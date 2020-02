PENEIRA FINA – 13/02/2020

Manifestação

Foi marcada para amanhã, as 17 horas, uma manifestação em apoio a abertura do Hospital da Dengue ou com nome mais técnico, centro de hidratação. Sindicatos e outros segmentos da cidade se reuniram ontem para traçar estratégias e falar a respeito da epidemia que a cidade enfrenta. Os participantes querem demonstrar força para fazer com que o Executivo selecione um local para atender exclusivamente os pacientes com suspeitas da doença, evitando, segundo eles, um movimento maior na Unidade de Pronto Atendimento e nas unidades básicas de saúde.

Atualizado

E o boletim epidemiológico foi atualizado. Catanduva tem de janeiro a fevereiro deste ano – 1242 casos positivos de dengue. E outros 2526 pacientes em investigação para doença. Até o momento quatro mortes foram confirmadas, uma ainda aguarda resultado de exames.

Dissídio

Está marcada para o dia 19 de fevereiro, a Assembleia Geral dos Servidores Municipais para tratar sobre o dissídio coletivo da categoria para 2020. A assembleia será realizada no Clube do Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat), às 19 horas.

Não sinalizou

Macchione até o momento não sinalizou nada a respeito do dissídio dos servidores de 2020. Ao contrario dele, no ano passado, a então prefeita Marta Maria do Espirito Santo Lopes já falava em avaliar o dissídio dos servidores neste ano. Marta mantinha o discurso que parte dos recursos recebidos do duodécimo da Câmara seria reservado para o dissídio de 2020.

IPMC

Macchione pode afirmar agora que utilizou todo o dinheiro entregue pelo Legislativo para pagar parte da dívida com o Instituto de Previdência dos Municipiários e argumentar a falta de dinheiro para reajustar os salários dos servidores. Esperamos que a administração consiga honrar com esse reajuste.

Atrasou?

E moradores dos bairros Gloria, Jardim Bela Vista e bairros próximos, acordaram cedo, colocaram todos os objetos inservíveis nas calçadas. Deixaram móveis, eletrodomésticos, madeiras, plásticos e afins em frente a residência. Quem passava ontem à tarde por esses locais imaginavam cena de guerra, com tanta coisa entulhada em frente às casas. E para surpresa dos moradores até às 20 horas, nada de caminhão do Cidade Limpa.

Não informou

Também não houve informações sobre atrasos ou cancelamento da recolha ontem. Os moradores, no final da tarde, começaram a ligar na redação de O Regional para reclamar da situação.

Maior número

O PSDB de São Paulo tem buscado lançar o maior número de candidatos à prefeito possível em 2020 e fala em pelo menos 200 nomes nas urnas neste ano. Na região, deve lançar em São José do Rio Preto o Renato Pupo, se sai do PSD para o PSDB. A sigla quer candidato também em Catanduva e prometeu revelar o nome no próximo mês. Roberto Cacciari é um dos cogitados.

Eleições

As eleições municipais deste ano serão as primeiras sem coligações para o pleito proporcional, o que significa que os partidos não poderão aproveitar as votações de siglas aliadas para escolher os representantes nas câmaras municipais. Isso tende a estimular as legendas a lançarem candidatos próprios para as prefeituras, com a estratégia de reforçar o nome do partido e alavancar o número de vereadores eleitos.

Fechados

O Tribunal Regional de São Paulo (TER-SP) informou que nos próximos dias 15 e 16 (sábado e domingo), os cartórios eleitorais brasileiros não funcionarão. Nestes dias será realizada a manutenção preventiva da infraestrutura do Cadastro Nacional de Eleitores.

Iluminação

A prefeitura de Catanduva contratou a empresa Atsel Engenharia Ltda para a execução do projeto executivo de iluminação no canteiro do canal do rio São Domingos, entre as ruas Ceará e São Paulo. Vai desembolsar R$ 2500,00.

Audiência Pública

A Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Catanduva convida os interessados para audiência pública que será realizada no dia 27 de fevereiro de 2020, a partir das 18h, no plenário. A ocasião será para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Município, relativas ao terceiro quadrimestre do exercício de 2019.

Campanha

No período de festas de Carnaval, o Tribunal de Justiça de São Paulo lança a campanha “Pode ou Não?”, que aborda os crimes contra a dignidade sexual e suas penalidades. O objetivo é prestar orientações para que os foliões não excedam os limites legais e, dessa forma, todos poderão se divertir com tranquilidade.

Aprovados

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovaram nesta quinta-feira (12) as primeiras resoluções que vão disciplinar as próximas eleições municipais, marcadas para o dia 4 de outubro de 2020. Foram analisadas as minutas que tratam de Pesquisas Eleitorais; Cronograma Operacional do Cadastro Eleitoral; Modelos de Lacres; e Procedimentos de Fiscalização e Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação. O relator das instruções é o ministro Luís Roberto Barroso, vice-presidente da Corte Eleitoral.

Areas de risco

O parlamentar lembra que os aplicativos de mapa auxiliam cidadãos em suas atividades, principalmente fora dos seus municípios de residência. “Contudo, sua popularização também traz riscos. Um dos mais evidentes é a condução dos usuários de maneira inadvertida a áreas de risco. Nos anos recentes, inúmeros casos de pessoas que adentraram áreas de conflito e foram roubadas, feridas ou até mesmo assassinadas, povoaram os noticiários”, observa.

Da Redação