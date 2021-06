PENEIRA FINA 13/06/2021

LOCKDOWN NA TERÇA

Depois de muitos pedidos, de ouvir os dados de médicos e até de uma ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público (MP), o prefeito Padre Osvaldo ouviu os clamores da população, e elaborou na tarde da última sexta-feira o decreto nº 8.040, que tem vigência a partir de terça-feira, dia 15 prosseguindo até o dia 29 de junho.

PRESSÃO

Para os defensores do prefeito, Osvaldo fez o decreto na hora certa. Para as outras pessoas, o padre não aguentou a pressão e cedeu. Neste momento tão delicado que a cidade está passando, não adianta saber qual lado está correto, o importante agora é que todos estejam no mesmo objetivo: preservar e salvar vidas!

PREOCUPANTE

A quinta-feira foi marcada por uma reunião no gabinete do 4º andar da prefeitura. Segundo informações, o clima era de preocupação, principalmente em virtude da ação de improbidade administrativa proposta pelo MP e a multa de R$ 1 milhão. Depois de algumas horas, finalizaram a redação, e após às 18:30hs, o arquivo do novo decreto já estava sendo disparado pelos grupos de whatsapp.

FILAS

A manhã e a tarde de sábado foi marcada por enormes filas nos supermercados. Uma loucura, muvuca total. Filas de carros, filas de pessoas para entrar, depois filas para o açougue e filas para passar nos caixas. Segundo um leitor, o catanduvense ficou desesperado para garantir a comida para os próximos 15 dias. Mas o pessoal esquece, que os supermercados, padarias, açougues, pet-shops, poderão fazer o “delivery”, o sistema de entrega nas residências.

FILAS II

Segundo o comandante da Guarda Municipal, Cláudio Pereira, as filas que acontecem nas proximidades dos mercados, com as pessoas dentro de seus veículos, ocorrem porque a Guarda Municipal solicitou aos estabelecimentos que o controle já tivesse início a partir dos estacionamentos. “Dentro dos mercados, a realidade é outra, pois tem que ter a fiscalização e o respeito ao decreto atual, válido até segunda-feira”.

PEDIDO DE CEI

Na tarde da última sexta-feira foi protocolado na Câmara Municipal, pela vereadora Taise Braz (PT), um pedido de formação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), para apurar eventuais irregularidades na conduta tomada pelo prefeito padre Osvaldo na gestão do Covid-19. Na próxima sessão ordinária, o pedido deve ser analisado e votado pelos vereadores.

OFÍCIO DO MP

Ontem, em matéria deste matutino, o leitor (a) tomou conhecimento do envio de um ofício do Ministério Público para a Câmara Municipal, citando sobre uma possível omissão do prefeito. O Promotor de Justiça, André Luiz Nogueira da Cunha solicitou aos vereadores uma avaliação se não houve o cometimento de algum crime de responsabilidade. Caso os vereadores em votação no plenário, concordem com o promotor, poderá haver uma Comissão Especial, onde o presidente da Câmara nomeia os membros.

CONFUSÃO

Na manhã de ontem, o que pode ser constatado pela cidade, foi a confusão que as pessoas estavam tendo, em relação aos dois decretos: o de nº 8.038 (válido até segunda-feira) e o de nº 8.040 (o lockdown, a partir de terça-feira).

RESTRITIVO

O vereador Maurício Ferreira (PDT) durante a semana disse ser somente a favor do lockdown se caso ocorresse 100% do fechamento. Em conversa com esta coluna e questionado sobre o lockdown, Mauricinho considerou bom o novo decreto, pois diferente de outros que só atingiam os comerciantes, este ficou bem mais restritivo. “Sabemos que não vai resolver o problema em um todo, mas poderemos ter um resultado que poderá aliviar um pouco as UTIs de nossos hospitais”, destacou Ferreira

FIRMEZA

O presidente da Câmara Municipal, vereador Gleison Begalli (PDT) disse por algumas vezes na tribuna também ser contra o lockdown e a favor de regras mais rígidas, pensando principalmente na manutenção dos empregos e salários de trabalhadores. Sobre o lockdwon, o edil foi enfático: “Temos que tomar medidas para conter o Covid, para diminuir o numero de internados. Não tem outro caminho a seguir, o momento é de agir com firmeza, onde todos respeitem as regras.”

SESSÃO DA CÂMARA

Questionado se a Câmara Municipal vai seguir a risca o decreto 8.040, ou se haverá sessão ordinária normalmente, o presidente da Casa de Leis, vereador Gleison Begalli disse que amanhã, segunda-feira, irá fazer uma reunião com o departamento jurídico e que após essa consulta, irá agir conforme o parecer judicial. Caso a Câmara acompanhe o lockdown, as sessões ordinárias dos dias 15, 22 e 29 de junho, deverão ser suspensas.

EXTRAORDINÁRIAS

Mas se algum projeto de lei englobar prazos de urgência, o prefeito poderá solicitar uma sessão extraordinária, e a mesma será realizada.

A FRASE

“O silêncio trás a mensagem que cada um precisa ouvir.” (Chico Xavier)