PENEIRA FINA 12/06/2021

LOCKDOWN

A Prefeitura de Palmares Paulista irá implantar um lockdown no município, após o aumento de casos positivos de Covid-19. A medida restritiva tem início a partir da próxima segunda-feira, dia 14, com funcionamento apenas de postos de combustível e farmácias e terá duração de uma semana. A iniciativa segue as recomendações do Ministério Público e Departamento Regional de Saúde.

IMPROBIDADE

O Ministério Público resolveu acalorar ainda mais a discussão em relação a um possível lockdown em nosso município, em função do agravamento da pandemia. O MP pede em uma ação na Justiça, a cassação do prefeito padre Osvaldo (PSDB), por ato de improbidade administrativa por não ter seguido a recomendação do Comitê de Combate à Covid-19.

MILHÃO

A ação do MP é assinada pelo promotor André Luiz Nogueira da Cunha e também pede uma multa no valor de R$ 1 milhão. Vale lembrar que a cassação do mandato só ocorre se o prefeito for condenado e a decisão mantida em instâncias superiores.

LIGAÇÃO

Enquanto isso, em um gabinete qualquer:

– Alô. Governador?! Por acaso o sr. teria um milhão de reais para emprestar?

MÁSCARAS

Tem coisas que a gente ouve, lê e não acredita. Pense: se você já tomou as duas doses da vacina contra o Covid-19, tem coragem de não usar mais a máscara???

EMOÇÃO E DESESPERO

Na manhã da última quinta-feira, o prefeito de Pindorama Geraldo Felippe Júnior fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook, direto de seu gabinete sobre o Covid-19 e o que pode ser visto foi uma mistura de emoção e desespero. “Tem gente entubada no pronto-socorro, e nós não temos estrutura. Eu peguei o telefone e liguei para os hospitais, para São Paulo, e implorei, chorei, supliquei para internar as pessoas daqui. Não tem vaga”, disse o prefeito entre lágrimas.

SEM DATA

Júnior Felippe também destacou que tomaria as medidas necessárias para conter a disseminação do vírus: “podem me xingar”. O Decreto 2752/2021 passou a vigorar ontem, sexta-feira e sem data limite de término. Entre as várias medidas, a Prefeitura de Pindorama suspendeu por tempo indeterminado a realização presencial de cultos, missas atividades religiosas, além das atividades em academias e salões de beleza e o atendimento presencial no comércio. Quem descumprir as regras, pagará uma multa de R$ 5.000,00.

LEI SECA

Entre as regras, uma se destaca: a Lei Seca, que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas de qualquer natureza por tempo indeterminado, vedando-se inclusive, a comercialização pelos sistemas delivery e drive-thru. A população de Pindorama terá que ir para outras cidades, para garantir a cervejinha do fim de semana.

AUDIÊNCIA

A Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social da Câmara de Vereadores realizou na quinta-feira passada, uma segunda reunião junto ao Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid-19. A expectativa era grande, com a presença de secretários, médicos e do prefeito padre Osvaldo. Porém ao final, a expectativa se transformou em decepção.

CONVERSA

Quando todos esperavam sair da reunião com um aceno positivo do Executivo em relação a implantação do lockdown em nosso município, o que se viu foi muita conversa, muitos dados sendo apresentados, mas nada de efetivo ocorrendo.

CORAGEM

O médico Jussemar Rocés Rios, representante do hospital Emílio Carlos, não poupou palavras: “poucas pessoas tem coragem de falar em lockdown, mas teríamos que ter o lockdow por duas, no máximo três semanas. Chegou a hora. É a hora de agir, é a hora de fazer”. Para o médico, o comércio deveria ser fechado, e funcionando apenas atividades essenciais, como supermercados, farmácias, bancos e casas lotéricas.

RESPIRO

Para muitas pessoas, o lockdown seria a alternativa para acabar ou diminuir a contaminação pelo vírus. Porém, a secretária de Saúde Claudia Monteiro foi certeira em sua explicação: “para nós da assistência, o lockdown quando acontece é para a Saúde ter um respiro. Ele não vai resolver. Ele dará uma brecha em termos de leitos de UTI, leitos clínicos.” E é justamente isso que Catanduva está precisando no momento: um respiro!

APAE

Neste domingo, dia 13, a APAE Catanduva realiza a Feijuca da Apae. O kit feijoada terá o valor de R$ 50,00 e será entregue no estilo drive-thru, das 11:00 às 14:00 horas. Informações e convites podem ser obtidos pelo fone (17) 99263-3525.

A FRASE

“Fiquem em casa. Eu estou pedindo, eu estou implorando. Eu já não sei o que fazer para vocês entenderem que a vida vale tudo. Depende da gente.” (Geraldo Felippe Júnior, prefeito de Pindorama, em vídeo postado nas redes sociais)