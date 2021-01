PENEIRA FINA 14/01/2021

NOVO RUMO

Catanduva, mais uma vez, se vê esperançosa com a retirada dos Trilhos do centro Urbano até no máximo 2025. A reconstrução da malha férrea do entorno da nossa cidade está prestes a iniciar. O tema foi abordado em reunião do Prefeito de Catanduva Padre Osvaldo e o diretor de relações governamentais da Rumo Logistica Marcelo Rodrigues. A reunião aconteceu na tarde de ontem (13) e teve a participação de Sinval Malheiros, suplente da Câmara Federal e de Claudio Romagnolli, vice-prefeito de Catanduva.

EXPECTATIVA X REALIDADE

Ouvimos essas informações há anos em Catanduva. No início de 2020, por exemplo. Naquela ocasião, em fevereiro, os representantes da RUMO afirmaram que contorno da linha férrea em Catanduva – retirada dos trilhos da área central da cidade – poderá ser realidade a partir de 2022. A RUMO, que detém a concessão da malha ferroviária de 850 quilômetros de linha tronco e mais de 650 quilômetros de ramais, incluiu o projeto de Catanduva no plano de renovação da concessão antecipada e foi informar a prefeitura a respeito. Então, de efetivamente novo, nada nesta reunião em 2021. Acreditar mesmo somente quando a obra começar e sair do papel, antes disso é sempre conversa para boi dormir. Falar que vai fazer, vai fazer, vai fazer… Enquanto isso, seguem os problemas relacionados aos cruzamentos com a linha férrea na XV de Novembro, rua São Francisco e Rua São Paulo.

CORONAVÍRUS

Com 185 mortes em Catanduva e 967 em Rio Preto, o Estado de São Paulo registrou até quarta-feira (13) 48.985 óbitos e 1.577.119 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 1.374.355 pessoas estão recuperadas, sendo que 164.394 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

FASE LARANJA

Com os números aumentando, a nossa região liderada por São José do Rio Preto, Catanduva poderá descer para a “fase laranja” do Plano São Paulo de combate ao coronavirus. A live do Governo do Estado acontecerá amanhã, a partir das 12:45 h.

PREÇO ABSURDO

Antigamente quando tinha alguma alta no preço da carne ou de algum item da cesta básica as pessoas migravam para o ovo ou para o frango, coisa que não dá para fazer na atual conjuntura. O aumento foi significativo em todos os itens que o brasileiro costuma colocar a mesa. O único questionamento que podemos fazer com coerência é: “Cadê o panelaço? Cadê o Tratoraço?” A “voz das ruas” não se ouve mais por estarem caladas ou estão roucas? Cadê as coroas de flores na Câmara?

PREÇO DA CESTA BÁSICA

O Projeto de Lei 4691/20 isenta os produtos que compõem a cesta básica de alimentos do pagamento dos tributos federais (PIS/Pasep e Cofins) até 31 de dezembro de 2021. O objetivo da proposta é desonerar a comercialização dos produtos, reduzindo a zero as alíquotas da contribuição.

DA AUTORA DO PROJETO

Pelo texto, os produtos também estão isentos do imposto de importação e da taxa de despacho aduaneiro por motivo de relevância internacional decorrente da pandemia, abuso do poder econômico ou escassez do produto no mercado interno. Autora do projeto a deputada Rejane Dias (PT-PI), afirma que é preciso tornar esses insumos mais acessíveis, sobretudo no período de quarentena.

VOLTA AS AULAS

O Governador João Doria e os Secretários de Estado Rossieli Soares (Educação) e Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional) apresentaram aos 645 prefeitos do Estado os detalhes da volta às aulas presenciais a partir de 1º de fevereiro na rede pública estadual.No encontro online também foi anunciado investimento de R$ 80 milhões para o programa de ampliação de oferta de vagas em creches escolares.

VOLTA AS AULAS II

A retomada ocorrerá no próximo dia 1º de fevereiro. Para este ano, foi autorizada pelo Governo do Estado a abertura das escolas em todas as fases do Plano São Paulo, obedecendo aos critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus.

DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

“Hoje, a ciência nos mostra que o espaço escolar é seguro desde que realizemos todos os protocolos corretamente. Como Governo do Estado, estamos seguindo a ciência e junto com as prefeituras, vamos avançar para priorizar cada vez mais a educação, abrindo nossas escolas para todos os estudantes”, explicou o Secretário da Educação, Rossieli Soares.

DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Equipes intensificam os trabalhos ao longo do dia, à noite e aos finais de semana para coibir irregularidades e evitar a disseminação do coronavírus. Confira o balanço das autuações do Núcleo Temporário de Fiscalização.

Banco do Brasil

Enquanto o Banco do Brasil não comenta sobre fechamento de unidade em Catanduva, alguns comentários surgiram a esse respeito. Beth Sahão, ex-deputada, comentou nas redes sociais. “Com enorme preocupação, tomei conhecimento de rumores de que o Banco do Brasil poderá desativar a agência da rua Sete de Setembro, em Catanduva. Vou procurar me inteirar dessa informação junto aos deputados federais com quem tenho proximidade. E lutar com todas as forças para que essa situação não se concretize. Primeiro, porque vai resultar na eliminação de postos de trabalho em nossa cidade. E também porque vai piorar ainda mais o atendimento para o público, que hoje é obrigado a conviver com filas intermináveis. A população de Catanduva não pode ser prejudicada dessa forma!”