PENEIRA FINA 13/11/2020

LONGE DO FIM

A polêmica canalização do rio São Domingos está longe te ser acabada no governo Macchione/Marta, O gradil do lado sentido bairro/centro ainda não foi colocado como em projeto original. Esta obra serviu para uma coisa: Mostrar que, quem culpou a Câmara Municipal pelo atual desgoverno estava errado pois os vereadores foram contra a obra, negaram o projeto, NÃO APROVARAM e a obra foi feita mostrando que o poder da casa de leis é limitado. Agora é só assistir a prefeitura gastando mais dinheiro onde já se gastou milhões de reais e a obra longe de ser terminada.

BLACK FRIDAY

Com a proximidade da Black Friday, diversas empresas têm divulgado promoções dos seus produtos. Para evitar contratempos nas compras, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro está de olho nas promoções deste dia que tem sido responsável por uma grande fatia nas vendas do varejo. É importante obter informações sobre a loja ou empresa que está realizando a venda, inclusive, na venda online. O consumidor deve ficar atento nos detalhes do produto, principalmente, brinquedos, eletrodomésticos e produtos têxteis.

CAUSA ANIMAL

Impressionante a quantidade de “protetores de animais” que surgiram durante as eleições, e a maioria é candidato a vereador. A cidade nem imaginava que havia tantos heróis disponíveis para você ligar no momento em que encontrar “uma caixa com gatinhos” ou “um filhote de cão vira-latas” abandonado em qualquer esquina. Que tal ligar para eles após as eleições? Será que já estarão em outra causa?

NA EDUCAÇÃO

Uma cidade que assistiu crianças irem na escola com o próprio cobertor pois no icicio da gestão 2017/20 onde já haviam verbas para compra dos agasalhos, foi “economizado para se fazer um caixa” sendo entregue os uniformes só no ano seguinte após muitas reclamações e, agora surgem mais candidatos falando da causa animal que de saúde e educação por exemplo. É muito importante que a cidade cuide bem dos seus bichinhos e a chave que abre esta e muitas portas chama-se EDUCAÇÃO.

FALTOU

Padre Osvaldo faltou ao debate em uma emissora de rádio de Santa Adélia que ocorreu ontem (12). Por meio de nota publicada alegou ausência “por entender que a população de Catanduva não merece ouvir ataques mentirosos contra a coligação, ataques da natureza do último debate, realizado no dia 09/11”. O desfecho da onda de “ataques” é notado de “vários lados” e tem entristecido os eleitores que sonham com uma cidade melhor e não conseguem enxergar “nenhuma luz ao fim do túnel”. No mesmo horário do referido debate, o candidato do PSDB esteve em Novo Horizonte em companhia do deputado estadual Marcos Zerbini onde visitaram um loteamento.

NOVO FERIADO

O Projeto de Lei 5129/20 institui feriado em todo o território nacional nos dias 5 e 6 de julho de 2021, por conta da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. Ainda segundo o projeto, o dia 3 de julho, um sábado, será ponto facultativo em todo o Brasil.

DEPUTADO LUIZ ANTONIO

Autor da proposta, o deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ) argumenta que “todas as datas comemorativas e eventos festivos de 2020 tiveram suas realizações extremamente prejudicadas ou tiveram que ser cancelados ou adiados, o que afetou sobremaneira o turismo e a economia nacional”. Se a moda pega, 513 deputados propondo um feriado vão faltar dias no ano para o Brasil produzir.

CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde encerra hoje a Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação. Ainda é preciso vacinar no estado 1,1 milhão de crianças menores de cinco nos contra a paralisia infantil. Apenas 47,8% do público-alvo foi vacinado até o final da última semana.

QUANTO FOI VACINADO?

A meta da imunização contra pólio é de 95% do público-alvo, equivalente a 2,1 milhões de crianças. Até o momento foram vacinadas 1.059.162 crianças. Assim como a campanha contra a pólio, a de multivacinação também está bem abaixo da meta. Desde 2 de outubro, quando teve início, cerca de 641,8 mil crianças e adolescentes de 5 a 14 anos comparecerem nos pontos para atualização da carteira vacinal. Destes, 293,5 mil tiveram vacinas aplicadas, representando 45,7%. O índice de comparecimento nesta faixa etária está em apenas 10,2%. Na faixa de menores de um ano, 307,9 mil estiveram nesses serviços (cerca de 50,3% do público-alvo), com vacina aplicada em 209,9 mil (68,2% no total).

DO SECRETÁRIO JEAN GORINCHTEYN

“Reforçamos o pedido para os pais e responsáveis para que levem os menores de 14 anos aos postos de vacinação para a atualização das carteirinhas e imunização contra poliomielite. A vacinação é a única forma de prevenirmos diversas doenças graves que podem ser fatais”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.