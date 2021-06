PENEIRA FINA 11/06/2021

MUDOU

O novo decreto que a prefeitura publicou no final da tarde de quarta feira, demonstrou uma mudança de pensamento do prefeito padre Osvaldo. Na terça-feira a noite, a idéia seria manter as medidas, apenas com a redução de capacidade de público e estendendo até o final do mês. Após receber diversas ligações de munícipes e autoridades, Osvaldo mudou, endureceu as medidas, colocando-as em um curto prazo de tempo.

TRÊS DIAS

Hoje, dia 11, a partir das 18:00hs, tem início as medidas restritivas instituídas pelo Decreto nº 8.038, do prefeito padre Osvaldo. As medidas, onde a cidade permanece na Fase I – Vermelha, do plano São Paulo, são consideradas mais enérgicas, porém com um pequeno detalhe: são válidas apenas até às 23:59hs, do dia 14 de junho, também conhecido como a próxima segunda-feira. Ou seja, serão apenas três dias e seis horas de validação deste novo decreto.

COMPORTAMENTO

Muitos catanduvenses ao tomarem conhecimento da “data de validade” do decreto, mostraram pelas redes sociais, uma certa decepção. Alguns esperam que o decreto venha a ser um “balão de ensaio” para o prefeito, analisar como será o comportamento da população diante de tais medidas e que valide o mesmo, por um período maior ou decreto o esperado “lockdown”.

PROIBIDO

Entre as medidas, já divulgadas, estão a suspensão do atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais, academias e salões de beleza e barbearia; o consumo no local em restaurantes, bares e padarias e a retirada (take away). Também está proibido atividades religiosas, eventos, festas, atividades culturais, permanência de pessoas em espaços públicos, principalmente em praças e parques.

FISCALIZAÇÃO

O parque João Paulo II, localizado ao lado do Aeroclube, é ponto de encontro de pessoas que gostam de realizar caminhadas e atividades físicas. Como perguntar não ofende: como fica a fiscalização neste fim de semana naquele local? Haverá apenas orientação? Ou multas para quem desrespeitar o decreto municipal?

LIBERADO

O delivery (entrega) e drive-thru (retirada sem sair do automóvel) estão liberados para o fim de semana e na segunda-feira também. Venda de bebidas alcóolicas somente das 06:00 às 21:00 horas. Mas convenhamos, com esse tempo disponível para comprar a cervejinha, a pessoa consegue beber muito e ainda dizer que tá “zuzo” bem…

SAÚDE

O diretor administrativo da Secretaria da Saúde, Alexandre Céspedes entrou em contato com a coluna, para comentar sobre a dica do vereador Luís Pereira em abrir um posto de vacinação nos finais de semana, publicado na última terça, aqui na Peneira Fina. Segundo Céspedes, vale lembrar que prover profissionais nos finais de semana gera custo de horas extras. “Temos que pensar que o Recurso Federal é finito, não é eterno. E deve durar no mínimo até o final do ano.”

ADEQUADA

De acordo com o Céspedes, os recursos são usados nas campanhas de vacinação, e também no Centro de Atendimento COVID e Unidade de Pronto Atendimento. Para o diretor administrativo, o funcionamento dos postos de vacinação durante a semana pode ser considerado suficiente. “Já temos uma adesão adequada e ainda estamos conseguindo antecipar etapas e idades”, frisou Alexandre. Tá dado o recado!

ÁUDIO

Na manhã da última quarta-feira, a cidade de Catanduva foi sacudida por um áudio distribuído pelas redes sociais, atribuído ao médico Luís Alberto Rotta que trabalha na linha de frente no combate a Covid-19, onde o mesmo frisa que Catanduva e região perderam o controle da doença, estando no limite e sem material humano. O médico destacou “estar vivendo um cenário de guerra, dentro do pronto-socorro e da UTI do Covid”. As declarações repercutiram por toda Catanduva e cidades da região.

VÍDEO

E no final da tarde do dia 09, outro destaque que chamou a atenção da população catanduvense, foi um vídeo postado nas redes sociais, do médico pneumologista Ricardo Delduque, que trabalha na enfermaria Covid do hospital Emílio Carlos. No vídeo, o médico afirma que este é pior momento da pandemia. “Os hospitais entraram em colapso. O sistema de saúde colapsou, acontece o que ninguém queria. E não tenho nenhuma ideologia política. Isto é apenas um esclarecimento”, destacou.

BOM ENTENDEDOR

O pneumologista Ricardo Delduque, enviou um importante recado no vídeo: “Mantenham-se em casa, só saiam para situações extremamente necessárias. Não façam reuniões familiares, não façam reuniões com amigos. Vocês terão muito tempo para isso. Não é o momento”. O médico ainda destacou que “Se estiverem em locais fechados, usem duas máscaras: uma de pano e uma cirúrgica ou a máscara N-95”. Depois dessa, será que entenderam o recado ou precisa desenhar?

A FRASE

“Não dá para ficar calado, não dá para imaginar que médicos na sua maioria, formariam um complô maquiavélico para falsear resultados. É claro que desonestidade existe em todas as profissões, mas daí a criar histórias conspiratórias é falta de lucidez.” (Médico Jorge Luis Valiatti, em declaração nas redes sociais)