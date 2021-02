PENEIRA FINA 14/02/2021

SEQUÊNCIA DE ERROS

Durante o governo da prefeita Marta Espirito Santo, o então secretário da saúde Ronaldo Gonçalves sugeriu que fossem tirados os serviços de pronto atendimento dos dentistas em vários bairros e também o da UPA em detrimento a população que depende do serviço público. O erro acatado pela prefeita surtiu grande efeito deixando pessoas da região da Vila Soto (somando nove bairros populosos) sem atendimento, consequentemente, sem o devido tratamento dentário. Pois bem, mudou o governo, Câmara nova, prefeito novo e secretária com tantos títulos e diplomas que não cabem em uma só parede, e a saúde? Não temos um dentista na UPA. Mas e agora, vão dar sequência nestes erros?

criança com dor

Aconteceu que, uma mãe amanheceu ontem (13) com sua filha de 5 anos se queixando de dor de dente, esta procurou a UPA onde constatou que não havia mais o serviço que outrora era prestado ali. Já que se trata de uma “Unidade de Pronto Atendimento”, é o primeiro lugar que os cidadãos procuram em caso de urgência, mas anda deficitário. Uma criança de 5 anos dispensada chorando de dor é de causar desespero em qualquer familiar. A mãe dona Adriana procurou o conselheiro da saúde Fernando Veteri, este fez contato com José Vendramini do Sindicato da Saúde que, usando de muita complacência, abriu o consultório dentário do próprio sindicato para resolver o mais urgente, a dor da criança. Parabéns a todos que não mediram esforços para solução do problema e parabéns ao dentista, Fábio Procópio de Oliveira que atendeu a criança resolvendo o problema.

DA COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA:

A referência para urgência em saúde bucal é o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), na rua São Paulo, desde final 2020. Diante do caso, a secretária de Saúde Cláudia Monteiro já questionou o responsável pelo setor, porque a paciente não foi acolhida. Vale ressaltar que, posteriormente ao atendimento emergencial, o tratamento e acompanhamento bucal devem ser feito na Unidade de Saúde. Sobre o atendimento odontológico na UPA, é intenção da administração municipal retomar o consultório na unidade. O assunto está sob análise para definir o cronograma/custos para sua execução.

NOVO JURÍDICO DA PREFEITURA

O advogado Luiz Alberto Federici Calegari foi nomeado pelo Prefeito Padre Osvaldo como secretário municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Catanduva. Ele substitui na função o advogado Fernando Martins de Sá, que acumulava a função jurídica de forma interina (sem remuneração), continuando a frente da Gestão de Gabinete. Beto Calegari é advogado há 15 anos. Já foi assessor jurídico na Prefeitura de Catiguá de 2015 a 2018. Tem pós-graduação em Direito Administrativo e está concluindo outra pós em Processo Civil. Ele atua na área eleitoral, como também nas esferas cíveis e administrativas.

SECRETARIA JURÍDICA

A Secretaria de Negócios Jurídicos é o órgão de assessoramento e orientação da Administração Pública. É responsável pela representação do município. Suas principais atribuições são: verificação de projetos de lei, regulamentos, contratos e outros atos de natureza jurídica, além de promover a cobrança judicial da dívida ativa tributária e não tributária da municipalidade. Na esfera administrativa aprecia matérias relativas a servidor público, desapropriação e licitação, dentre outras responsabilidades.

ASSESSORES DA CÂMARA

Já se passaram quatro dias do curso oferecido pela Câmara aos assessores e nada de aparecer o serviço desta turma que já tem suas devidas nomeações. Com exceção dos ilustres Caio Martani, Rodrigo Genoves “o Cebola” e Matheus Pickarte, não vimos ainda o trabalho de outros assessores. Quando o assessor não tem compromisso de ir trabalhar e não participa das sessões, dá indícios de “rachadinha” e estamos de olho. Está tão difícil manter estes cargos e quem consegue (a maioria), “leva a coisa com relaxo”. Parabéns aos nobres citados, pois, sabemos do compromisso e dedicação que estes tem com a coisa pública.

FURA-FILA DA VACINA

Depois da Lei federal, o Governador João Doria sancionou o projeto de lei 37 de 2021, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado, que prevê penalidades a serem aplicadas a quem descumprir a ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida nos planos estadual e nacional de vacinação contra a COVID-19. O texto será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo deste sábado (13).Entre as sanções previstas na lei está a aplicação de multa de 850 UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), calculada em R$ 24.726,50, ao agente público responsável pela aplicação da vacina se desrespeitar a ordem cronológica prevista nos planos de imunização contra a COVID-19.

PENAS E MULTAS

A pena também recai para os superiores hierárquicos, caso comprovada a ordem ou consentimento. A multa será de 1.700 UFESPs, calculada em R$ 49.453,00, se houver o desrespeito ao cronograma de vacinação pela pessoa imunizada ou seu representante legal. A multa dobra e chega a R$ 98.906,00 se o imunizado for agente público. Com a mesma urgência em que o Governo sancionou a Lei, a sua regulamentação para definir quem aplicará às multas será definida. Os valores decorrentes das multas deverão ser recolhidos ao Fundo Estadual de Saúde.