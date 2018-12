PENEIRA FINA 14-12-2018

Transporte

O contrato da Jundiá termina nesse sábado. E é normal que a população que utiliza o serviço esteja temerosa quanto a suspensão do serviço. Alguns catanduvenses até mesmo questionaram o Executivo sobre a situação em publicações do prefeito Afonso Macchione Neto nas redes sociais. Por enquanto, a prefeitura afirma que ainda não tem uma definição. A expectativa é de que hoje o Executivo traga alguma boa notícia e que tenha mantido “guardada” para evitar especulações e até mesmo crítica, já que o assunto é um dos mais comentados do momento na cidade. Há quem diga que a Prefeitura já teria fechado um contrato emergencial com a Jundiá, mas essa informação não foi confirmada. Houve até a veiculação de possível aluguel de ônibus por determinado período, também não confirmada pela administração.

Torcemos

Torcemos para que uma solução seja apresentada, de forma justa ao usuário, sem pensar em quem foi culpado ou não. Mantendo o equilíbrio e não transformando em caos por completo. Afinal, quem depende do transporte público é exatamente aquele que não tem outro meio de se locomover e custar caro inviabiliza.

Enjoos

O vice-presidente da Câmara, vereador Wilson Paraná utilizou as redes sociais para questionar a suposta atitude do prefeito Afonso Macchione Neto na reunião realizada na Paroquia Imaculada Conceição aos interessados em terrenos (projeto social da associação). Na publicação, Paraná repudia as supostas falas do prefeito sobre o transporte coletivo.

Enjoos I

“Prefeito usa espaço Santo para discursar inverdades sobre o transporte público!!!

Aqui segue a verdade: QUEM REJEITOU o projeto que autorizava o prefeito municipal a realizar licitação de transporte público, foi a PRÓPRIA BASE ALIADA. (vereadores que votaram conosco em uma sessão e na sessão seguinte MUDARAM OS SEUS VOTOS!!!) Vocês não acham estranho isso ? Mas espera aí, será que não foi combinado com o próprio prefeito? O que será que tem por trás disso? Na paróquia Santa Rita ele fez a mesma coisa! Vocês se lembram? Ocorreu a mesma situação em razão da aprovação da lei que o autorizou transferir a responsabilidade da coleta de lixo para a Saec. Ato vergonhoso e covarde!”, disse o vereador.

Extraordinária

A Câmara deve votar hoje o projeto sobre abrir crédito adicional da Saec. A questão é: novos projetos foram apresentados? Dividindo a suplementação para o pagamento do lixo e para deixar quite com os servidores? E se não houve essa divisão? Como a Câmara vai se manifestar nessa votação?

Sinal de alerta

Sinal de alerta! Recebi com muita apreensão a matéria de hoje do Jornal O Regional “Catanduva volta para lista de alerta para doenças do Aedes”. Será que vamos viver mais uma vez esse terror? Já passamos por duas grandes epidemias em menos de dez anos. Muitas famílias sofreram e perderam seus entes queridos. Prevenir é a melhor forma de evitar a dengue, zika e chikungunya. Ser gestor é elencar prioridades. É preciso intensificar o trabalho de combate, criando uma verdadeira força tarefa. Assim como os mutirões, visitando imóveis vazios e até prédios públicos, seus espaços abertos, piscinas fechadas e obras ainda não concluídas. Leitor.

Uniformes

A prefeitura, por meio da secretaria de educação, está finalizando a compra de agasalhos para os alunos da rede municipal de ensino. No ano que vem pode ser, com os novos uniformes, no inverno, que os catanduvenses não presenciem crianças indo para escolas com cobertores em vez de uniforme de frio, como já foi divulgado neste ano.

Semáforos

O prefeito publicou sobre os semáforos que estão sendo instalados. “Colocamos para funcionar parte dos novos semáforos na região central. Quem transita pelas ruas Brasil, Maranhão e Pará nota a sincronização dos equipamentos. A medida que os ajustes forem executados, haverá cada vez mais fluidez no trânsito. Todo o sistema será controlado por uma central semafórica que está em fase de instalação”.

ERRATA IFSP

As inscrições para professor substituto do IFSP Catanduva (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) para informática foram prorrogadas. Há vaga somente para informática na área de arquitetura e redes de computadores e não também para programação e banco de dados conforme foi noticiado no Caderno Cidades, deste matutino, na última quinta-feira (13). O último dia para se inscrever acontece nesta sexta-feira, dia 14 de dezembro. O horário de atendimento é das 10 às 12h e das 13 às 15 horas. A jornada de trabalho é de 40 horas-semanais.

