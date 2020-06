PENEIRA FINA 10/06/2020

Ranking

Catanduva figura entre 40 municípios brasileiros, com mais de 100 mil habitantes, que apresentam nível de excelência na prestação de serviços básicos ao ser humano. É o que mostra a pesquisa realizada pela ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária). O levantamento foi divulgado na sexta-feira, dia 5 de junho, data em que é comemorado o Dia do Meio Ambiente. Nele, o panorama evidencia o quão próximo Catanduva está da “Universalização do Saneamento”, categoria que reúne municípios com pontuações mais altas. Para o resultado da pesquisa é considerado a soma do desempenho de cada indicador: abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação adequada de resíduos sólidos – serviços prestados pela SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva).

ACE

O Presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Marcos Escobar, participou ontem da sessão ordinária da Câmara de Catanduva. Escobar falou sobre os pedidos realizado a prefeitura de Catanduva com a flexibilização da quarentena. Afirmou que foi recebido ontem pela prefeita Marta Maria do Espirito Santo Lopes e solicitou, assim como já feito em ofício, a abertura normal do comércio e outros segmentos como de alimentação – bares e restaurantes – e academias. Citou cidades em que essa flexibilização já ocorre, como o caso de Olímpia.

Reuniões

Marcos Escobar também comentou sobre possíveis reuniões para discutir o assunto com a Ordem dos Advogados do Brasil e com o Ministério Público. Pediu ainda o apoio dos vereadores nessa empreitada e também nos projetos que pretende implantar na ACE.

Hoje

Está previsto para hoje um novo comunicado do Governador do Estado, João Doria, às 12h30, sobre a nova etapa do Plano SP para a retomada econômica do Estado.

Números

Em Catanduva, o boletim diário da Covid-19 apresentou um aumento de 15 casos confirmados em 24 horas. São agora 194 confirmações. No dia anterior eram 179. Mais uma morte também foi confirmada. 12 no total. A última confirmação trata-se de um homem, de 102 anos, morador do Bom Pastor. Uma morte foi descartada para coronavirus.

Questionamentos

“questiono aqui o procedimento que vem tomando o secretário de saúde, diretores nomeados do comitê da Covid-19, o que vem acontecendo nas redes sociais, mas a minha indignação maior é quando somos questionados por funcionários da saúde à respeito do teste. E o secretário de saúde diz que para fazer o teste, a pessoa tem de ter suspeita. No meu entender a partir do momento que ele tiver sintomas para ser suspeito, ele já passou para outras pessoas”, disse ontem o vereador Ditinho Muleta.

Multas

André Beck comentou sobre as multas aplicadas no comércio, depois de informações passadas pela Prefeitura e presidente do Sincomércio. Pro dia das mães, o pessoal abre a porta, acumula gente na entrada, cabe orientar, tem de ser parceiro, tem de ajudar, gerar emprego e nunca vi por foto, se fosse orientado, qual comerciante não teria atendido? Não tem a dignidade de orientar, pedir, e senão respeitar, aí sim multa. É digno isso tirar foto e manda autuação pelo Correio. Agora mercado quando está lotado, trata diferente, mete a caneta por foto”, afirmou.

Em Pindorama

“Amanhã (hoje) novo decreto municipal vai limitar horários de atendimento do comércio em geral, com exceção de supermercado, farmácia e posto de combustível. Infelizmente nossos números de covid não nos permite fazer a flexibilização desejada por todos”, publicou ontem a prefeita Maria Inês.

Dados

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta terça-feira (9), durante videoconferência com a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que “nunca houve, não há e nunca haverá omissão de dados”. Durante sua apresentação, Pazuello explicou aos parlamentares e reforçou à população que tem trabalhado com total transparência e que há 20 dias está debruçado com a equipe técnica da pasta na produção de uma plataforma online mais robusta, que traz dados mais fidedignos à realidade e com os detalhamentos necessários das informações sobre o coronavírus para auxiliar gestores e população no combate à pandemia.

Recuperação

Segundo diversas consultorias especializadas, 2020 pode chegar a registrar até cinco mil pedidos de recuperação judicial no país, um verdadeiro recorde causado, sobretudo, pela pandemia do coronavírus. Até então, o número mais alto de pedidos de recuperação judicial fora em 2016, com 1,8 mil casos. Os setores mais afetados são os de serviços, mais especificamente turismo, eventos e produções, hotelaria, academias e restaurantes. Para Claudio Pedro de Sousa Serpe, advogado, especialista em recuperação judicial, a lei 11.101/2005, que trata do tema no Brasil, precisa de uma reforma urgente. “Especialmente no sentido de determinados créditos, que pela lei atual não integram a recuperação judicial. Com a inserção de novas classes de credores, tais como a tributária, garantia imobiliária, da alienação fiduciária, arrendamento mercantil, dentre outras que são excluídas pela lei atual, o processo de recuperação judicial passará a ser mais abrangente e aumentará a possibilidade da recuperação ter maior sucesso”, analisa.

Eleições

Líderes partidários do Congresso Nacional vão se reunir na próxima semana com um grupo de médicos para tratar do adiamento das eleições municipais previstas para outubro. Os especialistas têm aconselhado o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e defendido a mudança da data do pleito em função da pandemia de covid-19. O grupo de médicos inclui epidemiologistas, infectologistas e um sanitarista, além de um biólogo e de um físico especializado em estatísticas de pandemia.