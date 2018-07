PENEIRA FINA 10-07-2018

Faltam três meses

Passada a Copa do Mundo, é hora do brasileiro focar no que de fato tem potencial de mudar as vidas dos cidadãos para melhor: o Governo do País. Daqui a três meses as eleições estarão acontecendo e teremos que escolher aqueles que governarão nossos destinos, nosso dinheiro e aqueles que serão responsáveis por elaborar as leis que seremos obrigados a seguir. Desde sábado, dia 7, os políticos que participarão do pleito não podem nomear, contratar, demitir sem justa causa, transferir ou exonerar servidor público ou comissionados. Também está proibida a convocação de concursados e a contratação de show. O comparecimento a inaugurações de obras públicas também está proibido. Um bom come­ço para avaliar as condutas dos candidatos é observar sem cumprem com as regras.

“Quando entramos numa batalha, sempre é para vencer, mas a derrota, infelizmente, é uma possibilidade real. Perder ou ganhar é parte do jogo. Estamos tristes, mas não vamos baixar a cabeça nem perder a esperança. Nos próximos meses, teremos batalhas ainda maiores para enfrentar e vencer!”,

BETH Sahão (PT), deputada estadual, sobre a saída da seleção brasileira da Copa do Mundo.

Nota de esclarecimento

A Prefeitura emitiu na manhã de sexta-feira, dia 6, uma nota de esclarecimento sobre o descredenciamento de 34 equipes de saúde da família em Catanduva. A decisão do Ministério da Saúde, segundo a nota do Governo, em nada vai impactar na rotina de atendimentos a população da cidade.

O futuro

O Governo também demonstrou acreditar que não terá qualquer problema para credenciar novas equipes quando precisar. “A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que o descredenciamento não veda futuras implantações de equipes de ESF na cidade. Caso haja necessidade, o município poderá solicitar o credenciamento a qualquer momento, como já funciona para todos os demais serviços de saúde financiados pelo Ministério da Saúde”, afirmou a nota.

Empenhado

Outro político que anda empenhado nas redes sociais em divulgar a manifestação do dia 13 de julho contra as obras propostas pela concessionária da linha férrea é o ex-prefeito e ex-vereador José Alfredo Luiz Jorge (MDB). Ele publicou um vídeo nas redes sociais chamando o projeto de “desgraça”. Segundo ele, as obras seriam parte de estratégia da concessionária para poder passar com vagões mais altos pelo centro da cidade.

Nas redes

O novo secretário de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) Nilton Marto Vieira da Cruz tem movimentado as redes sociais. “Devemos fazer reflexões importantes e principalmente ampliar a consciência de como devemos nos comportar no trânsito uma vez que a prioridade é o pedestre e, os demais meios de locomoção devem também ter formas de proteção e conduta trabalhadas para um trânsito cada vez mais seguro”, publicou na tarde de sábado, dia 7.

Até que enfim!

Depois de muitos anos, os estudantes do Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (IMES-Fafica) enfim tem um acesso seguro e com a estrutura necessária. Depois da liberação do trevo da Rodovia Cesário José de Castilho, na última semana a Prefeitura teria realizado a manu­tenção da sinalização de solo da marginal que dá acesso à faculdade. Nas redes sociais estudantes cobraram iluminação pública na marginal. A resposta é que o processo para instalação já estaria em andamento.

Saúde

A Prefeitura abriu licitação na sexta-feira, dia 6, para a compra de ambulância. O extrato publicado no Imprensa Oficial do Município não informa quantos veículos serão adquiridos. A abertura das propostas está programada para o dia 23 de julho, às 13h30. Há cerca de um ano o estado das ambulâncias foi alvo de intensas discussões na Câmara de Vereadores.

Passou da hora

Outra licitação que deve se desenrolar nessa semana e que já deveria ter sido feita há um bom tempo é a compra de abrigos para pontos de ônibus. Há cerca de quatro anos o Jornal O Regional vem noticiando a falta de pontos na cidade. Agora o Governo está comprando 37 unidades que devem ser instadas em locais diversos. Um dos pontos, conforme o edital, é próximo ao cruzamento entre as ruas das Acerolas e Carambolas, no José Olympio Gonçalves, o Nova Catanduva II. Fotos de um ponto de ônibus improvisado neste local já ganharam as redes sociais.

Região

Na última semana a Secretaria de Estado da Educação e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) assinaram o contrato para reforma da Escola Estadual Izabel Lerro Ortenblad, em Novais. De acordo com a pasta, as obras devem custar R$ 94.476,93 e incluem a reforma da cobertura da passarela defronte as salas de aula, demolição e substituição da cobertura de madeira por telhas metálicas e em aço galvanizado, elevação do pé direito da passarela para melhoria da ventilação no local. “Isso demonstra o esforço que São Paulo tem feito para continuar investindo forte em educação. É motivo de alegria poder contribuir com o processo de melhoria da estrutura de mais uma importante escola, desta vez no município de Novais”, disse Júlio César Forte Ramos, coordenador de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE) da Secretaria.

Da Redação