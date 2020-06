PENEIRA FINA 13/06/2020

Preocupante

Representantes dos hospitais de Catanduva e da secretaria municipal de saúde realizaram ontem uma coletiva para imprensa para divulgar um dado alarmante. Medicamentos utilizados em procedimentos cirúrgicos ou internações na UTI como anestésicos, sedativos e relaxantes musculares estão em falta nos distribuidores e, por este motivo o estoque em Catanduva está quase zerado. Há uma estimativa de que o que tem atualmente pode ser utilizado por apenas três dias se a situação não melhorar. Lembrando que essa medicação é utilizada não só para casos de internação de pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19, mas para outros procedimentos e, por este motivo, cirurgias eletivas estão canceladas.

Nacional

O problema é nacional. Não é só em Catanduva. Notícias sobre o desabastecimento são constantes em diversos estados brasileiros. Órgãos de saúde se manifestaram a respeito. Uma das justificativas para a escassez desse tipo de medicamento é a alta do dólar, associada a demanda muito maior em todo o mundo.

Resolução

No final de maio, a Anvisa publicou no Diário Oficial da União, resolução que dispõe sobre os requisitos temporários para a caracterização e verificação do risco de redução da oferta de medicamentos durante a pandemia causada pelo novo coronavirus. A norma tem como objetivo racionalizar questões relacionadas ao desabastecimento de medicamentos. Nos casos em que for verificado risco real de redução da oferta do medicamento no mercado, poderão ser adotadas medidas de flexibilização para a sua regularização. As empresas que possuem registro de medicamentos no Brasil devem comunicar à Agência em caso de descontinuação temporária e definitiva desses medicamentos.

Tapa aqui, descobre ali

Cobertor é tão curto que lidar com tudo o que tem ocorrido é muito difícil. Quando não se fala em falta de recursos financeiros, é a falta de medicamentos necessários que faz o alerta. Tem o dinheiro, mas não tem o produto.

Sem alterações

Apesar da divulgação da situação complicada vivida nos hospitais com a escassez dos medicamentos, a orientação agora é manter a prevenção à risca. Acreditar que o risco de contágio é grande e que é preciso se manter em segurança. Não há previsão, por enquanto, de novas determinações sobre endurecimento na quarentena.

Arrecadação

A Campanha do Agasalho 2020 ganhou reforço do Tiro de Guerra de Catanduva 02/012. Nesta edição, os atiradores se apresentam como voluntários, da mesma forma que acontece anualmente, e somam esforços com a iniciativa. Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, os jovens não fugiram à luta e se engajaram em coletar doações. Ainda não há um número de peças arrecadadas pelo grupo, mas é grande a quantidade de donativos obtidos. De acordo com o chefe de instrução, sargento Fábio Grimaldi, a pandemia não impediu a mobilização. Os jovens se organizaram, individualmente, para levantar as doações de roupas e calçados junto a vizinhos e familiares. Durante as movimentações, não houve qualquer tipo de aglomeração. “Gostaria de agradecer as pessoas que contribuíram com a ação solidária. Caso alguém queria fazer doações basta procurar o TG para programarmos arrecadação”, ressalta Grimaldi.

Devolvido

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou nesta sexta-feira (12) a devolução ao Palácio do Planalto da medida provisória que autoriza o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a nomear reitores e vice-reitores de universidades federais sem consulta à comunidade acadêmica durante a pandemia. Davi usou sua conta no Twitter para informar que assinou a mensagem de devolução da MP 979/2020 . Segundo o senador, que também preside o Congresso Nacional, a medida viola a Constituição federal.

Sancionada

O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei 14.010, de 2020 , que cria um regime jurídico emergencial durante a pandemia do novo coronavírus. Entre os dispositivos vetados está o que impede a concessão de liminar (decisão judicial provisória) em ações de despejo e o que dá aos síndicos o poder de restringir o uso de áreas comuns e proibir festas. A norma está publicada na edição desta sexta-feira (12) do Diário Oficial da União.

Projeto

O Projeto de Lei 3042/20 destina para o Fundo Nacional de Saúde (FNS), durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, 5% da arrecadação total com a venda de apostas e bilhetes das loterias de sorteio numérico (como Mega-Sena e Quina), da Loteria Federal e da Lotex (raspadinha), todas operadas pela Caixa Econômica Federal. A proposta tramita em regime de urgência, aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Os 5% para o FNS serão subtraídos do percentual arrecadado com as apostas que hoje é destinado ao pagamento dos prêmios e do Imposto de Renda que incide sobre a premiação. Por exemplo: atualmente, 65% do valor arrecadado com a venda das raspadinhas são direcionados ao prêmio e ao IR. O projeto reduz esse percentual para 60%.

Redução

Mais de dez propostas apresentadas à Câmara dos Deputados desde o início da pandemia de Covid-19 tratam da redução dos salários dos parlamentares durante o período ou definitivamente. Também está em análise na Casa projeto que diminui os valores pagos ao presidente e ao vice-presidente da República e a ministros de Estado. Na terça-feira (9), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), rebateu declaração do presidente Jair Bolsonaro de que aceitaria aumentar o valor do auxílio emergencial pago a trabalhadores informais se deputados e senadores cortassem nos próprios salários. Segundo Maia, o gasto com salários de parlamentares é de R$ 220 milhões anuais brutos, e o custo de mais dois meses da renda emergencial seria de cerca de R$ 100 bilhões. “Acho que a conta está distante”, disse Maia.