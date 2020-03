PENEIRA FINA – 14/03/2020

Aulas suspensas

Mesmo sem casos positivos da doença e com um suspeito de coronavirus em Catanduva, as escolas estaduais terão as aulas interrompidas nos próximos dias. A medida foi anunciada ontem pelo governador de São Paulo, no plano de enfretamento da doença, que na capital paulista já tem registros de pessoas contaminadas e que não viajaram para o exterior. A partir de segunda-feira, as escolas orientarão os pais e responsáveis pelos alunos sobre a suspensão das aulas.

Mais de 10 mil

Em Catanduva a rede estadual de ensino possui mais de 10 mil alunos entre o ensino fundamental e Médio. Ainda não há informações se as escolas municipais terão os mesmos procedimentos.

Particulares

O governador João Doria Jr afirmou que recomenda inclusive a suspensão de aulas na rede particular de ensino, em todos os municípios do Estado.

Ministério

As capitais Rio de Janeiro e São Paulo já registram caso de transmissão comunitária, quando não é identificada a origem da contaminação. Com isso, o país entra em uma nova fase da estratégia brasileira, a de criar condições para diminuir os danos que o vírus pode causar à população. Em videoconferência com profissionais das Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país, o Ministério da Saúde anunciou, nesta sexta-feira (13), recomendações para evitar a disseminação da doença. As orientações deverão ser adaptadas pelos gestores estaduais e municipais, de acordo com a realidade local.

Dobre a cada três dias

Com base na evolução dos casos no Brasil, até o momento, estima-se que, sem a adoção das medidas propostas pela pasta para prevenção, o número de casos da doença dobre a cada três dias. Atitudes adotadas no dia a dia, como lavar as mãos e evitar aglomerações, reduzem o contágio pelo coronavírus. O Ministério da Saúde recomenda a redução do contato social o que, consequentemente, reduzirá as chances de transmissão do vírus, que é alta se comparado a outros coronavírus do passado.

Vacina

A vacina contra a gripe também é recomendada e a Campanha Nacional de Vacinação terá início no dia 23 de março, quando idosos e profissionais de saúde terão prioridade para se vacinarem. A vacina contra a influenza garante proteção para três tipos de vírus (H1N1, H3N2 e Influenza B). Mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o coronavírus é uma forma de prevenção para outros vírus, ajudando a reduzir a demanda de pacientes com sintomas acelerarem o diagnóstico para o coronavírus.

Em Rio Preto

Prefeitura de Rio Preto decidiu suspender o tradicional corte do bolo e show em comemoração aos 168 anos de fundação de São José do Rio Preto, que estava marcado paras as 16 horas do dia 19 de março (quinta-feira). A decisão tomada na tarde desta sexta-feira, 13, segue recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, de evitar aglomerações de pessoas, como parte das medidas preventivas e necessárias para a contenção da Covid-19. Uma paciente de Rio Preto teve resultado positivo para o vírus em exame realizado no Hospital de Base.

Na rede municipal

Vai depender de quem estiver no comando da prefeitura nos próximos dias. Muito provavelmente, até segunda-feira, Afonso Macchione Neto seja intimidado sobre a decisão do Tribunal de Justiça. E Marta deve assumir. Já chega com essa “bucha” para traçar estratégia.

Falando em Macchione

Se em entrevista para a VOX FM e O Regional Macchione ponderou suas palavras, para outras emissoras de rádio, o prefeito “desceu a lenha”. Em tom muito ríspido, em uma de suas entrevistas falou sobre as eleições de ano e criticou a Câmara. “Não dá para continuar com essa Câmara, pelo amor de Deus, se quiserem uma cidade melhor, vamos votar corretamente, não vão no tapinha nas costas, não vão na conversa fiada, é tudo lobo em pelo de cordeiro, eu tenho conhecimento de causa, sei como é os meandros dessas administrações, haja vista o que o presidente que tem o perfil muito parecido com o meu, está pagando para poder por nosso países nos trilhos”, disse.

E finalizou

Macchione finalizou a entrevista sarcasticamente. “Falando em trilhos, conseguimos mudar as linhas férreas da cidade. Meus adversários, chupam essa”.

“A lição que esse vírus está nos dando é que não há fronteiras, não há classe social, não há posição política, não há religião que proteja; somos todos de um planeta que um micro ser pode mudá-lo em uma velocidade muito maior que a nossa arrogância e nos fazer rever que se não nos unirmos em bons propósitos nada valerá a pena. Lembre-nos, quando a natureza nos diz algo global é a maior mensagem do Divino Universo”

Roberto Cacciari

Boa ideia

A deputada estadual Beth Sahão elaborou um projeto de lei que autoriza o governo de São Paulo a fornecer de graça o álcool em gel para pessoas de baixa renda. A ideia é muito boa, principalmente, porque muitas famílias não tem condições de reservar parte do orçamento para a compra do produto. Mas pode esbarrar na demora de aprovação na Assembleia e não valeria, pelo menos, para a situação que o estado vive agora.