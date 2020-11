PENEIRA FINA 12/11/2020

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES

A Rádio Ondas Verdes FM 92,7 MHz estará transmitindo “a marcha das apurações” com a maior equipe do rádio já ouvida em uma eleição. A partir da abertura das votações em todas as sessões eleitorais de Catanduva e região até início o encerramento da apuração. A estimativa é que sejam anunciados prefeitos e vereadores até no máximo 19:30 h se nenhum percalço acontecer.

BAZAR NA PRAÇA

Teve inicio segunda feira(09) um “bazar beneficente” na pérgula da Praça da República promovido pela Igreja Pentecostal Ebenezer. São roupas e sapatos a preço muito acessível ( 1 e 2 reais) que poderão ser adquiridos em horário comercial até no sábado dia 14 das 9 as 12 h. A renda será revertida nas obras de evangelização da própria comunidade.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Está havendo várias reclamações de comerciantes e munícipes a cerca do trabalho da vigilância Sanitária de Catanduva que supostamente não tem fiscalizado “bancos e lotéricas” na questão de aglomerações, higienização e uso de máscaras por parte dos funcionários. Em alguns locais a sujeita é notada a qualquer hora do dia.

DA ANVISA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta quarta-feira (11), que os testes da CoronaVac, a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac para a Covid-19, serão retomados no Brasil. Ficou claro para a Agência que o “evento adverso grave” que ocorreu com um dos voluntários não teve qualquer relação com a vacina. “A Coronavac é segura, como já ficou comprovado nos testes feitos até aqui” segundo a assessoria de imprensa do governo do estado.

ALUNOS EM RECUPERAÇÃO

O secretário da Educação do Estado Rossieli Soares anunciou nesta quarta-feira (11) que vai contratar mais de 10 mil professores da rede estadual para atuar no programa de recuperação e aprofundamento dos alunos das escolas estaduais. Os docentes da rede que tenham interesse em participar das aulas de recuperação em janeiro, mediante a pagamento extra, também terão essa opção. O programa será implementado para minimizar os déficits na aprendizagem dos estudantes que podem ter ocorrido durante o período de suspensão das atividades presenciais.

NOVOS PROFESSORES

Além dos novos profissionais, mais de 140 mil profissionais serão formados para atuar no programa de Recuperação. Eles terão à disposição para o trabalho recursos didáticos impressos e digitais específicos, como 6 milhões de cadernos de atividades para os alunos por bimestre. Para identificar as habilidades essenciais que não foram desenvolvidas entre os estudantes, a Secretaria Estadual da Educação vai aplicar avaliações diagnósticas. Os anos letivos de 2020 e 2021 serão considerados como um único ciclo contínuo. Por isso, a avaliação da aprendizagem será feita ao longo de oito bimestres (quatro de 2020 e quatro de 2021).

ALUNOS DA REDE ESTADUAL

Os alunos que entregaram as atividades propostas neste ano serão aprovados para o próximo ano letivo, mas terão o aprendizado avaliado ao final de 2021. Já os alunos que não fizeram as atividades, terão a oportunidade de fazê-las e entregá-las ainda neste ano. Também é importante que, neste caso, eles voltem a frequentar as aulas presenciais, quando possível, para conseguir frequência. A progressão para o ano seguinte dependerá da frequência, mas a aprendizagem, assim como nos demais casos, também ser aferida ao final dos oitos bimestres.

DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

“O aluno tem de apresentar o mínimo de atividades, não estamos falando de uma progressão automática para todo mundo. Mesmo que o aluno não alcance a aprendizagem idealizada poderá prosseguir se tiver o essencial. Ampliar as oportunidades neste momento é fundamental, mas estamos identificando os estudantes e enviando notificações”, afirmou o secretário Rossieli Soares.

MAIS DAS ELEIÇÕES

Este ano a justificativa pra quem está fora do domicílio de origem da sua inscrição eleitoral poderá ser feita pelo aplicativo E-Título que pode ser baixado em qualquer smartphone sem ter a necessidade da pessoa se deslocar a qualquer sessão eleitoral. Para o eleitor que irá votar as sessões abrirão das 7 as 17 h e não será permitido acesso ao perímetro do local de votação sem uso de máscaras.

TRANSPORTE COLETIVO NAS ELEIÇÕES

Para garantir o transporte dos eleitores, a Prefeitura de Catanduva e a Auto Viação Suzano disponibilizarão linhas extras de ônibus no próximo domingo. O itinerário para 15 de novembro foi definido de forma conjunta, entre a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) e a empresa responsável pelo serviço.

Para atender a demanda, as linhas Pachá, Unifipa, Salles/Theodoro, Tarraf, Euclides/Solo, Vila Celso, Nosso Teto, Amêndola, Alpino, Flamingo e Engrácia terão linhas de hora em hora a partir das 6 horas, seguindo no decorrer do dia até às 19 horas, com saída do Terminal Urbano Gerson Gabas. A linha Gabriel Hernandez terá saída da garagem para o bairro às 5h45 e, após, com saídas de hora em hora do Terminal, com o último itinerário às 18h30.