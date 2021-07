PENEIRA FINA – 11/07/2021 – Domingo

NOVA CATANDUVA III A Prefeitura deve publicar amanhã, no Diário Oficial, um Decreto, declarando de interesse social uma parte do loteamento enquadrado no Programa Casa Verde e Amarela onde deverá ser erguido o Nova Catanduva III. Serão 1338 lotes residenciais – faixa II. O decreto serve para “fixar normas e procedimentos, com a finalidade de promover a regularização fundiária, seja ela sustentável, de interesse social, ou de interesse específico, com respectivas urbanizações, integrando-as à estrutura urbana da cidade”.

BUFFET LIBERADO A partir de amanhã, Catanduva entra na terceira fase do plano de retomada de atividades. O decreto nº 8.066, publicado no último dia 8, traz como novidade a permissão do trabalho de buffets, permitido o atendimento ao público e consumo no local das 6h às 23h, com nível de ocupação máxima de 30% da capacidade do estabelecimento. Buffet com área superior a 300 metros quadrados poderá, por exemplo, atender no máximo 96 pessoas.

SEM PISTA DE DANÇA Mesmo podendo atender, os serviços de alimentação para eventos e recepções terão algumas restrições. Não poderá ter clientes em pé dentro do local, cada mesa no máximo seis pessoas, sem aparadores de comidas, proibidos brinquedos que não seja possível a higienização após o uso e sem pista de dança. Ou seja, se quiser dar uma chacoalhada nos esqueletos, só sentado e mexendo as mãozinhas.

ATÉ ÀS 23:00 HORAS O que tem em comum bares, lanchonetes e restaurantes com academias e centros de ginástica? Simples: o horário de funcionamento permitido nesta terceira fase. Os locais que servem comida podem atender o público até às 23:00 horas, sendo o mesmo horário limite permitido para o funcionamento das academias. Depois de ganhar alguns quilinhos no primeiro lugar, tem que queimar calorias no segundo.

RESIDENCIAL ESPERANÇA Esse é o nome do loteamento da Associação Bom Pastor. Os lotes que foram negociados em 2017, quando padre Osvaldo era apenas o pároco e presidente da entidade, teve muitos entraves para o prosseguimento do projeto (aprovação) na prefeitura municipal na gestão de Afonso Macchione e também foi motivo de uma ação civil pública ajuizada em 2019 pelo Ministério Público.

PROJETO COM APROVAÇÃO PRÉVIA O projeto deste loteamento já teve a aprovação prévia nº 7.129, em 11 de junho deste ano, dos projetos: urbanístico, localização, drenagem, meio ambiente, topografia, terraplanagem, pavimentação e água e esgoto (pela Saec), com certidão nº 176/2021 da Secretaria de Planejamento e a certidão de conformidade nº 18/2021 da Saec. Segundo os responsáveis, a documentação segue agora para a Graprohab – Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo.

PEGOU GOSTO E o pessoal da ATST, gostou de fazer loteamento em Catanduva, pois também anunciaram o nome do segundo loteamento, Altos da Boa Vista III. O projeto urbanístico já está em discussão e não deverá encontrar obstáculos para sua aprovação na Prefeitura Municipal.

ADIOS SKAF O empresário Josué Gomes da Silva, dono da Coteminas, do setor têxtil, foi oficialmente eleito para ser o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) a partir de 2022, encerrando quase 18 anos de Paulo Skaf na presidência. A eleição foi em chapa única e Gomes da Silva obteve 108 votos, enquanto 4 optaram por anular o voto. Paulo Skaf concorreu nas três últimas eleições para o Governo do Estado de São Paulo.

SUBINDO Estudo realizado pela ValeCard revelou que a gasolina completou, em junho, 13 meses de altas consecutivas. Só no mês passado, o preço do litro do combustível subiu 1,41% nos postos, a R$ 5,915 em média.

COMPENSA No mesmo estudo, a ValeCard revela que abastecer o carro com etanol só vale a pena no Mato Grosso. É o único Estado onde o litro do derivado da cana custa 70%, ou menos, que o litro da gasolina.

PROMESSAS Os moradores do Sebastião Moraes e do Jardim Alpino ouviram promessa de recape, em visitas feitas pela comitiva do prefeito Padre Osvaldo no feriado de 9 de julho e no sábado. Também foram prometidas melhorias em uma área verde do Sebastião. O papo com a comunidade foi acompanhado por vereadores da base do religioso na Câmara.

EXCLUSIVA O prefeito Padre Osvaldo atendeu a reportagem de O Regional na manhã de sexta-feira, feriado, e falou por quase uma hora. Tudo foi gravado em vídeo e será apresentado, por partes, nas redes sociais do jornal. O primeiro tema abordado – bem delicado – foi justamente sobre as viagens a São Paulo, cujos detalhes estão em reportagem nesta página. Ele também falou sobre o lockdown, sua equipe de governo e a relação com vereadores.