PENEIRA FINA – 13/12/2019

Comemorando

O vereador Cidimar Porto publicou mensagem comemorando a decisão da justiça da sobre o caso Macchione.“A justiça restaura decisão das urnas e devolve o cargo ao prefeito Afonso Macchione. Esta decisão corrige uma das maiores injustiças já cometidas na nossa cidade, o prefeito Afonso foi cassado por ter socorrido a parte da população que mais precisa e depende do transporte coletivo. Sinto-me feliz, pois sempre lutei contra essa injustiça e defendi a verdade”.

OAB

Na última terça-feira (10), a 41ª Subseção da OABSP Catanduva recebeu as palestras: “A responsabilidade Civil e Penal pelo erro médico”, assim como, “Direito médico. Uma capacitação necessária”, proferidas pelos Doutores e Professores Paulo Antoine Pereira Younes, Marcelo de Oliveira Lavezo e Sergio Augusto Nogueira. Na oportunidade, a Subseção também recebeu os novos advogados, com a belíssima cerimônia de entrega de Carteiras.

Asfalto

O vereador Ari gravou um vídeo onde denuncia as péssimas condições da obra que foi feito na Antonio Girol. “Desde o início das obras na Rua Antônio Girol estamos advertindo a administração da péssima qualidade da obra. Estivemos recentemente no local, onde o asfalto está esfarelando, e apesar das nossas reclamações, ainda não foi feito nenhum reparo. Com a chuva intensa desses dias, o afundamento no local só tende a se agravar. Muita atenção ao transitar pela Antônio Girol nas imediações da Rua Uruguaiana”.

Prefeita

A Prefeita Marta recebeu no gabinete representantes da Citrosuco, importante indústria da nossa cidade, que exporta suco para mais de 100 países. Eles trouxeram a notícia de vão investir R$ 26 milhões na construção de uma Estação de Tratamento de Efluentes própria, no município. A obra abrirá 100 vagas de emprego e, posteriormente, mais 10 funcionários serão contratados para a operação da estrutura, junto a outros 380 funcionários da empresa no período de safra.

Educação

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, abre novo Processo Seletivo para Contratação de Docentes Eventuais, para o ano letivo de 2020. A abertura de novo Processo Seletivo, se faz necessário devido ao número de classificados do Processo Seletivo nº 04/2019 não ser suficiente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, para o ano letivo de 2020; A inscrição de candidatos para contratação como Docente Eventual será efetuada pelo candidato, somente via internet, no Sistema DemandaNet, no período de 13 de dezembro a 18 de dezembro de 2019, iniciando-se às 08 horas do dia 13 de dezembro e encerrando-se às 23 horas e 59 minutos do dia 18 de dezembro de 2019, horário de Brasília.

Trem do Natal

O projeto Natal nos Trilhos, iniciativa da Rumo, em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), deixará um rastro de cores e luzes para moradores de Catanduva e outras 37 cidades do interior paulista. A programação começa a partir de segunda-feira, dia 16, e conta com o apoio da Prefeitura de Catanduva. O Expresso Paulista terá percurso até o dia 21 de dezembro, em Jundiaí. A locomotiva C30-7 9380 chegará a Catanduva ainda na segunda-feira, depois de passar por São José do Rio Preto, Engenheiro Schimitt, Cedral, Uchôa e Catiguá. Ela se unirá à locomotiva 7202 que esteve presente na última edição do projeto.

Procon

O Governador João Doria visitou o @proconsp, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, para assinatura de convênios entre o Procon-SP e o Consórcio Intermunicipal Grande ABC e a Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp) nas áreas de fiscalização, educação para o consumo e defesa do consumidor. João Doria destacou a importância da interiorização da defesa do consumidor, que é uma marca da atual gestão, e a relevância da cartilha voltada a um setor que nesse ano cresceu 8%. O governador lançou ainda um desafio ao diretor executivo de diminuir o prazo de solução para o consumidor, que atualmente é de dez dias, para dois dias.

Finanças

Um grande volume de recursos foi injetado na economia nos últimos dias. O pagamento do 13º salário desse ano representou R$214,6 bi, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Entre as possibilidades do que fazer com a nova receita, pagar os credores talvez seja a melhor opção. Segundo pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), 87% dos brasileiros responderam que irão utilizar o 13° para honrar compromissos. A mesma pesquisa aponta que há dez anos este percentual era de 64%.

MEC

Para melhorar o desempenho da educação no país, o Ministério da Educação (MEC) vai incentivar um ponto fundamental: os professores. A formação de docentes da educação básica vai ganhar um reforço de mais de R$ 325 milhões. Esse é o montante que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) vai investir ao abrir 66 mil vagas para formação de estudantes de licenciatura e de professores que lecionam na educação básica. publicação dos editais está prevista para janeiro de 2020, com um investimento total de R$ 305.887.500, somando bolsas e custeio

Da Redação