PENEIRA FINA 13/03/2021

REVITALIZACAO DO KM 7

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa conferiu pessoalmente os serviços em estrada rural no KM-7. O serviço é executado pela Secretaria Municipal de Obras. A intervenção visa alinhar a via para facilitar o tráfego de veículos. A estrada, alvo da ação, dá acesso a propriedades rurais no bairro. Nas últimas administrações, o bairro ficou esquecido e a nova administração pretende fomentar o local como um dos pontos turísticos de nossa cidade. Agora só falta o padre pintar o 7.

LOGO APÓS

Saindo do Km 7, o Prefeito Padre Osvaldo esteve, junto à equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. O Prefeito acompanhou serviço de roçagem em andamento na avenida Benedito Zancaner, às margens do córrego Barro Preto. O trabalho avança rapidamente. Boa parte da roçagem no trecho já foi concluída. O alcaide pode verificar “in loco” os danos que uma canalização faz ao meio ambiente e que concretar fundo de rios mata toda micro fauna, peixes e impede os rios de alimentarem os lençóis freáticos.

BASQUETE FEMININO

Partida do Bax adiada! Por determinação de decreto do governo do Estado de São Paulo, que implantou a Fase Emergencial de Flexibilização, de 15 a 30 de março, a partida entre Bax Catanduva e Sampaio Basquete está adiada. O jogo aconteceria na terça-feira, dia 16 de março, às 19 horas, no Ginásio Municipal Anuar Pachá. Na segunda-feira (15) haverá uma reunião entre a Liga e os clubes para fazerem uma analise deste cenário e decidirem as diretrizes e o novo cronograma para as próximas partidas.

ESGOTO A CÉU-ABERTO

Ontem (12) pela manhã, os vereadores Marquinhos Ferreira e Carlos Alexandre “o Gordo”, estiveram no córrego Retirinho entre a Avenida Boiadeira e Avenida Criciúma e constataram irregularidades muito graves no local. Além do esgoto correndo a céu-aberto, os edis registraram em vídeo divulgado nas redes sociais que, mostra peixes mortos, caracterizando “crime ambiental” que precisa ser investigado. Os vereadores também frisaram a questão da cobrança de 100% de taxa de esgoto que vem cobrado na conta de água, já que ao longo de nossos rios há descarga de esgoto sem qualquer tratamento, tal cobrança e’ injusta e a população tem pago caro por isso.

VACINAÇÃO

Catanduva entrará na próxima segunda-feira, dia 15, em mais uma fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra Covid-19. A partir desta data serão atendidos idosos, com idades entre 75 e 76 anos. Para atender esse público-alvo, , a cidade recebe hoje 1.480 doses de imunizantes. Para organizar o fluxo, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que os idosos, nessa faixa etária, procurem os locais de vacinação, preferencialmente, nos seguintes dias: 76 anos – segunda-feira, dia 15 – 75 anos – terça-feira, dia 16.

MORTES NO ESTADO

O estado de São Paulo registrou sexta-feira (12) uma média móvel de sete dias de 352 mortes. A média móvel de casos está em 12.266. Somente nas últimas 24h foram registradas 521 óbitos e 15.720 casos. O número de mortes é o mais alto desde o início da pandemia. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 89,4% na Grande São Paulo e 87,6% no Estado. O número de pacientes internados é o maior em toda a pandemia com 22.555, sendo 12.778 em enfermaria e 9.777 em unidades de terapia intensiva. Ate a tarde de ontem Catanduva registrou 222 mortes por Covid.

APELO AS NOVAS MEDIDAS

Com o recrudescimento da pandemia, o Governo de SP reforça a importância sobre o respeito ao Plano São Paulo e as medidas de distanciamento pessoal, uso de máscaras e higiene das mãos. É fundamental neste momento que a população fique em casa. A partir da próxima segunda entra em vigor a “Fase Emergencial”, com medidas mais duras de restrição, que se estendem até o dia 30, e tem como objetivo frear o aumento de novos casos, internações e mortes pelo coronavírus e conter a sobrecarga em hospitais de todo o Estado.

MAIS MULHERES NAS COMISSÕES

As mulheres presidirão 7 das 25 comissões permanentes da Câmara dos Deputados neste ano. Em 2019, as deputadas presidiram apenas três comissões permanentes, e em 2020 os colegiados não funcionaram por conta da pandemia de Covid-19. Pela primeira vez, uma mulher estará à frente da comissão temática considerada a mais importante da Casa – a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ) que analisa a constitucionalidade e a juridicidade de todas as propostas em análise na Câmara e aprova projetos em caráter conclusivo, sem precisar passar pelo Plenário. Além disso, a deputada Flávia Arruda (PL-DF) presidirá a Comissão Mista de Orçamento, responsável por aprovar as leis orçamentarias. Também é a primeira vez na história do Parlamento que uma deputada estará à frente desta comissão. A senadora Rose de Freitas (MDB-ES) já ocupou o cargo em 2015.