PENEIRA FINA 14-08-2018

Ataque sutil

Ainda não começou oficialmente as campanhas eleitorais. Até porque os registros de candidatura ainda seguem até o dia 15 e ainda depende da aprovação da Justiça Eleitoral aos candidatos. No entanto, o clima já mostra como será a disputa para o governo do Estado de São Paulo. A tendência, pelo menos inicial, é de um enfrentamento maior entre João Dória (PSDB) e Paulo Skaf (MDB). Com empate técnico em quase todas as pesquisas realizadas, um mostra Dória à frente outra Skaf, o discurso do presidente licenciado da Fiesp é de falar de seus feitos frente às instituições e demonstrar que Doria não teria tantos assim em todo estado. Em entrevista realizada ontem pela manhã, Skaf cita diversos convênios assinados com os municípios tanto pelo SESI, com as construções de unidades educacionais, quanto para cursos e também na área de esportes. E perguntou: “O que o meu adversário fez para Catanduva e região e se é que já esteve ai alguma vez?”.

Eu estive

E relembrou o show de Alceu Valença em Catanduva, que o SESI foi o organizador, mencionou o convênio para o plano educacional do SESI, falou sobre atividades autorizadas antes de licenciar da presidência da Fiesp, como a participação de Orquestra em eventos de final de ano em Catanduva. Lembrando que O Regional está aberto aos candidatos ao governo do Estado e também da presidência da república para entrevistas.

Disse que vem

Há pouco tempo atrás, comentários eram de João Dória também estaria em Catanduva durante o período eleitoral. A tal visita ainda não tem data definida, tão pouco foi confirmada. Mas ao que se sabe, Doria tem alguns apoiadores em Catanduva e que devem trazê-lo durante a corrida eleitoral.

França

Enquanto isso, o atual governador do Estado tem de correr para conseguir alcançar os dois candidatos, por enquanto, à frente nas pesquisas. A obrigatoriedade de Alckmin apoiar a candidatura de Doria, a principio, terá reflexos, sim na campanha de França. Apesar dele (governador) acreditar que não.

Padrinhos

Skaf falou sobre essa questão de Alckmin apoiar Doria. E foi taxativo em dizer que ele é candidato sem padrinhos políticos e que prefere assim para ele governar caso seja eleito e não precisar da ajuda ou retribuição aos padrinhos , se os tivessem.

Reunião

Candidatos ao governo de São Paulo reuniram-se na manhã desta segunda-feira (13) com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin. O objetivo foi assegurar que a campanha política transcorra com ética e de forma propositiva, em benefício do eleitorado. A reunião foi realizada a dois dias do fim do prazo para pedidos de registro de candidaturas e a três dias do início do período da propaganda eleitoral.

Presentes

Estiveram presentes os seguintes candidatos: Adriano da Costa e Silva (Democracia Cristã – DC), Cláudio Fernando Aguiar (Partido da Mobilização Nacional – PMN), Luiz Marinho (Partido dos Trabalhadores – PT), João Doria (Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB), Márcio França (Partido Socialista Brasileiro – PSB), Paulo Skaf (Movimento Democrático Brasileiro – MDB), Rodrigo Tavares da Silva (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB), Rogerio Chequer Ramalho Machado (Partido Novo) e Toninho Ferreira (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU).

“Não sou governador, não fui, mas como presidente de entidade, dei muita atenção a muitas cidades”,

Paulo Skaf durante entrevista

Visitas

A assessoria da Câmara de Catanduva encaminhou texto sobre a visita recebida pelo presidente do Legislativo Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari. Estiveram ontem na Casa de Leis o ex prefeito de Onda Verde, João Batista Alves, o ex-prefeito Jurandir Barbosa de Morais, de Nova Aliança e o ex- prefeito Vlaldir Fuster Pinheiro , de Novais. “É uma honra receber três grandes líderes da região. Visitas como estas são extremamente importante, abordamos diversos assuntos de interesse de Catanduva e região, bem como política, saúde, geração de empregos e desenvolvimento regional”, finalizou Enfermeiro Ari.

Trabalho

A divulgação de ontem nas redes sociais do prefeito Afonso Macchione Neto foi a realização de obras na avenida Olímpia. “Hoje uma frente de trabalho está concentrada na avenida Olímpia, perto da rodoviária. A manutenção será executada em pelo meno dois pontos nesse trecho. Os trabalhos visam recuperar o pavimento perto da guia que estava bastante comprometido, com aspecto ondulado. O problema será corrigido refazendo a camada de asfalto”.

Da Redação