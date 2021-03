PENEIRA FINA 12/03/2021

DA NOVA PRESIDENTE

Vanessa Bernardi leite é catanduvense e fundou a sua primeira loja, Dondoca, em 2008. Em 2017 entrou para o conselho apadrinhada por Alexandra. Casada com o empresário Marcelo Corrêa Leite, dois filhos. “Vou me dedicar com muito amor e carinho. O comércio para mim é a realização de um sonho. Sou muito feliz na profissão que escolhi. A presidência do Conselho é um presente e um grande reconhecimento do meu trabalho! Agradeço a todas as conselheiras”, diz Vanessa.

CIDADE IRMÃ

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, recebeu a visita do Prefeito de Pindorama, Geraldo Felippe Junior. O encontro buscou agregar experiências e fortalecer vínculos para as ações, inclusive na área da saúde e assistência social. Dentre os assuntos abordados na reunião, Padre Osvaldo compartilhou com o prefeito da região, informações sobre o Consórcio Público de Municípios, da Frente Nacional dos Prefeitos. Em Catanduva, por exemplo, Padre Osvaldo já aderiu à iniciativa e, como parte dos procedimentos, projeto já foi aprovado na Câmara de Vereadores, visando futuras negociações. Nesse contexto, a ideia é firmar parceria regional para a aquisição de doses da vacina contra covid-19 e, com isso, conseguir ampliar a imunização.

ESCORPIÕES

Intensificado o serviço de combate a escorpiões no Residencial Esplanada. Por iniciativa da Prefeitura de Catanduva, via Coordenadoria de Habitação “sob a batuta de Victor Daltin”, a equipe da Ultra-Rápida executou, a desinsetização das caixas de esgoto. Fruto de uma parceria, a Ultra-Rápida se prontificou a atender essa demanda social. Os serviços tiveram início no começo da semana, sem custos para a Prefeitura de Catanduva. As reclamações sobre a infestação de escorpiões no local já ocorriam a anos.

MAIS LEITOS

Depois desta coluna ficar um ano cobrando e sugerindo, a Saúde leva ao gabinete do Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, ideias e possibilidades de “onde serão os novos leitos”. Com essa finalidade, ele reuniu, na tarde quarta-feira, dia 10, equipe da Secretaria Municipal de Saúde, liderada pela Secretária Cláudia Monteiro e da UPA, que tem à frente o gestor Giovani de Carvalho. No encontro, o grupo apontou possibilidades de abrir novos leitos em Catanduva para atender pacientes com covid-19. Demorou.

FECHA NOVAMENTE

O Governo do Estado anunciou ontem, quinta-feira (11) a adoção de uma fase emergencial de enfrentamento à pandemia. A partir da próxima segunda-feira (15), medidas mais duras de restrição entram em vigor e se estendem até o dia 30 para frear o aumento de novos casos, internações e mortes pelo coronavírus e conter a sobrecarga em hospitais de todo o estado. A partir do dia 15, o Governo do Estado determina toque de recolher nos 645 municípios todos os dias, entre 20h e 5h. Também fica vetado o acesso a parques e praias. Haverá proibição completa a qualquer tipo de aglomeração, e o uso de máscaras deve ser intensificado em qualquer ambiente interno ou externo de acesso público.

DAS RESTRIÇÕES

A restrição completa proíbe retirada presencial de produtos em restaurantes e lanchonetes, proíbe atendimento presencial em lojas de material de construção e veta celebrações religiosas coletivas e atividades esportivas em grupo. Lojas e restaurantes só poderão fazer entregas pelo sistema em que o consumidor recebe o produto dentro de seu veículo (drive thru), entre 5h e 20h, ou por serviços de entrega na residência (delivery) por telefone ou aplicativo de internet. Não haverá nenhuma restrição ao funcionamento de supermercados.

DO GOVERNADOR

“Vou honrar o cargo que ocupo, mesmo que isso custe minha popularidade. Vocês me elegeram para cuidar de vocês, não para cuidar de mim”, afirmou o Governador. “Nossos hospitais estão chegando no limite máximo de ocupação. Temos de adotar medidas mais duras de distanciamento social”, acrescentou João Dória.

AUXILIO EMERGENCIAL, “A VOLTA”

A Câmara dos Deputados aprovou, em 2º turno, o texto-base da PEC Emergencial (PEC 186/19), que permite ao governo federal pagar um auxílio aos mais pobres em 2021 com R$ 44 bilhões por fora do teto de gastos e impõe mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários. Foram 366 votos a favor e 127 contra, com 3 abstenções.