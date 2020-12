PENEIRA FINA 11/12/2020

PADRE OSVALDO EM SÃO PAULO

Ontem quinta-feira. 10 de dezembro, Padre Osvaldo e o futuro vice Cláudio Romagnolli, estiveram em São Paulo e se reuniram com o secretário estadual de Habitação, Flávio Amary e com Marcelo Hercolin, gerente do CDHU. Claro que a narrativa e um dos maiores ênfases na administração do Padre será “habitacional”, este tema foi uma das maiores alavancas propulsoras que trouxe o prefeito eleito para política partidária. Resolver a questão dos terrenos virou questão de honra. “Com muito trabalho, vamos reduzir o déficit habitacional em nossa cidade”, afirmou.

MAGOOU

Wallace Landim, o Chorão, presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava) disse arrependido. “Bolsonaro nos traiu”, lamenta. “Sinto como se tivesse corrido atrás de um balão apagado”. O que “desiludiu o moço” foi a mobilização do governo pela votação do projeto conhecido como BR do Mar que amplia o transporte de carga por navio entre os portos brasileiros (navegação de cabotagem) aprovada na Câmara Federal na noite de segunda-feira(07).

CARTÃO ALIMENTAÇÃO

Chove reclamações de servidores públicos municipais que estão tentando usar o “novo cartão alimentação” contratado pela administração municipal. Quem tentou fazer compras em supermercados de rede não está conseguindo. Houve relato de funcionário que fez as compras e acabou não levando nada pra casa, pois, o supermercado não teria recebido o cadastro da prefeitura. Funcionários tentaram falar com a prefeita e com a secretária de administração, mas ambas não atenderam para tentar resolver o caso. Agora saindo aqui, vai !

SESSÕES EXTRAS

A câmara municipal de Catanduva estará convocando vereadores para várias sessões extras. Marcada para o próximo dia 15/12 “a última sessão desta legislatura não será a última”. Sessões serão convocadas em meio ao recesso e já houve vereador reclamando dizendo: “Não estarei aqui no Natal”. Projetos e “lapidações em remanejo” de dinheiro para que Marta não caia na malha fina do Tribunal de Contas terão que ser feitos, mas vereadores “não passarão pano para administração que abandonou a cidade”. Pelo menos é o que alguns afirmam.

MAIS DO CORONAVAC

O governo do Estado de São Paulo confirmou o início da produção da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus em “solo brasileiro”. Segundo a imprensa do estado, a manipulação e o envase do imunizante também serão feitos em turnos sucessivos, sete dias por semana, para que a produção diária em São Paulo alcance a capacidade máxima de até um milhão de doses por dia. O anúncio foi feito em entrevista coletiva pelo governador quinta-feira (10).

DO GOVERNADOR

“É um momento histórico que orgulha todos nós, brasileiros. O Butantan mais uma vez sai à frente e começa a produzir uma vacina que vai salvar milhões de brasileiros. Para fazer a quantidade que a urgência nos impõe, a fábrica que funcionava em escalas passará a funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana”, afirmou o Governador. “Com isso, a capacidade de produção da vacina chegará a um milhão de doses por dia. Não é só São Paulo que tem pressa, é o povo brasileiro”, disse João Dória.

DIREITO DE RESPOSTA

A peneira fina, quadro do Jornal O Regional, veiculada na data de 10/12/2020 na qual faz menção a minha pessoa, Ricardo Rebelato, vem a público esclarecer alguns fatos. Continuo afirmando que serei a OPOSIÇÃO DO BEM em relação ao governo do Padre e do Vinholi. Como cidadão, tenho o direito de fiscalizar, cobrar e reivindicar o melhor para a cidade que moro e tanto amo. Torço para que a cidade evolua e cresça, desde que seja da maneira correta e honesta. Sem cabide de emprego. Inclusive no secretariado que na minha opinião começou mal. Empregando políticos de outras cidades ou pessoas sem qualificações técnicas para determinadas áreas.

VERBAS

Sobre verbas e empenhos, posso sim pedir aos Deputados do meu partido que mande para a Prefeitura Municipal, desde que seja solicitado para uma área específica e em prol a população, pois a verbas que estou buscando são analisadas, onde comprovo que é necessário o empenho. Com toda certeza, fiscalizo para saber se não houve desvio ou descuido com o patrimônio público. Ser oposição do bem quer dizer ser a favor de projetos que vise o melhor para a população e servidores públicos, mas cobrando e fiscalizando para não haver irregularidades por parte do governo executivo e legislativo. (Ricardo Rebelato)

OPOSIÇÃO DO BEM

Somos obrigados a fazer um reparo na publicação do ex-candidato Ricardo Rebelato, já que o Governo da Prefeitura será exercido por Padre Osvaldo que foi quem venceu as eleições municipais. Pelo menos é isso que consta no resultado da Justiça Eleitoral. Fazemos esse reparo para não ensejar direito de resposta à resposta ao Padre e de terceiros também citados por ele. Aproveitando, no passado recente, vimos vereadores que não foram eleitos e ex-membros do Governo Municipal, fazendo oposição a Prefeitos anteriores. Mas depois que conseguiram eleger seu Prefeito e ocupar cargos na Prefeitura mudaram sua forma de atuação. Então nós sabemos como o “melhor para a população” muda dependendo do lado que se está no Poder. Sem querermos nos referir ao candidato derrotado Rebelato, mas sim a todos os candidatos que participaram das eleições, seja para Prefeito ou vereador, é hora de descer do palanque, aceitar a derrota e darmos as mãos para unidos ajudarmos Catanduva!

BUEIRO VAZANDO

Na Avenida Theodoro Rosa Filho atrás do Conjunto Esportivo de Catanduva tem um “bueiro “ vasando desde da noite de quarta feira(09) produzindo mau-cheiro nas adjacências. SAEC foi avisada do fato, mas não apareceu no local até na noite de ontem(10). O que está acontecendo? Gestor? Onde? Não conseguem fazer gestão nem do “conteúdo saindo ali na via” ? Aí fica difícil.