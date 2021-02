PENEIRA FINA 13/02/2021

UINTETO FANTÁSTICO

Está muito comum de se ver “um quinteto” até altas horas no prédio da prefeitura, trata-se da assessora de comunicação Kátia Muller, diretor de administração Caio Augusto, secretário de administração Richard Casal, Claudio Romangnoli, vice-prefeito e o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa, trabalhando em média mais de 14 a 15 horas por dia. Segundo informações, nos últimos quatro anos foram feito “só o trivial” e a atual administração pegou a “parte mais difícil de um funil” que fora largo, mas já começa a apertar. O Foco da equipe é “arrumar a casa” em todos os sentidos para assim começar aparecer a que vieram Padre Osvaldo e esta equipe de linha de frente que tem se mostrado brilhante. Estamos de olho e sabemos quem é quem no erário.

EFICIÊNCIA, RESPEITO E PREVENÇÃO

Ontem, o secretário de Administração, Richard Casal, atento a esta coluna atendeu prontamente nossa dica e foi verificar de perto a questão dos servidores municipais que estão fazendo o teste da Covid. Em conversa com o setor de Saúde, ele foi informado que o teste rápido não é confiável e tem erros. O ideal é o exame de RT-PCR, que demora um pouco, pois é analisado por um laboratório habilitado em Rio Preto. Sugerimos que o teste seja feito em colegas de trabalho que estiveram próximos aos infectados, seja a Sra. Daniela a favor ou contra, a saúde não pode parar por conta de alguém que não sabe exercer liderança. Outrossim, a vacinação dos dentistas que estão atendendo diuturnamente.

DESVIO DE FUNÇÃO?

Um problema que continua a ocorrer na Prefeitura são os desvios de função de funcionários públicos. Na última edição do Diário Oficial verificamos que tem servidor concursado como Motorista de Veículos Pesado, sendo transferindo para atuar na Secretaria Municipal de Cultura. Qual veículo pesado ele vai dirigir na Cultura? Acho que o Prefeito precisa ir verificar que veículo é esse, porque se não, algum vereador ou a Promotoria pode querer verificar. Vários são os casos de desvio de função dentro da Prefeitura.

MAIS DESVIOS

Outro caso idêntico é de Francisco Gardesani, que também é concursado para o cargo de motorista de veículos pesados, mas nessa Administração foi transferido para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Chico como é conhecido pelos colegas na Prefeitura, sempre atuou como motorista no Gabinete do Prefeito, isso durantes as gestões de Félix, Macchione e Vinholi, as mais recentes. Esta coluna não tem conhecimento se ele já trabalhou realmente como motorista de veículos pesados em toda sua trajetória no serviço público municipal, o que pode ser questionado pelos órgãos de fiscalização, já que vem exercendo função que não é compatível com o cargo que foi aprovado em concurso público.

LIMPEZA EM TERRENOS E IMÓVEIS ABANDONADOS

A Prefeitura divulgou no Diário Oficial que iniciará em dez dias a limpeza compulsória em terrenos e imóveis abandonados em toda a cidade. Uma boa notícia para vizinhos de imóveis tomados pelo mato alto, que muitas vezes são propícios para animais e insetos peçonhentos. Mas a Prefeitura não pode apenas divulgar isso no Diário Oficial, deve fazer uma campanha de divulgação nas rádios, jornais e nos bairros com carros de som. Para que os proprietários possam realizar a limpeza, de forma a evitar a cobrança de valores altos pela limpeza e multas aplicadas pela Prefeitura. Acreditamos que Padre Osvaldo não vai aceitar pegar os munícipes de surpresa apenas para arrecadar mais com aplicação de multas. O melhor é prevenir e divulgar bem e com a antecedência necessária, feito isto, aí sim deverá fazer a limpeza e aplicar multas naqueles que não cuidarem de seus terrenos.

VACA MECÂNICA

Eis que para alegria de muitos e principalmente do prefeito Dr. José Alfredo, a “Vaca Mecânica” continuará em plena capacidade de produção graças ao esforço e visão do novo prefeito de Catanduva juntamente com parceiros. A prefeitura recebeu em comodato a Vaca Mecânica desde 1985 inaugurada pelo prefeito “Zé Alfredo” nos tempos do governador Franco Montoro. O controle da produção é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social. A vaca mecânica produz em média 22 mil saquinhos de leite de soja/suco/água, em média. A distribuição é gratuita, voltada a famílias carentes e entidades sociais, mediante cadastro que deve ser preenchido na Secretaria Municipal de Assistência Social ou em um dos Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

PARCEIROS DA VACA MECÂNICA

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo renovou a parceria com a Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Catanduva para utilização da Vaca Mecânica, equipamento que fabrica leite de soja. Com essa finalidade, reunião foi realizada no gabinete na tarde desta sexta-feira, dia 12. Na ocasião, Padre Osvaldo recebeu no gabinete, a presidente da associação Nádia de Carvalho Gomieri e Marcelo Colla, gerente da associação, para assinatura do Termo de Comodato, que formaliza o empréstimo, sem custo para a administração municipal, até o final do mandato, em dezembro de 2024. “Agradecemos a Associação pela parceria. Por meio dessa iniciativa, conseguimos atender a famílias carentes e entidades. É um serviço fundamental no leque de ações sociais em Catanduva”, ressalta Padre Osvaldo. Vale ressaltar que o equipamento é cedido pela Associação. Toda manutenção e utilização é feita pela prefeitura.