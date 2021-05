PENEIRA FINA 14/05/2021

Gripe

O Instituto Butantan iniciou um estudo clínico para avaliar a imunogenicidade (eficácia) e a segurança de uma nova vacina tetravalente contra o vírus da influenza (gripe). O imunizante inclui quatro cepas do vírus Influenza, sendo duas da linhagem A (H3N2 e H1N1) e outras duas da B (B Victoria e B Yamagata). Segundo as informações os testes terão 6.500 pessoas em 11 centros de pesquisa nas cidades de Ribeirão Preto, São Paulo, Serrana, São José do Rio Preto, São Caetano do Sul (estado de São Paulo), Belo Horizonte (Minas Gerais), Porto Alegre, Pelotas (Rio Grande do Sul), Fortaleza (Ceará), Recife (Pernambuco) e Laranjeiras (Sergipe). A pesquisa incluirá crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, adultos de 18 a 59 anos e idosos de 60 anos ou mais.

Ouvindo

O Prefeito Padre Osvaldo recebeu em seu gabinete um grupo de moradores do Conjunto Habitacional Orlando Facci. O encontro visa levantar as principais carências e reivindicações de melhorias no bairro. Para isso, os munícipes prepararam um relatório e abordam os assuntos em tópicos com o prefeito. O objetivo da reunião é criar diálogo e anteder, na medida do possível, as demandas desse território.

Elias Nechar

A lista dos contemplados com a redução de 50% do valor da taxa de inscrição do processo seletivos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) foi divulgada partir das 15 horas, na quarta-feira (12), na internet. Em Catanduva, a Etec Elias Nechar oferece este serviço. Quem receber o benefício deve fazer sua inscrição para o Vestibulinho, exclusivamente pelo site vestibulinhoetec.com.br, em um único curso na Escola Técnica de sua escolha, até o dia 2 de junho. As Etecs disponibilizam computador e acesso à internet aos interessados na inscrição. Para usar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS. Os interessados devem entrar em contato com a sua unidade para confirmar o horário de atendimento e realizar o agendamento.

PT NA ATIVA

Outra política que tem dado as caras na região é Beth Sahão, atual primeira suplente do Partido dos Trabalhadores (PT) na ALESP. Esperta que é, Beth aproveitou o impulso e a onda positiva da saída na ocasião em que Lula deixou a prisão para turbinar sua articulação. Ela visitou algumas prefeituras, falou sobre projetos, sobre o trabalho que continua em desenvolvimento, além de, claro, suas expectativas quanto a retomada da sua cadeira de deputada.

A VIDA COMEÇA AOS 50

O apresentador da Record, Geraldo Luís, completou ontem (13) 50 anos de idade e a comemoração não poderia ser melhor. O entusiasta e, digamos, embaixador da região, acaba de superar um quadro muito grave de Covid-19, com uma série de sequelas. Ele usou suas redes sociais para agradecer a Deus a oportunidade de renascer. Ao que tudo indica, ele está descansando em Termas de Ibirá, onde bate cartão com muita frequência. Geraldo é um grande divulgador dos poderes medicinais das águas de Ibirá e sempre que pode está na cidade turística, onde tem casa e amigos, tomando seus banhos de imersão no balneário.

FEIRA, LITERALMENTE, LIVRE

Com a fase de transição do Plano São Paulo, uma atividade que tem movimentado Catanduva é a feira livre. A cidade feitiço tem tradição em eventos desse tipo e tem um público fiel, seja em busca de opções direto do produtor rural ou mesmo dos famosos – e imbatíveis – pasteis de feira. A programação divulgada pela prefeitura parece animada, com pontos em diferentes bairros da cidade. É a Feira Livre Itinerante, anunciada como “um ambiente seguro para toda a família”. É válido lembrar que para ser seguro, mesmo, é preciso seguir todas as orientações de combate ao novo coronavírus. Se visitar, fique atento e siga à risca as recomendações.

CRONOGRAMA

Quem ficou curioso para conferir essa programação, segue o cronograma da prefeitura para a Feira Livre Itinerante para os próximos dias:

14/05 – Parque Glória III – rua Pitangueiras

15/05 – Nova Catanduva – avenida das Uvas

18/05 – Praça do Relógio do Conjunto Euclides – rua Aricanduva

19/05 – Praça do Relógio do Jardim Paraíso- avenida Miguel Calil

20/05 – Praça do Idoso- Rua XV de Novembro

21/05 – Praça do Aeroporto – Rua Salvador

22/05 – Solo Sagrado