PENEIRA FINA 11/11/2020

DEBATE VOX-O REGIONAL

Comentado em Catanduva e região o debate promovido pela Vox FM e Jornal O Regional foi um sucesso em audiência. A área organizacional da parte técnica do evento foi montada a nível de grandes debates das capitais brasileiras surpreendendo os quatro candidatos participantes do evento e o público que acompanhou pelas redes sociais.

ATAQUES

Não muito diferente das redes sociais, das propagandas de TV e também de rádio, dois candidatos foram os que mais se atacaram. Nem chega a ser novidade. Beth e Padre. Mas algumas alfinetadas foram dadas também por Roberto Cacciari e Ricardo Rebelato. Essa talvez, tenha sido a primeira vez que Rebelato foi bem disposto a “ir para cima” dos concorrentes.

BOLETIM

E infelizmente, o que era para terminar tudo muito bem, sem nenhum problema e sem brigas fora do auditório, ao final do evento dois correligionários – um do PT e outro do PP – teriam tido uma discussão e acabou em pancadaria. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo Progressistas.

ME PROTEJA PRESIDENTE!

Durante a sessão extraordinária ocorrida ontem (10) no plenário da Câmara eis que surge um pedido inusitado: “Me proteja presidente; Eu já pedi e o senhor não me atendeu; Chame a guarda! Era o pedido do vereador Wilson Paraná porque se sentiu ameaçado e assediado durante a sessão do legislativo. Na verdade um “estranho conhecido” entrou na casa e em 5 minutos saiu e segundo o vereador, o presidente deveria guardá-lo. Foi uma mistura de estranho e engraçado (todo mundo riu) já que o vereador cobrou como se o presidente Luís Pereira fosse seu agente de segurança.

LOMBOFAIXA NA UPA

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) concluiu a implantação de uma lombofaixa na avenida Kyonari Uemura, em frente à UPA. O dispositivo atende a solicitações dos usuários e dará mais segurança na travessia dos pedestres. E por falar nisso, uma nova iluminação também foi instalada na rotatória de acesso a avenida Kyonari e rodovia Alfredo Jorge Abdo, tão solicitada neste espaço.

COTA FEMININA

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), prometeu pautar, já na próxima semana, proposta de emenda à Constituição que institui cota para mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados. Ele lamentou a representação “muito pequena” das mulheres nas eleições proporcionais. “Hoje, já temos quase 2 mil municípios que não têm uma única mulher representando a sociedade nas câmaras de vereadores”, disse.

AINDA ESTE MÊS

A próxima sessão do Plenário está marcada para 17 de novembro, logo após o primeiro turno das eleições municipais. Além da votação de medidas provisórias, a pauta inclui projeto do governo que incentiva a navegação de cabotagem, que têm urgência constitucional. “Espero que o governo consiga construir o acordo para o projeto da cabotagem”, afirmou Rodrigo Maia. “Já poderíamos ter votado o novo programa do governo de habitação. A MP está pronta para votar.”

DITO E FEITO

Foi aprovado em primeira e segunda discussão na Câmara Municipal em duas sessões extraordinárias o projeto da prefeita municipal que autoriza repasse para entidades assistenciais do município. Algumas entidades chegaram a sugerir que a câmara seria culpada da demora na aprovação mas segundo o presidente Vereador Dr. Luís Pereira a falha foi do poder executivo que não havia pedido urgência na aprovação. Lembrando que a prefeita Marta pode pedir ao legislativo para que convoque sessões extras oque nunca lhe será negado mas, ela tem que pedir.

ELEIÇÃO DO CMS

Ontem na sede o Conselho Municipal de Saúde ocorreu eleição para a mesa diretora para o biênio 21/2022. Os eleitos foram: Presidente Dr. Carlos José Dezuani Jr; Vice-Presidente Dr. Arthur do Espirito Santo: Primeiro Secretário Sr. Angelo Bernardo e Alessandra Simielli como segunda secretária. Ainda nesta eleição oque causou estranheza foi que “a Secretaria Municipal de Saúde estava em peso” fazendo garantir a eleição pelo menos do vice presidente defendida a qualquer custo.