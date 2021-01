PENEIRA FINA 13/01/2021

TRABALHANDO

Depois que esta coluna publicou sobre a necessidade de se imprimir documentos no Poupatempo de Catanduva, uma equipe da prefeitura, formada pelo secretário de emprego Victor Daltin, Caio Fordiani, diretor de informática apoiados pelo vice-prefeito Claudio Romangnoli, fizeram contato com o setor responsável no governo do Estado reiterando que Catanduva é centro de região e merece ter a impressão de documentos aqui. Empenhados na questão, eles elaboraram um ofício ao Detran-SP com cópia aos demais departamentos de “ressaltando” as cidades da região que dependem do nosso Poupatempo para emissão de documentos e prestação de serviço. Parabéns pela atitude e obrigado por estarem atentos a esta coluna.

NÃO AGRADOU

É interessante como e quanto os funcionários da prefeitura “repudiam” de forma veemente quando o prefeito nomeia antigos “Xerifes” que mandam e desmandam na prefeitura desde muito. O resultado está ai: Estamos sem um transporte público descente e o diretor de trânsito tem problemas no setor é renomeado, não temos saúde por conta de desserviços e a diretora é “premiada” com mais uma nomeação, no pátio de serviço os mesmos estão “dando as cartas” e assim vai. Na história do mundo vemos um navio gigante que era “impossível de se afundar”, mas não chegou navegar um dia completo por conta de erros técnicos e escolhas erradas.

PERIGO NA VIA

Recebemos a informação que um “conjunto de tampões” nos fundos do Centro POP (ligado a promoção social vila Juca Pedro) bem em frente Companhia da Polícia Militar está oferecendo muito perigo a quem passa no local. Esses tampões fazem parte de uma “boca de lobo” e uma equipe com três funcionários da prefeitura resolveria o problema em no máximo meia hora, aguardemos.

SEGUNDA VEZ

Em outubro passado mostramos o mato tomando conta do Centro POP na Vila Juca Pedro e foi feito uma roçagem muito mal feita necessitando de mais uma intervenção logo em seguida. Esta semana o trabalho foi refeito de forma deficitária ficando muito mato que aparecerá logo após a primeira chuva. Tivemos a informação que o secretário de assistência social Juninho Bugança “pagou do próprio bolso” este último serviço. O que estaria acontecendo?

CÂMARA MUNICIPAL

O presidente da Câmara Gleison Begalli contratou uma advogada de Pirangi/SP por R$ 7 mil medida esta que entra mais uma em “sua conta” de atitudes tomadas sem consultar os senhores vereadores. Para a maioria dos vereadores, Begalli deveria marcar reuniões ou convocar sessões extras participando a todos sobre os trabalhos e debatendo as questões legislativas e problemas internos da Casa seguindo a democracia.

FALTARÁ ÁGUA

A SAEC informa os moradores sobre interdições programadas nesta semana, para a execução de recape. O cronograma contempla serviços nos seguintes dias e locais: Quarta-feira, dia 13 a partir das 7 horas na Rua Antonio Girol entre as ruas Daniel Soubhia e Guariba. Quinta-feira, dia 14 no período da tarde no Rua Aniz Bauab, Parque José Cury. Sexta-feira, dia 15 a partir das 7 horas na Avenida Fuad Bauab Parque José Cury. Sábado, dia 16 às 7 horas na Avenida Dona Engrácia Vila Engrácia. Em caso de chuva, o cronograma poderá sofrer alterações.

SECRETARIA DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde definiu o Plano Municipal de Organização da Campanha de vacinação Contra a Covid-19. O documento foi apresentado ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa na tarde de terça-feira, dia 12, durante reunião entre secretarias que vão integrar e dar suporte à etapa. Catanduva irá acompanhar o cronograma Estadual. A primeira fase da campanha terá início no dia 25 de janeiro e se estenderá até 28 de março. O Nesse período, devem ser imunizados trabalhadores da saúde e idosos. A expectativa é de 23 mil pessoas sejam imunizadas na primeira fase da campanha.

AUTISMO

Cuidados especiais para as pessoas com transtorno do espectro autista estão presentes em várias propostas analisadas pela Câmara Federal durante a pandemia de Covid-19. Uma das primeiras leis aprovadas neste período prevê a obrigatoriedade no uso de máscara em todo o país (Lei 14.019/20), mas abre exceção no caso dos autistas e de outras pessoas com deficiências sensoriais. Essa lei surgiu do PL 1562/20, de autoria do deputado Pedro Lucas Fernandes (PTB-MA). Outro projeto de lei (PL 2551/20) tem foco na atenção especial aos autistas internados em hospitais e clínicas, como explica o autor do texto, deputado Coronel Armando (PSL-SC).

RENDA MINIMA

O ano de 2020 terminou sem a prorrogação do auxílio emergencial apesar da continuidade da pandemia. Praticamente todos os deputados, no entanto, afirmam que será necessário discutir um programa de renda mínima ou uma reformulação dos já existentes, como o Bolsa Família, com o objetivo de ampliar a ajuda aos mais pobres. O governo se preocupa com o remanejamento dos recursos existentes para incluir esses gastos dentro do teto fiscal. (Câmara Federal).

CIRCULOU NAS REDES

Circulou nos grupos de whatsapp uma foto em que aparecem o prefeito Padre Osvaldo e o presidente do PSDB de Catanduva, ex-prefeito, Geraldo Vinholi. A publicação dava conta de que os dois estariam num restaurante próximo a prefeitura, na noite de segunda-feira. Do que será que tratavam os dois senhores?