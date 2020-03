PENEIRA FINA – 12/03/2020

Coronavírus

E Catanduva teve computado o primeiro caso suspeito de coronavírus em uma moradora da cidade. A notificação já foi encaminhada a Secretaria do Estado da Saúde e exames coletados para verificar se trata mesmo do vírus. Estamos na torcida para que a mulher, moradora da área central, não tenha o caso confirmado.

dengue

Boletim epidemiológico de dengue apresentou novos dados hoje. Ao todo de janeiro a março deste ano, Catanduva tem 3.563 casos confirmados da doença. Nenhum do terceiro mês do ano, por enquanto. Mas em março foram 440 notificações sobre suspeita de dengue.

Sancionada

O prefeito Afonso Macchione Neto sancionou a lei que abre crédito adicional especial para o orçamento de 2020. Trata-se do dinheiro destinado ao município no final do ano passado, da cessão onerosa do Pré-sal, no total de R$ 2,4 milhões.

Não foi publicado

Ainda não foi publicada a decisão sobre o recurso movido por Afonso Macchione Neto, em ação que pede a reversão da Cassação de mandato de prefeito. Diante disso, Macchione afirmou que não irá manifestar até que a publicação seja feita.

Silêncio

Ontem foi um dia como o outro qualquer. Nenhum comentário a respeito da saída de Macchione da prefeitura. Marta também ainda não se manifestou. Tão pouco vereadores falaram a respeito. Pelo menos não oficialmente.

Conversas

O vereador André Beck afirmou que tem mantido conversas com vários partidos visando uma possível candidatura ao cargo de prefeito neste ano. Apesar de já termos recebido a informação de que ele estaria fechado com o PSL, ele ainda não confirma.

Prazo

E o tempo para que os políticos definam os partidos que ingressarão neste ano está correndo. O prazo termina no início de abril. Até lá, pelo menos filiados, os propensos candidatos devem ter definido suas siglas.

Descartou

Dizem por ai, que apesar de muitas sondagens, o padre Osvaldo de Oliveira Rosa já teria descartado entrar na política. O pároco deve manter sua vida religiosa da forma com que está hoje.

Cobiçado

Padre Osvaldo vinha sendo cobiçado principalmente pelo PSDB. Segundo informações obtidas pela reportagem de O Regional.

Mesário

E ainda dá tempo de quem queira participar da eleição como mesário voluntário se cadastrar. Catanduva precisará neste ano de mais de mil mesários para trabalhar nas eleições municipais.

Nas redes

E Afonso Macchione Neto fez uma publicação nas redes sociais para falar de um projeto implantado em seu governo. “Orgulho em ter participado da implantação da residência terapêutica que completa 1 ano de atividades. O resultado do serviço tem sido a evolução na qualidade de vida dos 10 moradores. Antes, essas pessoas estavam em ambiente hospitalar, com condições de alta médica. Agora, elas vivenciam rotina normal”. Foi a única publicação dele durante todo o dia. Nenhum comentário além disso, foi feito pelo ainda prefeito.

Marta nas redes

Marta Maria do Espírito Santo Lopes em seu perfil particular vem fazendo postagens da mesma forma de antes. Também compartilha ações e projetos da prefeitura – afinal, ela é a vice-prefeita. Mas não mencionou nada a respeito de retornar ao cargo de chefe do Executivo. Dentre as publicações, foi feita uma no Dia Internacional da Mulher. “Orgulho de ser mulher e dedicar o melhor de mim em favor da nossa querida Catanduva. Parabéns a todas pelo Dia Internacional da Mulher e por outros 364 dias de lutas e vitórias!”

Aprovação

A Comissão de Saúde aprovou, nesta semana, projeto de lei da deputada Beth Sahão que autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com as prefeituras a fim de garantir a presença de aparelho desfibrilador cardíaco automático em todos os municípios paulistas.

Falando nisso

No governo de Geraldo Vinholi foi firmada uma parceria com o Hospital Dante Pazzanezi, por meio do Programa Tele-Eletrocardiograma (Tele ECG). Os aparelhos ficavam instalados no Posto José Perri e no Alcione Nassori, naquela época. E agora, essa parceria ainda funciona por aqui?

Feriado

Foi sancionada também a lei que altera a data do feriado de aniversário de Catanduva. Com a lei, neste ano, o feriado será realizado no dia 13 de abril e não no dia 14, data correta de comemoração a fundação do município.

