PENEIRA FINA 12/06/2020

Terceira etapa

Em terceira etapa da Chamada Pública para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Catanduva, três organizações habilitadas para o processo apresentaram preços. O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar (IBDAH) apresentou Preço de R$ 14.523.484,42. A Fundação Faculdade Regional e Medicina de São José do Rio Preto ofertou R$ 14.535.374,90. A atual gestora, Mahatma Gandhi apresentou o valor de R$ 15.060.617,66. A abertura dos envelopes foi realizada ontem. A partir de agora, a comissão Técnica do certame analisa além dos valores apresentados as notas técnicas obtidas pelas Organizações Sociais participantes, no plano de trabalho apresentado.

200 casos

Catanduva ultrapassou os 200 casos confirmados de Covid-19. Há 19 pacientes internados de Catanduva. 31 no total com a região. Calculando a quantidade de leitos (enfermaria e UTI) oferecidos exclusivamente para pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19, a cidade ontem mantinha uma taxa de ocupação de leitos de 27,4% (calculando o total de internados de Catanduva e também da região). Situação fica um pouco mais grave se analisados os casos de UTI. Taxa de ocupação de 40,5%.

Desinfecção

A prefeita Marta Maria do Espirito Santo Lopes publicou ontem nas redes sociais mais um dia de desinfecção das ruas de Catanduva. “As equipes estão nas ruas, desde o final da tarde, para mais um ciclo de desinfecção. Por onde passam, os caminhões-pipa liberam a mistura de água e cloro no combate ao vírus. O roteiro inclui o entorno das unidades de saúde, praças, bancos, terminais urbano e rodoviário. Dessa forma, temos mantido a frequência semanal desse serviço”.

Fechado

Por meio de nota, A Igreja Adventista afirmou que permanecerá sem realização de cultos. “Diante dos últimos acontecimentos relacionados à disseminação mundial do Covid-19, conhecido como coronavírus, principalmente nos últimos dados oficiais do estado e município, que apontam para o aumento de casos. Então, visando priorizar o bem-estar e preservação da saúde de todos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Distrito de Catanduva, que compreende as igrejas locais e de mais seis cidades da nossa microrregião, baseada nas orientações e recomendações dos Decretos Estadual e Municipal, agradece às autoridades pela liberdade na escolha de realizarmos cultos presenciais ou não, e comunicamos nossa obediência irrestrita às recomendações das autoridades mantendo os cultos presenciais suspensos até segunda ordem em nossas igrejas”, a nota é assinada pelo pastor Ton Vinhote.

Capacitação

Profissionais da Secretaria de Assistência Social passaram por capacitação para o fluxo e manejo de pessoas em situação de rua que apresentarem sintomas respiratórios. A ideia é que os profissionais atuem, de maneira correta, no encaminhamento dos casos e evitem a contaminação e propagação do vírus. A qualificação foi voltada para as equipes dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Centro Pop e Casa de Passagem, que lidam diretamente com esse público. A etapa, realizada no Centro Pop esta semana, foi dirigida pela equipe do Programa Consultório na Rua e da coordenação da Atenção Básica da Secretaria de Saúde.

Placas

A secretaria de trânsito tem trocado sinalização de nomes de ruas em diversos pontos da cidade. Nesta semana, foram implantadas novas placas no Parque Iracema e em bairros como o Jardim Oriental, que diga-se passagem, não tinha placas indicando nome de ruas, principalmente nos acessos a rodovia.

Postes

Enquanto isso, a equipe da elétrica mantem o trabalho de reparar cabos que foram furtados da avenida Kyonari Uemura. Ontem profissionais foram vistos fazendo o cabeamento na parte que ainda está sem iluminação – trecho mais próximo da rodovia Alfredo Jorge.

R$ 12 milhões

A prefeitura de Catanduva espera a aprovação da Câmara para colocar à venda diversos terrenos de propriedade do municípios para possivelmente quitar débitos com IPMC. A proposta vai dar o que falar. Já que esse pedido já teria sido feito por vereadores, mas para que fosse pago o dissidio dos servidores de 2015.

Valor comercial

O que chama atenção também na proposta é que os terrenos que entram na lista de possibilidade de venda tem o valor comercial como mínimo, bem diferente, por exemplo, do que é pago quando há desapropriações de áreas.

Argumenta mais

A prefeita argumenta ainda que se houver a venda destes lotes, conseguiria ainda arrecadar mais com IPTU.

Só para constar

A população de Catanduva sabia que mais dois trechos de córregos serão canalizados pela Superintendência de Água e Esgoto? Os procedimentos para a contratação de empresa já começaram.

Trabalhista

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, transferiu para a próxima terça-feira (16) a votação da medida provisória que permite redução de salários e jornada e suspensão de contratos durante a pandemia de covid-19 ( MP 936/2020 ). Originalmente marcada para esta quarta-feira (10), a matéria foi adiada após os líderes não chegarem a um consenso sobre o tema. A sessão deliberativa desta quarta foi cancelada.

Cadastro negativo

Seguiu para sanção do presidente Jair Bolsonaro o projeto de lei que proíbe a inscrição de consumidores inadimplentes em cadastros negativos durante o estado de calamidade devido à pandemia do coronavírus ( PL 675/2020 ).