas Gerais no bairro Gaviolli para que o local seja usado para um suposto “confinamento de gado” o que ainda não foi confirmado pelo proprietário. Segundo o Plano Diretor do Município, é proibido criar porcos, galinhas dentre outros animais dentro do perímetro urbano do município”. A área particular em questão, fica próximo a rio Barro Preto e bem na frente de um supermercado. O espaço está aberto para o pecuarista, Secretaria de Trânsito e a do Meio Ambiente e também para moradores vizinhos que queiram manifestar sobre este assunto.

MAIS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NA UNICAMP

O número de estudantes de escolas públicas aprovados na primeira chamada do Vestibular Unicamp 2021 chegou a 49,8% do total de convocados. Dos 3.247 aprovados, 1.616 estudantes fizeram o ensino médio em escolas da rede pública de ensino. O índice supera o do ano anterior, quando o percentual foi de 47,5% (1.510 estudantes), somadas as modalidades Vestibular e Enem. Este ano o Vestibular absorveu as vagas da modalidade Enem-Unicamp, que não foi oferecida.

MAIS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NA UNICAMP II

Outro percentual que registrou aumento significativo foi o de estudantes de baixa renda beneficiados com a isenção total da taxa de inscrição. Este ano, na primeira chamada foram aprovados 629 candidatos isentos, o que representa 19,4% do total de convocados. O número é bastante superior ao do ano passado, quando haviam sido convocados em primeira chamada, 281 estudantes beneficiados pela isenção no Vestibular e outros 104 na modalidade Enem, totalizando 385 isentos e um percentual de 11,9%.

INSCRIÇÕES AO PED

A Prefeitura de Catanduva abre inscrições para PROGRAMA EMERGENCIAL DE DESEMPREGO, a partir de segunda-feira, dia 15. Devido ao momento de restrições, o acesso à ficha cadastral será feito, exclusivamente, via internet por meio do site: www.catanduva.sp.gov.br . Ao todo, 250 vagas são disponibilizadas. A iniciativa consiste na contratação temporária, em caráter assistencial, visando proporcionar ocupação, qualificação profissional e geração de renda. Superada a fase de maior restrição, haverá atendimento presencial para cadastro nos Cras. E’ importante que os candidatos se atentem as regras e perfil, com as medidas restritivas, a prefeitura pretende alcançar quem realmente precisa.

BISPO DOM VALDIR MAMEDE

Em tempos da Covid-19, o Prefeito Padre Osvaldo recebeu mensagem do Bispo Dom Valdir Mamede que expressa estar ao lado do Poder Público, em sinal de respeito às medidas de isolamento. “Eu queria expressar a você a minha proximidade nesse momento tão difícil aí de gestão do quadro de agravamento da pandemia. Nós como diocese, sobretudo, aqui na cidade de Catanduva daremos como se esperaria as mãos para que o poder público possa agir, eu já tenho instruído os padres através da reunião do conselho presbiteral para que nós de fato cuidássemos e ajudaremos o poder público. É muito importante que haja nesse momento essa parada para depois darmos de uma retomada com muito mais segurança. Então conte com a minha proximidade nesse momento e com a adesão do presbitério da cidade de Catanduva neste momento e vamos em frente, é preciso zelarmos para que a vida ocorra de forma melhor possível” disse Dom Valdir.