PENEIRA FINA 12/01/2021

POUPATEMPO

O Prefeito de Catanduva recebeu o gerente regional da Prodesp de Ribeirão preto/SP, José Wilson Ricciardi. O encontro foi realizado na unidade local, na manhã de segunda-feira, dia 11. Durante a visita, Padre Osvaldo se mostrou receptivo aos trabalhos e colocou a estrutura da municipalidade à disposição para agregar na prestação de serviços. O chefe do Executivo também obteve informações com relação aos convênios em andamento que permitem e formalizam os trabalhos em conjunto Prefeitura/Poupatempo. Resta saber se a tão sonhada “impressão de documentos” em solo catanduvense será realidade algum dia, os documentos impressos em outra cidade fez com que usuários apelidassem de “roubatempo” a unidade de Catanduva. A teoria é maravilhosa, mas na prática temos que aguardar muitos dias para conseguir documentos em papel coisa que facilmente se resolveria mas até hoje faltou vontade política para tal. Uma Impressora, pedimos muito?

REPRESENTAÇÃO NA CÂMARA

E foi protocolada uma representação contra membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Foram representados Gleison Begalli, César Patrick e Ivânia Soldati. A acusação é sobre o ato que proíbe pessoas permanecerem nos gabinetes enquanto os vereadores estiverem ausentes. Acreditamos que não vá dar em nada, porque o ato atende a legislação vigente e a orientação da Promotoria de Justiça. Entretanto, a representação terá que ser levada ao Plenário da Câmara para que os vereadores votem pelo arquivamento, como já ocorreu recentemente em representações efetuadas contra o ex-vereador Ditinho Muleta.

REPRESENTAÇÃO OCULTA

O que nos chamou a atenção é que, mais uma vez, a pessoa que assina a representação parece não ter sido o mentor intelectual da mesma. Fica parecendo, supostamente algum vereador ou assessor, que não tenha ficado contente com a decisão da direção da Casa de Leis e pode ter estimulado um munícipe a protocolar a mesma. É aquela forma de bater, mas esconder a mão, que todos já sabem. Uma pena termos pessoas que ainda se sujeitam a este papel na política, se realmente for isso. Se confirmado ser um vereador o mesmo pode ser chamado de “ratão do legislativo” ops, ser chamado e prestar contas no Ministério Público.

NILTON MARTO

Nilton Marto Vieira da Cruz, o Niltinho, é daquelas pessoas que tem que ser estudadas. Ele que já foi do PT participou de todo o governo de Félix Sahão, ocupando cargos de Secretário de Obras, Secretário de Governo e até Diretor do Departamento de Água. Há pouco tempo atrás foi Secretário de Trânsito de Macchione, no período que a cidade enfrentou vários problemas com o transporte público. No período de Geraldo Vinholi foi sua empresa que fez a reforma da Praça 9 de Julho, que foi alvo de muitos questionamentos. Ele que responde a Ação Civil Pública que tramita no Fórum, onde a Promotoria pede sua condenação e também sua proibição de contratar com a Administração Pública. Agora na gestão de Padre Osvaldo, mais uma vez, ele vai ocupar um cargo de confiança, aqueles que são indicados sem concurso público, vai ser o Diretor do Departamento de Desenvolvimento Comunitário na Secretaria Municipal de Assistência Social. O fenômeno!

NILTINHO CONTROVERSO

Nilton Marto foi um dos mais críticos à candidatura de Padre Osvaldo nas eleições. Foi ele que gravou vídeo dizendo que não sairia mais candidato a vereador porque o PDT havia decidido apoiar o Padre. Ele fez campanha para Roberto Cacciari para Prefeito e por várias vezes disse que o Padre não seria o melhor caminho para Catanduva. Que o Padre prometeu governar com todos e para todos isso nós sabemos, mas que Nilton deveria pelo menos ficar envergonhado, constrangido e recusar esse “carguinho” isso é o que acreditamos. Nos bastidores políticos apuramos que Nilton Marto estava assessorando informalmente Sinval Malheiros e teria partido de seu novo padrinho político o pedido para ocupar cargo no Governo.

VACINAÇÃO

O Governador João Doria apresentou segunda-feira (11), o plano de logística de vacinação do SUS para a campanha estadual contra a COVID-19, que deve começar no próximo dia 25. No total, serão mobilizados 77 mil profissionais, sendo 52 mil da Saúde e 25 mil policiais que atuarão desde as etapas de armazenamento, envio de doses e insumos às regiões e municípios, até a aplicação das vacinas nos postos. As doses têm como ponto de partida o Instituto Butantan e serão acondicionadas inicialmente no Centro de Distribuição e Logística (CDL) do Estado de São Paulo. A partir dele, grades semanais serão distribuídas para a rede, com entregas diretamente a 200 municípios mais populosos e retiradas em 25 Centros de Distribuição regionais para as demais cidades. As Prefeituras, por sua vez, deverão garantir abastecimento nos postos de vacinação.

O PLANO DE VACINAÇÃO

O plano logístico prevê saídas semanais de grades com 2 milhões de doses, com caminhões refrigerados e equipados para monitoramento de temperatura, rastreabilidade por radiofrequência, equipe de apoio, além de uma auditoria independente sobre todo volume de carga movimentada. Em média, 70 rotas deverão ser percorridas semanalmente. Além das 5,2 mil câmaras de refrigeração dos postos fixos do SUS, a rede de frio dos centros de distribuição regionais já passou por manutenção preventiva e 25 geradores extras serão alugados para complementar a infraestrutura de armazenamento das doses.

O PLANO DE VACINAÇÃO II

O Governo de São Paulo adquiriu 75 milhões de seringas e agulhas ainda em 2020. Desse total, 20 milhões já foram distribuídas para a rede pública de saúde e novos quantitativos serão enviados proporcionalmente aos municípios com base nas grades semanais de vacinas. A Força Tática e a ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da PM acompanharão o primeiro deslocamento das vacinas do Butantan ao Centro de Logística, onde também haverá guarda montada. Todas as rotas serão escoltadas pela Polícia de Choque. Os centros regionais de armazenamento terão policiamento para apoio dos Comandos Regionais, que também farão articulações com as Guardas Municipais para segurança nos postos de vacinação.

CLUBES DE FUTEBOL

O presidente Jair Bolsonaro vetou a suspensão do pagamento das dívidas dos clubes de futebol renegociadas por meio do Profut (Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) durante a pandemia do novo coronavírus. O programa parcelou dívidas de clubes, ligas e federações com a Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Banco Central e débitos relativos a FGTS. Os clubes se comprometem a adotar práticas de gestão em troca do parcelamento. A suspensão da dívida foi aprovada pelo Congresso na tentativa de aliviar os impactos da pandemia do novo coronavírus no esporte. O texto aprovado pela Câmara foi enviado a sanção em dezembro.

(Câmara Federal)