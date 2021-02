PENEIRA FINA 11/02/2021

LISTA DE MUNÍCIPES VACINADOS NO SITE

Conforme matéria de “O Regional” de ontem (10), a Câmara Municipal aprovou por unanimidade o projeto de lei que determina que a Prefeitura publique lista de munícipes vacinados contra o Covid-19 em seu site. O projeto é da vereadora Taíse Braz, do Partido dos Trabalhadores – PT, e agora será encaminhado para sanção do Prefeito. As pessoas que estão questionando a existência ou não de algum “fura fila” na vacinação e agora pretendiam conferir o nome dos vacinados, vão continuar querendo. Isto porque a lei aprovada pela Câmara não prevê a divulgação do nome dos vacinados. Para esta coluna a Câmara perdeu a oportunidade de dar nome aos bois, como foi feito em Manaus, por exemplo. Neste caso, os vereadores trocaram seis por meia dúzia, e mostraram mais uma vez porque a Câmara anda desacreditada com a população. Mudam os vereadores, mas as práticas continuam as mesmas.

VICE NA SAEC, O RETORNO

Esta coluna continua recebendo muitas críticas de servidores públicos da SAEC reclamando da atuação informal do Vice-Prefeito Cláudio Romagnolli na autarquia. Ele continua despachando quase que diariamente com o Superintendente Interino, Renato Stuchi. Como já falamos anteriormente, a presença do vice na SAEC não é ilegal, mas se ficar comprovado que está dando ordens dentro da Autarquia aí a Promotoria poderá ser acionada. Lembrando que recentemente a Prefeitura recuou na tentativa de formalizar Cláudio à frente da SAEC, após saber que o projeto de lei poderia ser ilegal e o Prefeito, Vice e Vereadores poderiam ser responsabilizados. Como prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, a ideia foi abortada e Cláudio deverá seguir firme auxiliando Padre Osvaldo no Gabinete mesmo. Uma opção prática seria que o prefeito mandar um projeto “especifico” para este caso, sem incluir “o primo do amigo do cunhado do vizinho” como no projeto anterior.”

FALANDO EM INTERINO

Há casos na Prefeitura que causam surpresa sempre. O caso de Renato Stuchi é um destes casos. Ele está ocupando o segundo maior cargo dentro da SAEC desde sua fundação. Ele é o diretor financeiro da Superintendência, cargo em comissão, de confiança e nomeação sem concurso público. Foi diretor de Macchione, Vinholi, Macchione novamente e agora do Padre Osvaldo. A população não cansa de criticar a SAEC, são críticas aos serviços prestados, aos valores excessivos cobrados, a qualidade do atendimento prestado e por aí afora. Mas algo que ninguém tem a coragem é de mudar: o Diretor. Alguns falam que ele tem padrinhos fortes, outros que é competente, há quem diga até que conhece os meandros da Autarquia. Não sabemos o porquê, mas alguém ficar mais de 10 anos ocupando o mesmo cargo de confiança, deve ser realmente digno de estudo, é um recorde! Será algum dia realmente veremos mudanças na Administração Pública?

PERÍMETRO URBANO DE CATANDUVA

O projeto que ampliava o perímetro urbano de Catanduva foi alterado pelo Prefeito Padre Osvaldo. O projeto inicialmente previa ampliação de quase 650 campos oficiais, conforme noticiado pelo O Regional. Mas depois da pressão popular e de vereadores, já que não havia nenhuma justificativa técnica no projeto, houve a redução e foi ampliada apenas a área onde está instalado o Projeto de Habitação Social da Associação Bom Pastor. Padre Osvaldo começa a ficar marcado por idas e vindas de seus projetos de lei. Não adianta alegar que não sabia, que tinha desconhecimento etc, etc, etc. Onde estão os secretários e demais cargos de confiança nomeados pelo Padre para que situações como essa não ocorram novamente? Não faz muito tempo que tinha um político, que inclusive já foi preso, já foi solto, que vivia falando que não sabia de nada e o resultado todos nós sabemos no que deu. Presta atenção Padre!

SECRETÁRIOS E SECRETARIAS

Senhores secretários, diretores e outros “cargos eternos” em comissão na Prefeitura Municipal de Catanduva, estamos recebendo varias reclamações e podem ser do seu setor sabia: O que você fez ontem? O que fez hoje? O que fará amanhã? Mande pra nós ! Ligamos em várias secretarias e vários secretários não se encontravam e alguns sem motivo justo. O tempo da outra administração já foi e o novo prefeito acorda as 4:00 h da manhã. O prefeito está acelerado, mas esta deixando a maioria em uma zona de conforto que só se viu na gestão passada. Bora trabalhar: O que vai fazer hoje: Mande pra nós o que tem feito de bom, pois, seus opositores já mandaram algo, com certeza, então prepare-se!

AUXILIO EMERGENCIAL “A VOLTA”

Em um ato público no Salão Verde da Câmara Federal, membros da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica salientaram que 27 milhões de brasileiros estão em situação de pobreza extrema e que a prioridade é a renovação do auxílio emergencial no valor de R$ 600. Os parlamentares lembraram os preços elevados de alimentos como arroz e carne, além da alta no valor do botijão de gás.

PARA DEPUTADOS, A PAUTA DO “AUXILIO” É PRIORIDADE

A frente reúne 214 parlamentares de 23 partidos. Alguns deputados reclamaram da prioridade da pauta do plenário da Câmara ao projeto de autonomia do Banco Central (PLP 19/19) e opinaram que a definição do auxílio emergencial é mais urgente. A coordenadora do grupo, deputada Tabata Amaral (PDT-SP), disse que desde o ano passado está sendo feito um trabalho para criar um consenso em torno de um projeto de renda básica.

VOLTA ÀS AULAS NAS FATECS E ETECS

Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais iniciam o ano letivo nesta semana. Como ocorre habitualmente, os primeiros dias de aula são destinados ao que os educadores chamam de acolhimento: o momento em que o aluno conhece o lugar onde vai estudar, mantém os primeiros contatos com os professores, as disciplinas do curso, as normas da escola ou faculdade. Neste ano, parte das unidades do Centro Paula Souza (CPS) realiza esse acolhimento presencialmente para os alunos novos, respeitando os protocolos de segurança necessários ao combate à pandemia do coronavírus.

ENSINO HÍBRIDO

Considerando apenas o período diurno, cerca de 75 Etecs, espalhadas por todo o Estado, fizeram o acolhimento presencial segunda-feira (8). A decisão de realizar as atividades presencialmente levou em conta uma série de fatores, entre eles o interesse da comunidade escolar, as fases estabelecidas pelo Plano São Paulo, que contém as estratégias do Governo do Estado para combater a Covid-19, e as orientações do Conselho Estadual de Educação (CEE). No primeiro semestre de 2021, Etecs e Fatecs vão oferecer o chamado ensino híbrido, que concilia aulas presenciais e remotas.