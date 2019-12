PENEIRA FINA – 10/12/2019

Onofre

O vereador Onofre Baraldi prestigiou na noite da última sexta-feira (06), o evento de encerramento das atividades do Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro, realizado no Teatro Municipal. “Foi uma festa maravilhosa, animada, colorida, empolgante e emocionante. A Profa. Eliete Estevam Gomes e toda a sua equipe estão de parabéns! Apesar das dificuldades financeiras, eles continuam firmes e fortes, dedicando tempo, talentos e recursos em prol da melhoria da qualidade de vida dos nossos jovens!”.

Inclusão

O time de atletas da inclusão social embarcou para os Jogos Regionais do Idoso e a prefeita Marta mandou um recado de apoio a esses jovens campeões. “Meus amigos, lá se vão os nossos atletas da terceira idade para mais uma competição. Eles estão na estrada rumo à final estadual dos Jogos Regionais do Idoso, em Jundiaí. Um abraço carinhoso em cada um de vocês e boa sorte nas provas. Catanduva agradece!”.

Serviço Saec

A Saec comunica os moradores sobre interdição na Rua Pará, entre as ruas Bahia e Minas Gerais, das 7h às 11 horas, serviço reprogramado para hoje, dia 10. Na ocasião, serão executados serviços para substituição de ramal de água em imóvel localizado no trecho. Em caso de chuva, o serviço será adiado. Lembrando que o serviço começou ontem dia 9.

Visita

Lucas Simões visitou na câmara municipal e esteve em reunião com o vereador Onofre Baraldi, debatendo assuntos de grande importância aos munícipes da cidade, para atender as necessidades de algumas regiões de Catanduva. Foi pautado também o projeto de autoria de Lucas referente a educação sexual nas escolas, para prevenir e combater a criminalidades de abuso infantil. “É muito importante nossas crianças estarem cientes de como proceder em caso suspeito, isso não induz a sexualidade muito pelo contrário, à intenção do projeto é ensinar que em casos de violação devem recorrer ao responsável genitor(a) ou escola para encaminhar as autoridades. Nós da Unidos em Prol da Solidariedade junto à prefeitura municipal de Catanduva daremos nosso máximo para amenizar e resolver os problemas de nossa cidade” relatou Simões.

Última do ano

O Hospital Padre Albino (HPA) realizará a última missa do ano de 2019, hoje (10) às 19h30, na Capela do HPA. Aberta a comunidade, a Missa terá a participação do Coral Vozes da Pedagogia, do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA. A capela do Hospital Padre Albino, fica na Rua Maranhão, s/nº, entre as ruas Belém e Manaus.

Novidade

A prefeita Marta do Espirito Santo usou o facebook para divulgar uma novidade. “Hoje recepcionei os secretários de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi e João Otaviano, de Logística e Transportes. Catanduva sediou reunião regional, onde os prefeitos fizeram reivindicações diretamente à comitiva do governo estadual. Da nossa parte, reiteramos pleitos para melhorar a mobilidade urbana no município e elencamos prioridades. Uma delas é a construção de um viaduto na rodovia Pedro Monteleone, na região do Nova Catanduva. Esperamos que esse contato direto seja um facilitador na busca por investimentos em obras locais”.

Convocação

A Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, Prof.ª Lucimara Sperdutti de Paula, convoca os senhores (as) membros titulares em exercício e convida os suplentes para a Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2019, quartafeira, às 16h, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, à Rua Amazonas nº 183, com a seguinte pauta: Apreciação dos empenhos; Outros.

Diário Oficial

Saiu no Diário Oficial, o Diretor Superintendente do Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva, no uso de suas atribuições legais e com base em decisão do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho Municipal de Previdência, em reuniões realizadas em 20, 27, 28 de novembro de 2019 e 02 de dezembro de 2019, resolve: que a política de investimentos do Instituto de Previdência do Municipiários de Catanduva – IPMC, para o exercício de 2020, será norteada pelos parâmetros estabelecidos no anexo da presente. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palmares

A Prefeitura de Palmares Paulista divulgou que hoje (10), o fornecimento de energia elétrica será temporariamente interrompido no Paço Municipal, das 13h às 18h. As atividades da Prefeitura não serão interrompidas, porém, funcionarão em horário especial, das 07h às 13h, sem intervalo para almoço. Segundo a prefeitura, o desligamento será necessário para que os técnicos da empresa realizem, com segurança, serviços de melhoramento na rede elétrica do local.

