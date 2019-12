PENEIRA FINA – 12/12/2019

Participou

A prefeita Marta e o secretário de Desenvolvimento Fabio Manzano participaram da inauguração de um minimercado. A prefeita escreveu em seu facebook sobre a importância do novo empreendimento. “Prestigiei a inauguração da loja do empresário Júlio Bugança que tem uma história de sucesso no ramo varejista e, agora, inicia uma nova fase. O minimercado, localizado na Rua Pirajuí, tem um leque de produtos para atender os consumidores da região da Vila Soto. Essa condição movimenta a economia, gera mais negócios, além de empregos, com 10 contratações diretas”.

Vereador Ari

O vereador Ari escreveu uma nota de apoio a Associação Pão Nosso. “Apoiamos a iniciativa da Associação Pão Nosso, na pessoa do Padre Osvaldo, pela busca da realização do sonho da casa própria para uma grande parcela da população, que não dispõe de condições econômicas para participar dos poucos programas habitacionais existentes. A realização do sonho da casa própria é um direito legítimo do cidadão, e estaremos empenhados em defender as pessoas de bem que lutam por esse direito”.

Vereador Onofre

O vereador Onofre Baraldi também se manifestou através de palavras sobre o caso “Programa Habitacional Social – Padre Osvaldo. Em relação às discussões envolvendo o Programa Habitacional Social Coletivo da Associação Bom Pastor, liderada pelo Padre Osvaldo, sou totalmente a favor da sua implantação. Além de realizar o sonha da casa própria para centenas de famílias, contribuirá diretamente para gerar emprego e renda, auxiliando no desenvolvimento social e econômico da nossa cidade!!”

Reunião

O Conselho Municipal De Saúde Reunião Ordinária convoca os Membros Titulares e Suplentes para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, que se realizará no dia 18 de dezembro, às 18h, com as seguintes pautas a serem deliberadas: Análise e deliberação da Ata da Reunião Ordinária do CMS, do dia 27/11/2019, sendo o Relator Arthur do Espírito Santo Neto; Capacitação aos Conselheiros, como pauta fixa de Educação Permanente, organizada pelos Membros da Comissão de Comunicação e Educação em Saúde, sendo a Relatora a convidada Aline Fiori dos Santos Feltrin; Análise e deliberação do Protocolo de Enfermagem da Saúde do Idoso e Protocolo de Saúde Mental, sendo o Relator Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior; Apresentação do calendário oficial das Reuniões Ordinárias do ano de 2020 (dois mil e vinte), sendo o Relator Arthur do Espírito Santo Neto; Eleição para a escolha do novo Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde, sendo os candidatos os Membros Neolita Soncin e Osvaldo Pereira Júnior, e; Explicações pessoais.

Reunião II

Saiu no Diário Oficial de ontem (11) a convocação dos senhores(as) membros efetivos para participarem da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, que se realizará no dia 17 de Dezembro de 2019 às 08h30min, na Rua Ceres esquina com a Av. Antônio Girol n.º 1335 – Nosso Teto, com a seguinte pauta: Leitura da ata anterior, Reunião de comissão legislação, Denuncias, Entrega dos certificados das entidades, Levantamento de idosos Grau 3 em; instituições, hospitais e procura de vagas, Edital de chamamento público (suspensão) e Outros informes.

Bolsa Atleta

Saiu no Diário Oficial de ontem (11), os critérios para cadastro a concessão de Bolsa Atleta para o ano de 2020. A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e considerando o disposto nos artigos 4º, 5º e 6º, do decreto nº 5045/2007, resolve: Art. 1º Atender com o Programa Bolsa-Atleta os atletas de modalidades que fazem parte dos Programas Olímpico e Paralímpico do COI, Competições da SELJ – SP e das Federações Reconhecidas pelo COB e COI, no limite mensal de R$ 13.000,00, com prazo estipulado de 11 meses a partir da assinatura da concessão entre as partes.

Presentes De Natal

Os pacientes SUS do Hospital Mahatma Gandhi foram presenteados, pelo segundo ano consecutivo, pela primeira-dama de Votuporanga, Mônica Pesciotto de Carvalho, que ofertou desta vez 100 camisetas para serem usadas no Natal. “Para os pacientes, a chegada de presentes no período natalino ajuda a amenizar as carências afetivas, além dos problemas sociais. Uma faixa expressiva de pacientes SUS são pessoas que não possuem recursos materiais, vindos de famílias humildes, que também não podem ajuda-los. O Hospital Mahatma Gandhi agradece a primeira-dama pela doação. Com certeza sua ação vai fazer a diferença no Natal dos pacientes do Hospital Mahatma Gandhi”.

Fechando

A prefeita Marta do Espirito Santo divulgou que conseguiu R$ 1 milhão para obras de recape, via governo estadual. A confirmação do repasse veio diretamente do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, em audiência agendada pelo deputado Itamar Borges. A manifestação do Estado atende diretamente a pleito que foi feita, diante da extrema urgência em recuperar o pavimento em várias ruas da cidade.

