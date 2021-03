PENEIRA FINA 10/03/2021

PRA UM BOM ENTENDEDOR

As benevolências requeridas e algumas aprovadas na Câmara Municipal de Catanduva feita pelos nobres edis, são legítimas e não temos dúvidas da boa intenção de cada um. Por outro lado, olhando a realidade que se encontra as finanças do município, “a coisa” vai afunilando e não vai passar batido, pois, são números e números são exatos. Corre o risco de a prefeitura não ter condições de pagar o décimo terceiro ainda este ano. Pode haver tais benevolências ou melhorias? Pode! Mas que os vereadores se atentem as atribuições para o crescimento dos trabalhos de cada um e sejam enaltecidos quando merecerem e se criticados, saibam lidar com as críticas de forma elegante ou no mínimo educada.

MAIS DEGRAUS NA SAEC

A Câmara debateu ontem (09) um projeto envolvendo a alteração dos degraus da cobrança de água e esgoto trazendo à tona uma reclamação antiga da população que, já cobrado e comentado nesta coluna. O caminho correto (até por atribuição), seria que o prefeito olhasse a questão com mais atenção e diminuísse o percentual na cobrança do esgoto e mudasse o primeiro degrau da cobrança da água, após 15 m3 a cobrança passa dos 80 reais prejudicando principalmente os menos favorecidos. Igualmente, como disse o vereador Luís Pereira “cobrar 100% de tratamento de esgoto em uma cidade que não tem 100% de saneamento básico é absurdo e injusto e o Padre prometeu em campanha corrigir todas as injustiças cometidas pela autarquia Saec”.

DO DIRETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO:

“Deixemos claro que foi acordado entre a Secretária e os Vereadores onde o Nobre Edil Gordo não esteve presente na reunião, e nem mesmo o Nobre Marquinhos Ferreira que toda solicitação deveria ser feira via “ INDICAÇÃO” , para que pudéssemos no tempo de tramitação, tivéssemos tempo de fazer conforme o cronograma inicial de limpar toda a cidade, lembrando que o Nobre Edil Gordo a toda semana pede limpezas de Campos de Futebol e nos encontramos na fase vermelha do estado, e foi informado ao mesmo que todo cronograma seria seguido a risca e que após a reunião não seria feito pedido via Whatsapp ou via fone. Informo que hoje, despachei mais de 15 processos com data de Fevereiro, para os nobres edis e que não estamos sentados enrolando o tempo, mas buscando a todo custo fazer acontecer uma limpeza geral da cidade onde muitos moradores insistem em jogar volumosos nas ruas ou em terrenos dificultando o trabalho que conta com uma mão de obra muito pequena. Sempre a disposição”. (Rodrigo Antônio de Souza – Diretor de Agricultura e Abastecimento)

DO LEITOR:

“Por incrível que possa parecer, mesmo com a pandemia, mesmo com diversos casos de COVID-19 na Câmara, o presidente da casa de leis manter a sessão presidencial. na minha opinião uma atitude de irresponsabilidade. Esta sessão poderia ser realizada de maneira virtual com os mesmos resultados”.

PDT X BOLSONARO

O PDT apresentou pedido de interdição do presidente Jair Bolsonaro, alegando que ele ´está sem capacidades mentais´, pela forma que o chefe do Executivo tem conduzido o combate à pandemia da covid-19 no País. É óbvio que o pedido é fruto de politicagem rasteira e com certeza será arquivado pelo Procurador. Em Catanduva, o PDT é representado na Câmara pelos vereadores Gleison Begalli, Maurício Ferreira e Nelson Tozo além de ter vários cargos comissionados na administração do Prefeito Padre Osvaldo. Como diz a Bíblia: ´Diga-me com quem andas e te direi quem és!´. É melhor o Prefeito ficar atento, porque o PDT participou do famigerado Foro de São Paulo e faz parte da política de esquerda brasileira! Ah, alguns dizem: “Ah, mas aqui no interior não tem nada demais”… Para que ter uma filiação partidária se não acredito ou não aceito a ideologia do partido? O presidente local do partido deveria se posicionar, bem como os senhores vereadores eleitos pela sigla.

SUBPREFEITO

Atualmente na iniciativa privada, como Relações Institucionais da francesa TEREOS, Julinho Ramos tem tido seu nome ventilado como possível subprefeito na gestão de Bruno Covas. Os novos subprefeitos devem ser anunciados na primeira semana de abril. Julinho, que é amigo de Bruno Covas, já trabalhou no Governo do Estado na gestões de Geraldo Alckmin, Márcio França e João Doria, muitos dizem que por influência do próprio Covas. Julinho também integra o seleto time de curadores da Fundação Mário Covas.

ACOLHIMENTO NOTA 10

Em seu primeiro compromisso do dia, ontem, o prefeito Padre Osvaldo recebeu no gabinete uma comitiva de perueiros do transporte escolar que estão sem poder trabalhar a um ano devido à pandemia. Estavam desesperados, com contas vencidas e passando sérias dificuldades. Comovido com o calvário dos motoristas de vans, Padre Osvaldo estendeu a mão e imediatamente começou a pensar em formas para socorrer a categoria, dentro da legalidade. Os representantes dos perueiros saíram com as esperanças renovadas. Estaremos acompanhando a questão.

COMITÊ COLABORATIVO

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa ativou o Comitê Colaborativo de Trabalho. O grupo é composto por servidores públicos municipais, que atuam em diferentes secretárias da Prefeitura e da Câmara Municipal. O objetivo é levantar demandas dos setores diversos, a partir da vivência dos trabalhadores e, com isso, dinamizar as ações. Com essa finalidade, o Prefeito se reuniu com o grupo no gabinete, no ultimo sábado, dia 6. Na oportunidade, foram abordados assuntos ligados a melhoria na prestação de serviços aos munícipes, levantadas informações e propostas para o bem da cidade. A Composição do Comitê Colaborativo: Alexandre (Gardenal) – Secretaria de Obras; Leandro e Rogério (Geléia) – Secretaria de Trânsito; Reginaldo Puydinger – Câmara Municipal; Eduardo (Informática); Orivaldo (Bicudo) – Simcat.

PEC EMERGÊNCIAL

A Câmara dos Deputados encerrou a fase de discussão sobre a admissibilidade da PEC Emergencial (PEC 186/19), com parecer favorável do deputado Daniel Freitas (PSL-SC) em nome da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Os deputados precisam votar o parecer para concluir essa fase. A PEC permite ao governo federal pagar um auxílio emergencial em 2021 com R$ 44 bilhões por fora do teto de gastos e impõe mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários. A proposta foi aprovada pelo Senado na semana passada e agora precisa passar pela Câmara Federal em dois turnos de votação.