PENEIRA FINA – 14/12/2019

Com a palavra

Segundo os advogados Tony Chalita e Flávio Henrique Costa Pereira, representantes de Macchione, a decisão demonstra como o TJ-SP, desde já, enxerga os motivos dados pela Câmara Municipal de Catanduva para caçar o mandato do prefeito. “O primeiro é de que não deveria ter havido um pedido de autorização para se realizar a concessão do serviço de transporte público municipal. O segundo é que teria havido desvio de recursos da educação para pagamento de despesas de outra pasta, no caso para pagar as despesas do transporte público municipal”, avaliam. Segundo eles, as duas situações não são motivos suficientes para se gerar cassação. “Aliás, o Tribunal chega a afirmar na decisão que o prefeito demonstrou ter agido com zelo com o dinheiro público”. “O segundo motivo de cassação foi um absurdo gritante: cassou-se alguém que já havia sido cassado. É o mesmo que dizer: mataram um morto”, diz Tony Chalita.

Investimento

A Prefeitura de Itajobi iniciou mais uma obra de recape asfáltico em ruas do município. Estão sendo investidos R$ 420 mil em recursos de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado e recursos próprios do Município.

Visita

A SAEC recebeu a visita dos alunos da turma 39 de Aprendizagem do Senac. Eles conheceram as instalações do prédio administrativo da superintendência, que é considerado modelo de sustentabilidade. A atividade visa ampliar conhecimentos sobre a temática que vem sendo desenvolvida em sala de aula.

Fundação Padre Albino

Em sessão administrativa realizada dia 24 de outubro último, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, por indicação da Desembargadora Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza, concedeu à Fundação Padre Albino o Grande Colar do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho da 15ª Região. O comunicado foi feito pela Desembargadora Presidente do Tribunal, Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes, que ressaltou que o Grande Colar é “honraria máxima deste Tribunal destinada a agraciar personalidades e entidades que se fizeram merecedoras de especial distinção”. A sessão solene de outorga será no dia 14 de março de 2020, às 17h00, no plenário daquela Corte. O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, disse que a honraria o deixa lisonjeado e com a certeza do dever cumprido.

Leilão Apae

Na manhã de quarta-feira (12), a diretoria da APAE Catanduva realizou a entrega do carro zero quilômetro sorteado em uma ação entre amigos durante o Leilão de Gado realizado pela entidade no dia 1°de dezembro. O número ganhador pertencia à empresa COFCO, uma das patrocinadoras do evento. Na ocasião, compareceram os representantes André Mafei, diretor de Recursos Humanos, o diretor Jurídico Hélio Belintani e Eliete Palhares Benetti do departamento de Sustentabilidade, que receberam das mãos do presidente do Leilão Marcos Escobar e do presidente da APAE Nelson Bassanetti, as chaves do veículo. Após a entrega oficializada, o carro foi doado para o Lar dos Velhinhos de Pindorama, que atualmente está sob a presidência de Nelson Francisco Hernandes.

Semáforos

Os semáforos no cruzamento da Avenida Benedito Zancaner e Caxias do Sul já foram instalados. Como forma de orientação, os equipamentos estão funcionando em amarelo piscante, para em breve, começarem a funcionar em definitivo, garantindo fluidez e segurança para motoristas e pedestres, informou a secretaria de transito de Catanduva.

Projeto

O Fundo Social de Solidariedade realizou a entrega de kits de enxoval para oito futuras mamães do bairro Gabriel Hernandez. Elas fizeram parte do programa Gestante Feliz que traz orientações sobre como cuidar dos pequenos desde o nascimento, com todas as dúvidas esclarecidas. O curso continuará no ano que vem.

Férias

O Governador João Doria e o Secretário de Logística e Transportes João Octaviano Machado Neto anunciaram ontem (13) a Operação Verão + Seguro 2019/2020. A fiscalização e os serviços de apoio a motoristas nas rodovias e travessias litorâneas serão reforçados durante os próximos meses. “São Paulo deve receber mais de um milhão de visitantes nesta temporada entre os dias 15 de dezembro e 29 de fevereiro. Será o maior volume de turistas desse período da história recente. Isso exige um esforço redobrado de logística e transportes”, disse Doria.

Provas

A prova presencial da modalidade aberta dos cursos técnicos gratuitos a distância de Administração, Comércio e Secretariado será realizada hoje (14). Mais de 40 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estão credenciadas como polos do programa de educação a distância (EaD) do Centro Paula Souza (CPS) em todas as regiões do Estado. Os portões serão abertos às 8h30 e fechados impreterivelmente às 9 horas. Após esse horário, não será permitida a entrada de nenhum inscrito. O exame será aplicado para certificação de qualificação profissional e diplomação técnica (módulos I, II e III), na modalidade aberta dos cursos. Para realizar a avaliação, é preciso levar caneta esferográfica preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha, régua e documento de identidade original com foto. Com duração de três horas, a prova conta com 30 questões de múltipla escolha.

Errata

A matéria Wilson Paraná solicita informações a respeito da Coleta de lixo e Aterro Sanitário realizados pela Prefeitura antes da transferência para SAEC teve o titulo trocado, na edição de quinta-feira (12). O Regional pede desculpas aos leitores e ao vereador Wilson Paraná.

Da Redação