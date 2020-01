PENEIRA FINA – 15/01/2019

Mesmo assim lotado

Apesar da mudança feita pela Secretaria de Saúde para que os pacientes com dengue ou com a suspeita da doença sejam atendidos nas unidades dos bairros, as reclamações sobre lotação também nos postos já chegam ao nosso conhecimento. Será realmente preciso preparar, principalmente as unidades menores para dar uma melhor atenção aos moradores. No Giuseppe Spina, por exemplo, ontem à tarde, uma foto nos foi encaminhada demonstrando a situação de como estavam os pacientes. Uma cama e outras quatro pessoas em cadeiras, três delas escoradas em uma mesa de consultório tomando soro. Pelo menos nessas unidades que não recebiam muitas pessoas diariamente, será necessária uma maior atenção. Dar mais comodidade a esses pacientes que pelos sintomas, dificilmente conseguem ficar por horas sentados e que poderiam estar deitados em camas hospitalares.

Movimento na UPA

O secretário de saúde afirmou em entrevista que em dezembro o movimento maior na UPA não esteve somente associado ao aumento de casos suspeitos de dengue. Segundo ele, o período de festas de finais de ano, aliado ao fechamento das unidades básicas de saúde, gerou maior procura pela UPA.

Então tá

Pode até ser que sim. Mas pela realidade que vimos em poucos minutos que ficamos na UPA, os atendimentos agora são 80% de pessoas com sintomas de dengue. Uma realidade que agora para controlar será bem complicado.

Flagra

O poder público tem a obrigação de realizar medidas de controle e combate de doenças como a dengue, mas como sempre falamos, a população também precisa fazer sua parte. Ontem, agentes da Emcaa foram verificar uma denúncia e encontraram uma casa com a piscina cheia de larvas do mosquito.

Para quem tem

Apesar deste caso, nem sempre quando a piscina está com a água esverdeada é sinal de dengue. Se o morador jogar os produtos como cloro, o local, mesmo sem a aspiração do lodo do fundo, ficará livre dos focos do mosquito e foi o que foi feito na casa denunciada.

Hospital de campanha

Muitos se recordam que em 2015, quando tivemos a epidemia de dengue um hospital de campanha foi montado. O secretário de saúde não descarta a possibilidade de montá-lo caso a situação comece a sair do controle. Não querendo desanimar, mas pela quantidade de pessoas que estão com suspeita de dengue é melhor já ir preparando para isso. A não ser que a partir de agora São Pedro decida ajudar a cidade e pare de mandar chuva para reduzir o número de locais com água parada.

Para lembrar

Como dissemos ontem nesta coluna é como um Deja Vu. Dezembro começou com aumento nos atendimentos, janeiro foi intensificando e a situação foi complicando nos meses seguintes. Os casos da doença foram reduzir depois de abril.

Drones

Há quem diga que a prefeitura deveria estudar a possibilidade de utilizar drones para investigar os locais (Pelo Alto) que ficam fechados. A ideia não é ruim. Assim, os agentes teriam mais um aliado no combate ao mosquito.

Reunião

Amanhã, às 9, será realizada no prédio onde está sendo instalada a unidade do Senai, uma reunião com representantes de indústrias para discutir a contratação de aprendizes do Senai. O local – rua Recife, 665, no Centro.

IMES

Denuncias realizadas ontem sugerem que os professores do Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes Catanduva) estariam com os salários atrasados. E mais: afirma que a falta de interesse em estudantes aumentou consideravelmente e muitos cursos, praticamente não tem alunos para fechar turmas.

O que fazer?

Não sabemos, de fato, como está a situação da instituição. Mas se realmente esta da forma com que denunciam, a administração municipal precisa auxiliar. Senão, em um futuro não muito distante, do Imes mesmo, não vai restar nada a não ser o prédio.

Divulgação

Nos períodos de vestibulares era a hora de dar mais visibilidade a instituição. Ainda mais agora que o acesso foi finalizado, o local recebeu iluminação e uma condição adequada para que os alunos se dirijam ao prédio com mais segurança e conforto. Medidas simples também como a divulgação de trabalhos dos docentes, seus nomes, as atividades realizadas com mais ênfase também despertam maior interesse em novos alunos, fica a dica.

Na Câmara

O Projeto de Lei 693/19, já aprovado pelo Senado, permite que as faixas ao longo de rodovias e ferrovias nas quais são proibidas edificações sejam reduzidas por lei municipal ou distrital (no caso do Distrito Federal). O texto, que altera a Lei do Parcelamento do Solo Urbano (6.766/79), está em análise na Câmara dos Deputados. Pela lei atual, é obrigatória a reserva de faixa não edificável de 15 metros de cada lado de rodovias e ferrovias. Pela proposta, do senador Jorginho Mello (PL-SC), a lei que aprove o plano diretor dos municípios e do Distrito Federal poderá reduzir essa faixa até o limite de cinco metros. De acordo com o texto, a nova regra não afetará edificações construídas até julho de 2018 às margens de rodovias e ferrovias que atravessem perímetros urbanos. O projeto mantém na lei a reserva de faixa não edificável de pelo menos 15 metros às margens de rios, lagos, lagoas e açudes.

