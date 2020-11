PENEIRA FINA 10/11/2020

Justificativa

O candidato a vereador Raphael Carlos Mechi Frias De Oliveira Santos apresentou justificativas para seu nome e bens estarem incluídos na lista do TCU dos candidatos que possuem bens acima dos R$ 300 mil e receberam auxílio emergencial. “O que ocorreu foi um erro por parte do contador, que devido a grande demanda de cadastros confundiu na hora de lançar os valores das escrituras. Estou tomando as medidas cabíveis para a correção desses erros. Já acionei contador e advogado da coligação para verificar se é possível retificar os dados e, se for possível em breve está com as informações corretas no site do TSE. Sou uma pessoa transparente. Caso não consiga a correção, venho a publico para expor as escrituras e valores venais dos bens declarados. Os valores reais somados ao meu patrimônio não chegam a R$ 300 mil. Eu tenho dinheiro ao auxilio emergencial e por isso estava recebendo. Sou engenheiro civil e possuo uma empresa individual, sem funcionários e por conta da pandemia, houve uma paralisação total das atividades e por conta disso fiquei sem fonte de renda e, como todos tenho contas a pagar”.

INTEGRIDADE DA VÍTIMA

O Projeto de Lei 5096/20 obriga o juiz a zelar pela integridade da vítima em audiências sobre crimes contra a dignidade sexual. Pelo texto, o magistrado deverá excluir do processo qualquer manifestação que atente contra a honra da vítima e denunciar o advogado se houver excessos. Trata-se de uma reação ao caso Mariana Ferrer. Em audiência divulgada no início de novembro, a jovem foi alvo de humilhações por parte do advogado de defesa de André Aranha, que acabou inocentado do crime de estupro contra Ferrer.

ALTERAÇÃO NO CP

A mudança no Código de Processo Penal foi proposta pela deputada Lídice da Mata (PSB-BA) e outros 25 parlamentares de diversos partidos. Para eles, a gravação mostra que Ferrer sofreu “uma verdadeira violência psicológica” durante a audiência, com ofensas e julgamentos sobre fatos alheios aos autos. “Casos como o de Mariana Ferrer certamente podem fazer com que outras vítimas se sintam desestimuladas a denunciar seus agressores por receio de não encontrarem o apoio necessário das autoridades que deveriam protegê-las”, avaliam.

DEVERES

O projeto obriga que todas as partes – acusação, defesa e juiz – garantam a integridade da vítima, sendo dever do magistrado assegurar a ordem. O juiz que se omitir poderá ser responsabilizado. Além disso, o texto proíbe a utilização de fatos e provas que não constem nos autos, sob pena de responsabilização junto aos órgãos de correição competentes e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

TERRA NA PRAÇA

No inicio do mês a Rua Marília ficou interrompida por conta de obras de “sargetões” feitos no local. Acontece que após a liberação da via, foram depositados monturo de terra na Praça do CPP causando inconvenientes no local. Acionada a SAEC recebemos a informação de que sua “terceirizada” será notificada para tomar providências.

SAÚDE

Na Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal, a Secretaria de Estado da Saúde promove um calendário especial com palestras virtuais sobre a importância do diagnóstico precoce e monitoramento do câncer de boca. O calendário de “lives”, com especialistas e pesquisadores, se estenderá até o fim de novembro.

DO SECRETÁRIO DE ESTADO

“O câncer bucal infelizmente ainda é uma doença pouco comentada e desconhecida entre a população. Por isso, estamos promovendo seminários importantes com especialistas da área colocando em pauta a reflexão sobre as estratégias para o diagnóstico precoce, além de abrir espaço para o debate de formas de prevenção e tratamentos, visto que a doença pode causar diferentes impactos no organismo”, explica o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

ONDE ACOMPANHAR

As palestras podem ser acompanhadas em tempo real pelo canal oficial da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) no YouTube vinculado à Secretaria de Estado da Saúde.

AUSÊNCIA

Repercutiu mal a ausência da prefeita de Catanduva Marta na audiência pública do orçamento 2021 ocorrida na câmara Municipal na ultima sexta feira(06). O descaso é notado pois dos inúmeros secretários, diretores, subdiretores e ninguém do gabinete teve o interesse de saber como serão as diretrizes nos gastos para o ano que vem. O mínimo que se esperava era a presença da secretária de finanças ou alguém da pasta a representando mas…

BOLETIM MÉDICO

O médico e deputado federal Dr. Sinval Malheiros (Podemos-SP) recebeu alta hospitalar no ultimo domingo (08). O parlamentar está em repouso e continua com o tratamento domiciliar.

BOLETIM MÉDICO II

O assessor da Câmara e ex-secretário de esportes Sr. Durgam Ballam Netto permanece internado. Os exames mostram boa melhora do quadro clínico geral, porém não é possível a retirada da intubação pelos pulmões ainda estarem com déficit respiratório grave. Devido aos já 10 dias de intubação o médico acredita que a traqueostomia realmente será necessária para assim poder retirar a sedação sem que machuque tanto a garganta. Seu quadro pulmonar ainda é bem grave.