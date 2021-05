PENEIRA FINA 11/05/2021

A VOLTA DOS QUE NÃO FORAM

Como sendo uma “novidade pra ontem”, o Catanduva Futebol Clube anunciou o seu retorno, em dobradinha com o Grêmio Novorizontino, para o Campeonato Paulista. O projeto de parceria, classificado no texto de divulgação como “arrojado”, vai contar com um alojamento para os atletas – o imóvel já está em avaliação. Para quem não sabe, o fundador do time local é o atual prefeito, Padre Osvaldo. A ideia dele, de juntar forças, é antiga, já que tentou fazer isso com o Grêmio Catanduvense, mas a proposta não foi aceita pela diretoria do Bruxo.

ABENÇOADO

Ainda sobre o release, os responsáveis dizem que “a parceria tem a bênção do fundador do Catanduva Futebol Clube, Padre Osvaldo, que tem acompanhado e visto o projeto ganhar formato”. O bom de ser um homem múltiplo, com o bônus de ser ungido por Deus, é isso…

BRIGA DE GIGANTES

Ok, vamos respeitar o fato de o padre abençoar essa parceria com o Novorizontino e entender a prerrogativa de que vai dar certo. Mas, ele fez uma declaração recentemente que pode cheirar como blasfêmia para uma legião de fieis. Explico: ele comentou nos bastidores – leia-se na mesma reunião em que falou sobre seus planos de vacinação em massa – que quer que o Catanduva Futebol Clube se torne o time oficial do município.

E o Grêmio, fica como? Essa briga pretende render, hein?! Afinal, de um lado teremos o representante dos cristãos (padre) e do outro o representante do paganismo (Bruxo/Grêmio).

HORA EXTRA?

Por fim, já que perguntar não ofende: a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Catanduva pode ser usada para divulgar questões de uma iniciativa privada, como é o caso do Catanduva Futebol Clube? Por que o release, informando a retomada das atividades do time, foi enviado via WhatsApp particular de uma das funcionárias da pasta pública. Uma das mensagens foi enviada às 11h22, então, teoricamente, era o horário de almoço dela, mas, seria um freela, ou seja, ela estaria fazendo bico para o clube ou explorando seus serviços na prefeitura, a pedido do seu chefe, prefeito e, coincidentemente (?) presidente do time?

AGORA VAI?

A Secretária de Educação, Cláudia de Carvalho Cosmo, revelou em uma conversa informal com a imprensa que dessa vez deve ser batido o martelo sobre a volta às aulas presenciais no município: 24 de maio. O setor tem se preparado para a retomada, que ainda divide opiniões, tanto interna, quanto externamente. Na balança de prioridade dos envolvidos, pesam, especialmente, o cuidado para com as vidas (risco de contágio da Covid-19) e a defasagem do ensino. Realmente, uma das dualidades mais cruéis apresentadas pela pandemia…

CONCLAME AS AUTORIDADES

A ex-deputada Beth Sahão se manifestou em suas redes sociais sobre a licitação da prefeitura de Catanduva para a compra de marmitas em Rosana. A primeira suplente do PT na Alesp disse que “é revoltante que, em plena crise e a pandemia, a Prefeitura de Catanduva se disponha a pagar R$ 19,00 por cada marmita produzida por uma empresa localizada na divisa com o Mato Grosso do Sul”. Beth frisou ainda que “a cozinha piloto segue sem utilização e os empresários locais, que oferecem produtos de qualidade a preços muito mais baixos, amargam na crise, sem ajuda do poder público”. Por fim, ela enfatizou que as autoridades competentes precisam tomar uma atitude urgente.

QUENTINHA FANTASMA

Falando nisso, um vídeo que mostra o suposto endereço da empresa de marmita em Suzano viralizou na semana passada. O local apresentado se trata, na verdade, da fachada de uma casa comum, que inclusive divulga o ponto como revenda de produtos Jequiti, por exemplo. Em resposta, os responsáveis pela vencedora da licitação afirmaram que ali é a sede do escritório administrativo, apenas.

TRÂMITES BUROCRÁTICO

Em entrevista à Rádio Ondas Verdes, Padre Osvaldo explicou a polêmica questão, dizendo que apenas uma empresa de Catanduva participou da licitação e que ela ficou de fora por questões burocráticas. Segundo o prefeito, existe pouca procura de empresas locais para esse tipo de concorrência e que ele gostaria que isso fosse diferente, até para que o dinheiro circulasse no município. O padre comentou ainda que a vencedora da licitação deverá produzir as quentinhas em Catanduva e, consequentemente, demandar mão de obra local.

FECHANDO O BAR

Teoricamente, os bares estão, mesmo, fechados. Mas uma iniciativa muito bacana, com o nome Fechando o Bar, é uma boa pedida para esses tempos de quarentena. Trata-se de um podcast, lançado recentemente e liderado por Ricardo Mota – sim, o cantor – e Cristiano Geraldi – sim, o multimídia (locutor, gerente, celebrante de casamento, etc). O programa pode ser visto e ouvido no YouTube, no canal Fechando o Bar Podcast, e trouxe, em sua estreia, o lendário Carlos Bertin, locutor. Para inveja de muitos, o cenário copia os moldes de um tradicional bar, inclusive – e, obviamente – regado a chopp e afins. O papo rola solto, sem papas na língua entre os participantes, e a pauta é bem variada. Vale conferir!