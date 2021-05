PENEIRA FINA 13/05/2021

É UM ESTRONDO

É um pássaro? É um avião? Não, também não é o Super Man! Sei que muita gente está à espera de um fenômeno sobrenatural que coloque fim a essa humanidade que não sei não se deu certo, mas não foi dessa vez. Alguns estrondos ouvidos nesta terça-feira (11), acompanhados de tremores, causaram frisson nessa turma aí de cima, mas foi alarme falso. Brincadeiras à parte, o movimento foi provocado por testes do novo caça da Força Aérea Brasileira, o supersônico F-39E Gripen, que sobrevoou toda a região. Os impactos acontecem porque o caça consegue atingir uma velocidade que ultrapassa a barreira do som, mexendo, literalmente, com os reles mortais aqui na terra.

COINCIDÊNCIA OU PRECAUÇÃO?

Pode parecer coincidência, mas parece que após a abertura da CPI da Covid não se fala mais em tratamento precoce em Catanduva. Será que a ideia naufragou? Ou estão evitando o assunto para assim evitar mais problemas? O que se sabe é que a maioria dos médicos locais foi contra a recomendação – mesmo com a defesa que ia desde o prefeito até o presidente da república – sabe-se lá se com ou sem interesses, digamos, paralelos.

NOVA ONDA DE FURTOS

Os cemitérios da região de Catanduva sofrem nova onda de furtos. Da mesma forma que aconteceu há cerca de dois anos, os bandidos levam de tudo, com foco nos materiais a base de bronze: plaquinhas, crucifixo, estátuas, molduras de fotos. Na ocasião da primeira onda, a polícia fechou o cerco, mas os autores esperaram dar uma baixada na poeira e recomeçaram as atividades. Nenhum crime é maior ou menor que o outro, mas convenhamos que para esse precisa de muita cara de pau, para não dizer outra coisa.

FERIADO PARTICULAR

Hoje (13) é feriado de São Benedito, nos municípios onde o santo é o padroeiro, como é o caso da vizinha Palmares Paulista. Até aí, tudo bem, mas o que pouca gente sabe é que esse feriado em Palmares foi decretado de uma forma, digamos, particular. Isso porque o prefeito da época (anos 80), Benedito Sant’Ana, decidiu acrescentar a comemoração por se tratar de um santo que levava o seu nome. O município já tinha uma padroeira (Imaculada Conceição) e, portanto, um feriado municipal (08 de dezembro), mas porque não ter dois, não é mesmo? E tem gente que acha que esse negócio de fazer o que bem quer com o poder é coisa de hoje em dia. Faz é tempo…

Produção

Na manhã de ontem, dia 12, a comitiva do Padre Osvaldo esteve na sede da Laticínios Matilat, com o empresário do Grupo BRQ Argemiro Santos. O encontro foi intermediado pelo presidente da ACE (Associação Comercial e Empresarial) Marcos Escobar e reuniu representantes da imprensa. Na oportunidade, foi apresentado o novo layout do portfólio da Matilat, além da visão de mercado do Grupo BRQ, que adquiriu em fevereiro a indústria de laticínios. A proposta da nova diretoria é valorizar a história da Matilat, construída há 50 anos, além de impulsionar a linha de produção e ampliar o leque de produtos. Ah rumores de que o empresário expanda seus negócios para produção de queijo e possa dar mais empregos em Catanduva. Estamos na torcida que seja verdade!

A volta!

SP remaneja distribuição de doses e assegura vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades. A retomada da vacinação contra COVID-19 das grávidas e puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias) com comorbidades a partir da próxima segunda-feira (17). A data de retomada foi definida graças ao remanejamento da vacinação e entrega de mais doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde na manhã de hoje e à chegada de mais imunizantes da Pfizer a São Paulo. No total, 100 mil gestantes e mulheres adultas (com 18 anos ou mais) que tiveram partos recentes poderão se vacinar com estes dois tipos de vacinas.

Renovando

Ontem (12) foram a entrega das primeiras 105 viaturas blindadas da história da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Com investimento de mais de R$ 23,3 milhões, os veículos SUV vão proporcionar mais qualidade aos trabalhos policiais e mais segurança aos agentes durante ações de combate ao crime organizado. Aquisição dos veículos foi feita por meio de pregão eletrônico. A empresa vencedora foi a GM, com o modelo Trail Blazer. Cada veículo custou R$ 222 mil. A renovação da frota policial com veículos blindados é um compromisso da atual gestão na área de Segurança Pública de São Paulo. O interior do estado receberá 54 veículos que serão entregues às Divisões Especializadas de Investigações Criminais (Deic) das regiões de São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e Araçatuba.

Vacinas

Na próxima sexta-feira (14), será enviado mais 1,1 milhão de doses, já contemplando o início do segundo contrato para mais 54 milhões de vacinas. As vacinas entregues em maio foram produzidas a partir de 3 mil litros de insumos recebidos no dia 19 de abril. A matéria-prima passou pelo envase, rotulagem, embalagem e inspeção de qualidade no complexo fabril do IB na capital paulista. Assim que um novo lote de insumos da China chegar ao país será possível retomar a produção e efetuar novas entregas do imunizante ao governo federal. Além das novas doses da vacina contra a COVID-19, serão entregues em maio mais 30 milhões de doses da vacina contra a gripe ao Ministério da Saúde, para distribuição em todo o país.