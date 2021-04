PENEIRA FINA 14/04/2021

CATANDUVA CIDADE FRATERNA

Após um ano de pandemia, comemorar qualquer aniversário ficou complicado, até o aniversário dos municípios. “Um bolo de 103 metros” cairia bem em uma cidade que mal comemorou seu centenário há três anos, mas esse tipo de feito está descartado por conta do isolamento social. Catanduva que tem filhos espalhados nas capitais do mundo, cidade Senhora e Senhora cidade. Parabéns Catanduva, tão esquecida quanto amada por aqueles que prosperaram aqui e hoje olham de lado dizendo: Não é problema meu! Catanduva nossa, com problemas nossos! Que seja iluminada pela Luz da Justiça, sempre!

A PALAVRA DO PREFEITO:

“Hoje quarta-feira 14 de abril Catanduva celebra 103 anos; 103 anos de história, 103 anos de ações, 103 anos em construção, 103 anos de superação, 103 anos de bênçãos. São tantas coisas boas, quantas pessoas boas passaram por aqui e ajudaram a construir a cidade e a história de Catanduva; E outras pessoas que somos nós que aqui estamos neste período, somos responsáveis pela construção e somos responsáveis em deixar marcas positivas para as futuras gerações; Catanduva como o Brasil vive um momento difícil mas o povo é bom, o povo é esforçado, o povo é ordeiro, o povo é promissor! Nós vamos superar as lutas e Catanduva vai crescer sempre mais porque é uma cidade abençoada, é uma cidade solidária, é uma cidade acolhedora, é uma cidade próspera! A todos catanduvenses parabéns! Juntos vamos formar a cidade de Catanduva a melhor cidade para se viver”! (Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, prefeito de Catanduva)

DO LEITOR

Hoje, nossa linda cidade de Catanduva completa 103 anos de fundação. Comemorar mais um ano de seu aniversário significa relembrar todas as coisas boas que vivemos e planejar os próximos passos e também simboliza renascimento, recomeço. Neste momento que vivemos não podemos e não nos permite uma celebração, mas traz uma boa oportunidade de reflexão para nosso dia a dia. Neste momento em que vivemos o isolamento social, tudo o que a humanidade mais quer é recomeçar! Quando tudo isso acabar, podemos dizer obrigado meu Deus por nos guardar. Quero dizer que Catanduva faz história junto ao nosso país. Parabéns Catanduva. (Marcelo Araújo)

DO LEITOR II

Parabéns Catanduva, terra de gente boa, terra onde brota esperança por cada canto, em cada coração, apesar de todas as dificuldades que estamos vivendo ainda temos esperança, temos esperança em nosso prefeito, em nossos vereadores na nossa gente, temos a certeza de dias melhores. Parabéns Catanduva por mais um ano de história. (Enfermeiro Ari e Tati Bruschi).

INCLUSÃO NAS ESCOLAS

A Secretária da Educação de Catanduva, Claudia Cosmo, disse ontem (13) na Câmara Municipal que defende a existência de um “conselho multidisciplinar” nas escolas, isto trabalhando em conjunto com a saúde municipal, para Claudia, muitos enganos de diagnostico poderiam ser evitados, e crianças que necessitam de tratamento especializado poderiam ter uma melhor inclusão na escola seriam melhor atendidas para uma boa formação e futuramente sua inclusão no mercado de trabalho.

ESTAGIÁRIOS NA PREFEITURA

O secretário de Administração Richard Casal informou que o Prefeito Padre Osvaldo tem a intenção de reforçar o quadro de colaboradores do município contratando estagiários de faculdades. A iniciativa é ótima, pois dá oportunidade de mais jovens adquirirem experiência profissional e lhes garante uma ajuda de custo. Atualmente, a Prefeitura não tem nenhum estagiário, foram todos dispensados pela gestão anterior (através do decreto 7807/2020). Nesta semana, o secretário Richard Casal e o gestor de gabinete Fernando de Sá analisam a criação de um novo decreto para liberar a volta dos estágios. Outra iniciativa louvável do prefeito.

LIVE SOLIDÁRIA

Uma “Live Solidária” será realizada no dia 23/04 às 20h00 em prol do garoto Yago Arieta. O menino nasceu com malformação nos ossos e necessita de tratamento de células tronco que será feita no Paraguai. A live será realizada no dia 23/04 às 20h00 e será transmitida no facebook do empresário Ricardo Rebelato, do apresentador Bufallo Bill e Instagram do Yago Arieta. Para mais informações: (17)99659-1111.

FUNDO SOCIAL REFORÇADO

Treze novas conselheiras ajudarão na atuação dos trabalhos do Fundo Social que está “sob a batuta” da Sra Vera Pinfildi. A composição do novo conselho deliberativo está formado pela presidente Vera e as demais conselheiras: Ariana Morata Ramos, Alexandra Bergamo Spina; Célia Buck; Cleide Pachoal; Fernanda Mara Albano Porcionatto; Luciana Vargas; Maria de Lourdes Serpa Dalto; Marli Bugatti Gentile; Sandra Batista; Sonia Benito Jorge/; Sônia Ceneviva; Vanessa Bernardi Leite. Sucesso a estas mulheres abnegadas que se dispõe na luta por uma Catanduva mais humanizada. Parabéns.

BARES E RESTAURANTES

Comerciantes de bares, restaurantes e lanchonetes estão inconformados com a reabertura presencial das igrejas em 30% de suas capacidades. O setor amarga o fechamento por decretos e forçosamente tiveram que se readequar e ninguém para liberar pelo menos os mesmos 30%. Muitos deles tiveram que mudar de endereço para se sustentar fugindo de aluguéis caros e uma legislação que não os favorecem, muito pelo contrário, são taxas em cima de taxas, fiscalização e ninguém do poder público pergunta: O que podemos fazer por vocês? Alguém? Ainda há tempo de fazer algo sem politicagem !