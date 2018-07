PENEIRA FINA 12-07-2018

Mais uma coincidência?

No feriado do dia 09 de Julho, trabalhadores de empresa contratada pela RUMO fazia a sondagem de solo em uma área próxima ao viaduto da rua Sete. O presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruschi foi quem presen­ciou e esteve no local. Alguns dias antes, a reportagem de O Regional acompanhou o mesmo trabalho, desta vez, próximo a rua América. A RUMO respondeu na ocasião que os trabalhos são sempre realizados e feitos para qualquer obra que seja feita. O que coincide é que dias antes um barracão próximo também foi demolido e tudo na região onde o projeto da RUMO poderá ser realizado. Em entrevistas logo que apresentou o projeto, o prefeito Afonso Macchione Neto já sinalizava como certeza a obra de nova passagem sobre os trilhos. Enquanto isso, e diante de todas as coincidências, grupo de pessoas contrárias se mobilizam para de­­­mons­­trar o descontentamento com a possibilidade de derrubada princi­palmente do pontilhão da rua Sete de Setembro. Há também o projeto para elaboração de uma nova ponte da avenida engenheiro José Nelson Machado e que a prefeitura buscava pleitear com a RUMO a construção. Neste caso, hoje as propostas técnicas serão entregues. Vamos acompanhando, mas mais parece que em silêncio, os trabalhos para essa obra estão tomando forma. Vamos aguardar e ver.

Falando nisso

O grupo contrário ao fechamento da Rua XV de novembro e da derrubada do viaduto da rua Sete de Setembro planeja para esta sexta-feira uma mobilização. A ideia é fechar as ruas já citadas para verificar o transtorno que irá causar no trânsito. De fato irá causar, porque esses locais ainda são os principais acesso de dezenas de bairros .

Será constatado

A mobilização contrária ao projeto da RUMO também servirá de palanque político nesta sexta-feira, disso não podemos ter dúvidas. Não vai ser di­fícil ver possíveis candidatos à reeleição na Assembleia Legislativa dis­cur­­sando sobre a derrubada do viaduto e sua posição contrária, além do discurso de pleitear a liberação de recursos para o novo traçado da linha férrea.

Seria muito bom

Seria muito bom se toda essa mobilização e se esses políticos que estarão presentes realmente conseguissem incluir no orçamento da União todo o valor para a retirada dos trilhos. De fato, os catanduvenses agradeceriam, afinal, o montante para obra é pra lá de alto para ser destinado para um município, quem conseguir será praticamente um “salvador da pátria”.

Piadas pelas redes

Como tudo na rede social pode virar uma piada ou meme para os mais inteirados no mundo virtual, bastou uma foto de Neto Junqueira ao lado de Neymar para o assunto ser comentado. Na postagem, o autor solicitava a presença do cantor teen na manifestação de sexta. Um internauta aproveitou a foto para complementar: “Se este que está do lado vier junto, o pontilhão cai”.

Contra corrupção

O médico e deputado federal, Sinval Malheiros (Podemos), foi primeiro parlamentar a assinar a maior campanha contra a corrupção. “Unidos Contra a Corrupção”, iniciativa lançada na semana passada por uma co­­ligação de entidades apartidárias e respeitadas, como a Transparência Internacional e o Observatório Social, tem como objetivo apresentar po­­líticos que têm passado limpo, que apoiam a democracia. Ao assinar a campanha, Malheiros afirmou que “somente unido, nosso País poderá com­­bater a força destrutiva da corrupção”.

“Tal como um Robin Hood às avessas, este governo com DNA tucano sacrifica as políticas que beneficiariam os trabalhadores e a classe média, para garantir mais lucros para setores privilegiados”,

Beth Sahão ao falar sobre o orçamento de 2019 do Governo do Estado.

Caixa D’ água

O Vereador Luís Pereira (PSDB) encaminhou requerimento à Supe­rin­ten­dência de Água e esgoto de Catanduva (Saec) solicitando que uma caixa d’ água seja trocada no Residencial Esplanada. Segundo ele, a caixa está sendo destampada, ocasionando a queda de animais, que conse­quen­temente morrem. O reservatório estaria danificado, segundo ele, por ações de vândalos e prejudicaria todos os moradores que utilizam a água.

Reclamação de morador

Está é uma foto de um dos pontos da Praça Soldado Benedito Pereira no Solo Sagrado. Ao lado de uma unidade da Polícia Militar. O registro é de um morador que esteve com crianças na praça e divulgou sua indignação. Na praça, além de vandalismo, muita sujeira e até pinos de drogas espalhados pelo chão.

Armas

O novo estudo realizado por pela organização suíça Small Arms Survey revelou o Brasil na sexta posição no ranking de armas de fogo em mãos de civis. Há aproximadamente um bilhão de armas de fogo no mundo, e a grande maioria delas está em mãos civis – não militares. Segundo o estudo, um total de 85% das armas de fogo legais e ilegais do mundo está na mão de civis – excedendo em muito o número de armamentos em posse das Forças Armadas modernas e pelos órgãos de segurança pública. Curiosamente, o número de armas nos arsenais militares é muito menos impressionante, mostra o documento. Os estoques pertencentes às forças armadas em 177 países continham pelo menos 133 milhões de armas de fogo. Rússia, China, Coreia do Norte, Ucrânia e os EUA combinados têm os maiores estoques de armas pequenas do mundo.

Da Redação