PENEIRA FINA – 10/03/2020

Vai passar ou não?

A Câmara de Catanduva analisa hoje, mais uma vez, o projeto de lei do prefeito Afonso Macchione Neto que pretende parcelar a dívida do IPMC em até 10 vezes. O valor que deixou de ser repassado ao instituto é de R$ 14 milhões. O projeto já recebeu o pedido de vistas por 10 dias e, caso não seja aprovado nas próximas sessões, para pagar dentro do último ano de mandato, o prefeito Afonso Macchione terá de reduzir ainda mais o número de parcelas. Se aprovado em março, Macchione teria então nove meses para parcelar essa dívida.

Sem manifestação

Por enquanto, nenhum vereador se manifestou a respeito deste projeto. Outro que está na pauta e que também recebeu o pedido de vistas por 10 dias foi o Centro de Educação para o trânsito. O local já começou a ser reformado.

Emendas

Nos últimos dias temos visto uma grande quantidade de emendas tendo suas destinações para Catanduva ou instituições da cidade. Ontem, o vereador Onofre Baraldi comentou sobre a destinação de R$ 100 mil para a saúde, indicada pelo deputado federal Luiz Carlos Motta. Mas para que o município receba o valor ainda é preciso cumprir os trâmites previstos para que o Governo do Estado faça a liberação.

Na semana passada

Quem fez anúncios de emenda recebida foi o vereador Wilson Paraná. Neste caso, do deputado Federal Ruy Falcão, com destinação de R$ 150 mil para as obras sociais de Padre Osvaldo.

Ontem

Houve a entrega de uma ambulância, fruto de emenda parlamentar da deputada Estadual Beth Sahão para o Hospital Mahatma Gandhi, como os leitores podem conferir em reportagem nesta página.

Roçagem

Nesta semana, serão 11 bairros percorridos pelas equipes que estão com tratores, caminhões e máquinas costais para fazer a manutenção da cidade. Todo o cronograma foi definido pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Além da empresa contratada para o serviço, as equipes da própria administração estão nas ruas.

Locais

Os trabalhos serão feitos nos canteiros da avenida César Guzzi, da rotatória do CAIC até o piscinão próximo ao Pachá, assim como os canteiros da avenida Pastor José Dutra de Moraes, em toda a sua extensão, da UPA até o CAIC. Nas proximidades, a praça do Soldado PM também passará por manutenção. O mesmo serviço será desenvolvido na área verde que fica nos fundos do Solo Sagrado II e na área verde e calçadas da avenida Júlio César Marino, do Jardim Soto até o bairro Granville – passando pelo Estádio Municipal Silvio Salles.

Em Rio Preto

Os casos suspeitos de Coronavírus em São José do Rio Preto aumentaram. Em nota, a Secretaria de Saúde do município informou: “Homem, de 32 anos, com viagem aos Estados Unidos e retorno ao Brasil em 29/02/2020. Apresentou sintomas de febre, tosse, dor de garganta, coriza e dores musculares, com início em 01/03/2020; Mulher, de 33 anos, com viagem a Portugal e retorno ao Brasil em 08/03/2020. Apresentou sintomas de febre, tosse, congestão nasal e dores musculares, com início em 07/03/2020; Menina, de 1 ano, com viagem a Portugal e retorno ao Brasil em 08/03/2020. Apresentou sintomas de tosse, coriza e dificuldade para respirar, com início em 07/03/2020; Homem, de 25 anos, com viagem à Inglaterra e retorno ao Brasil em 06/03/2020. Apresentou sintomas de febre, tosse e coriza, com início em 05/03/2020.

Petróleo

Os preços do petróleo desabaram no mercado internacional após o racha na Opep que levou a Arábia Saudita a anunciar um aumento de produção neste fim de semana. As cotações na abertura do mercado na Ásia voltaram a 1991, quando teve início a Guerra do Golfo.

Dilema

A redução dos preços colocará o governo Bolsonaro em um dilema. Se a Petrobras seguir a paridade internacional, ela terá que reduzir bruscamente o preço da gasolina e do diesel; e isso pode levá-la a ter enorme prejuízo, porque os seus custos de produção podem ser mais elevados. Isso também inviabilizará o setor de etanol, que não teria condições de competir, e a arrecadação do governo.

Não vai interferir

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (9) que o governo federal não vai interferir para controlar o preço do barril de petróleo no Brasil. Em manifestação no seu perfil no Twitter, o presidente reforçou que “não existe possibilidade de o governo aumentar a Cide [Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico] para manter os preços dos combustíveis”.

TSE

Começou na segunda-feira (9) a segunda etapa da campanha do Jovem Eleitor, lançada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo da ação, que utiliza linguagem simples e moderna, é envolver os jovens no assunto e fortalecer o interesse dessa faixa etária em participar da vida política, contribuindo, assim, para delinear o futuro do país.

