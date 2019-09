PENEIRA FINA – 13/09/2019

Doações

A prefeitura de Catanduva iniciou o pedido de doações para o projeto Meu Pai é o Papai noel. Empresários de modo geral, pessoas interessadas em ajudar, podem ligar no Fundo Social de Solidariedade para mais informações. Ao todo, a prefeitura pretende arrecadas 300 bicicletas padronizadas para a realização do projeto natalino.

Requerimento

O vereador Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, elaborou requerimento no qual solicita ao presidente da Câmara de Catanduva, Luis Pereira, cópia de todos os contratos realizados com licitação ou dispensa firmados desde janeiro de 2019. O parlamentar pede ainda cópias de todos os orçamentos realizados.

No gabinete

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes publicou nas redes sociais a realização de reunião com os representantes da AVOIAM. “Recebi no gabinete a irmã Ana Maria Custódio que junto a voluntários realiza ação social, fundamental no amparo a acompanhantes de pacientes internados em Catanduva. Apoiamos a iniciativa com repasses de verba. Estamos prontos a colaborar com ações, tamanha a importância da humanização no trato com as pessoas”.

Interdição

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) comunica os moradores que nesta sexta-feira, dia 13 de setembro, realizará a substituição de ramal de água em imóvel localizado na rua Bahia, nº 730 (entre as ruas 7 de Fevereiro e 21 de Abril). Para que a obra seja realizada, o trânsito será interditado temporariamente entre as 7 e 11 horas. A orientação é de que os motoristas evitem o trecho citado, no período em que o serviço é realizado.

Frente Parlamentar

A deputada estadual Beth Sahão realizou o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. “Foi incrível. Obrigada a todas as guerreiras que estiveram na Assembleia Legislativa de São Paulo para o Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Juntas, vamos ajudar a mudar a realidade desse país. Nossa luta é por igualdade de direitos, pelo fim da violência e por respeito. #essalutaénossa”, disse.

Eleitoral

Para marcar o Dia Internacional da Democracia (15 de setembro), data instituída pela ONU em 2007, a Justiça Eleitoral irá realizar uma mobilização nas redes sociais destacando a importância da democracia em todos os aspectos das vidas. Para participar, basta usar a #DemocraciaTodoDia em posts, cards, tuítes ou qualquer publicação que fale sobre como a democracia faz parte de nossas vidas e como ela é importante para a sociedade. Você também pode compartilhar um dos posts publicados.

Procon orienta

Com a greve dos Correios anunciada na última quarta-feira, dia 11, por tempo indeterminado, os consumidores devem ficar de olho no vencimento das faturas que são entregues pela empresa. A paralisação não exime o consumidor do pagamento e muito menos de arcar com a responsabilidade de multa e juros por atraso. As instituições que enviam boletos através dos Correios são obrigadas a disponibilizar outras formas de pagamento, como o envio da conta por aplicativo, e-mail ou código de barras por SMS. “Recomendamos que o consumidor entre em contato com as empresas antes da data do vencimento das faturas e peça segunda via. A empresa que utiliza esse meio para o envio da cobrança é obrigada a fornecer outros caminhos aos usuários para que o pagamento seja feito em dia”, reitera o diretor do Procon, prof. Arnaldo Vieira.

Violência contra mulher

O Projeto de Lei 2538/2019, da deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara dos Deputados. E agora vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro para virar lei federal. A proposta, que já havia sido aprovada também pelo Senado, obriga os profissionais de Saúde das redes pública e privada a notificarem, no prazo máximo de 24 horas, as autoridades policiais sobre indício ou confirmação de violência contra a mulher.

Reforma

Duas mudanças que vêm sendo questionadas no relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) à reforma da previdência. Serão retiradas do texto e inseridas na chamada PEC paralela. Foi o que indicou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesta quinta-feira (12). Para Davi, a solução apresentada por Tasso e pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senadora Simone Tebet (PMDB-MS), é o caminho mais prudente para evitar futuros questionamentos e evitar atrasos na votação da reforma.

Comissão

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quinta-feira (12) a proposta que permite que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) seja pago a mais de uma pessoa com deficiência na mesma família. Agora o projeto de lei segue para votação na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), em caráter terminativo. Ao escrever a proposta, a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) demonstrou que, se o BPC de uma pessoa com deficiência for incluído no cálculo da renda familiar per capita, um segundo membro da família com deficiente não poderia receber o benefício previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Mara quer acrescentar ao Estatuto da Pessoa com Deficiência a determinação de que o BPC recebido por qualquer membro da família em razão de deficiência não seja computado na renda per capita da família.