PENEIRA FINA 13/12/2020

ASSESSORES DOS VEREADORES

E continua o corre-corre depois que o Promotor André Luiz Nogueira da Cunha oficiou o Presidente da Câmara Luís Pereira, dando prazo para que ele exonere os assessores de vereadores e outros cargos em comissão do Legislativo. Isto como todos sabem ocorreu pela Câmara perder ação na Justiça, que julgou ilegal os cargos nomeados sem concurso. A Lei municipal 475/2009, que dobrou o número de assessores dos vereadores, passando de 11 para 22, na época, foi sancionada pelo prefeito Afonso Macchione Neto. Essa decisão fez com que os gastos da Câmara aumentassem e muito; Hoje os salários e encargos de assessores superam o valor de R$ 2 milhões por ano.

ASSUNTO NO CAFÉ

Durante o café realizado sexta feira (11) por Padre Osvaldo com os novos vereadores, a pergunta entre os vereadores era uma só. Vou ficar sem meus dois assessores? Muitos já teriam assumido compromisso com seus apoiadores de campanha e estavam preocupados. Pelo que apuramos os vereadores eleitos não aceitaram a decisão da Justiça e vão buscar um meio para manterem os cargos indicados por eles.

SILÊNCIO DOS VEREADORES

Mesmo após matéria do Jornal O Regional assinada por nossa editora Chefe Karla Konda no ultimo sábado, Ninguém se manifesta quando dizemos a palavra “assessores”, por enquanto o assunto é tratado a sete chaves. Não conseguimos que os vereadores se manifestassem publicamente sobre a criação ou não dos cargos de assessores. Quando indagados alguns deles disseram que estão estudando o assunto, mas na verdade já estão articulando a volta dos assessores. Quem entrou com discurso da moralidade e redução de gastos vai ficar numa saia justa se votar contra a decisão da Justiça. Você é a favor ou contra a possibilidade de cada vereador indicar dois assessores? Existem os pontos favoráveis e desfavoráveis sobre o assunto. Os novos ilustríssimos passaram a campanha apregoando que vereador tem que receber salário mínimo, que dois assessores é muito, deixaram claro o que queriam e agora eleitos serão cobrados destas “falácias de campanha”.

CÂMARAS COM OU SEM ASSESSORES?

Em Rio Preto, os vereadores possuem assessores em seus gabinetes, nas cidades da microrregião de Catanduva, como Catiguá, Pindorama, Santa Adélia, Ariranha etc, os vereadores não possuem assessores. Na Câmara de Botucatu que o Tribunal de Contas declara como uma das mais econômicas do estado, os vereadores não possuem assessores em seus gabinetes. Dessa forma temos para todos os gostos. Qual será o preferido dos novos vereadores de Catanduva?

FALANDO EM RIO PRETO

A juíza da 2ª Vara da Fazenda determinou que a Câmara de Rio Preto garanta a participação popular nas audiências públicas ou serão invalidadas. A magistrada Tatiana Pereira Viana dos Santos atendeu ação proposta pela Defensoria Pública suspendendo as audiências públicas que iriam debater o novo Plano Diretor de Rio Preto que ocorreria na ultima sexta feira (11). Sem público, sem audiência! O presidente da Câmara, Paulo Pauléra (Progressistas) já recebeu autorização para fazer uma nova audiência dia 18 de dezembro mas terá que “se virar nos 30” para convencer os cidadãos a participarem.

EM CATANDUVA

Se observarmos “ao pé da Lei” as audiências de Catanduva não tem validade alguma já que assistimos nos últimos anos a ausência do público. Saúde e Finanças estão entre as piores em se tratando da participação popular. Nem a “turma do gargarejo” que exauria moralidade (aquela turma que em tempos de Vinholi estava tudo errado e hoje com a cidade abandonada está tudo certo, pelo menos para eles). Também é bom lembrar desinteresse da população dá-se há vários fatores.

FALTA PESSOAS NAS AUDIÊNCIAS

1- As câmaras e as prefeituras não convidam e divulgam tanto quanto deveriam por meio de publicidade nos diversos meios de comunicação que temos hoje além dos tradicionais. 2-A comunidade está “esperta” principalmente em audiências do plano diretor quando vemos entre os participantes vários loteadores e empreiteiros tradicionais da cidade com “plaquinhas programada pra só dizer sim”. Por fim, 3- A desilusão com a classe política é muito grande.

O BOM FILHO A CASA…

Padre Osvaldo, prefeito eleito, retornou ao Mercado Municipal na manhã deste sábado (12). Foi agradecer aos votos, apoios e ouvir as reivindicações dos comerciantes. Foi recebido com muito entusiasmo. Tirou fotos, tomou cafezinho, comeu pastel e distribuí abraços, sorrisos e bênçãos. É a primeira vez que vemos um prefeito recém-eleito (depois do Zé Alfredo) voltar ao Mercado pelo menos para agradecer. O local abandonado pelo poder público está parado no tempo e necessita de uma revitalização urgente.

LIMPA PAUTA

Na terça, a Câmara pretende fazer sessões extraordinárias para limpar a pauta de projetos. O Presidente Luís Pereira vai colocar tudo em votação. Dia 15 acontecerá a última sessão ordinária do ano, depois começa o recesso. Na última sessão que teve “várias extras” foram aprovados projetos incompletos, inconstitucionais desrespeitando atribuições dos poderes sendo assim nunca entrarão em uso. Seria bom uma “peneirada” antes de colocar em votação e isso teria que acontecer nas comissões.

COMISSÕES PROCESSANTES

Estão marcadas para dia 14 e 16 as audiências para ouvir as testemunhas arroladas por Ari Enfermeiro, Wilson Paraná e Daniel Palmeira. As Comissões estão em andamento para apuração de denúncias feitas contra os vereadores denunciados. Não sabemos se haverá tempo hábil para conclusão dos processos. Na verdade o andamento está confuso já que a situação dos edis são diferentes umas das outras pois o processo de Palmeira é muito diferente dos outros dois.