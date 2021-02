PENEIRA FINA 10/02/2021

LIÇãO DE CASA

A Câmara e Prefeitura deveriam enfrentar com seriedade as isenções concedidas em nossa cidade e não somente continuar a ampliar os benefícios, sem qualquer estudo de impacto econômico. Deveria haver no mínimo uma limitação de acordo com a área construída. Se o Prefeito e vereadores realmente quiserem fazer um levantamento, com certeza acharão muitos contribuintes isentos, que no papel ganham apenas dois salários mínimos de aposentadoria, mas possuem outros rendimentos e residem em verdadeiras mansões em nossa cidade! São imóveis que pagariam milhares de reais e ficam isentos, apenas com base na renda de aposentadoria recebida. Mas para isso é preciso vontade política, que esperamos os atuais políticos possam ter.

PROJETO DE ISENÇÃO DE IPTU

O Vereador Luís Pereira apresentou Projeto de Lei que pretende ampliar os beneficiários com isenção do IPTU em Catanduva. De acordo com o projeto aposentados, pensionistas e beneficiários do Amparo Social ao Idoso pago pelo INSS que tenham renda superior a 10% e 20% de dois salários mínimos passariam a ter direito a isenção do IPTU, na proporção de 90% e 80%, respectivamente. Atualmente apenas os que possuem renda até dois salários mínimos têm direito a isenção de 100% do IPTU. O projeto também prevê que mesmo o imóvel não sendo de propriedade exclusiva do aposentado, pensionista ou beneficiário de renda mensal paga pelo INSS também terá direito a isenção proporcional ao percentual que lhe pertence.

PROJETO DE ISENÇÃO DE IPTU II

O projeto de Pereira apesar de beneficiar uma parcela da sociedade da catanduvense, apresenta grande risco à arrecadação do Município. Famílias que possuam renda de até R$ 2.508,00 mensais poderão ter isenção de 80% no IPTU. Segundo pessoas ouvidas por esta coluna esta mudança poderia comprometer o caixa da Prefeitura e prejudicar investimentos em saúde, educação e infraestrutura realizados no município. Seriam milhões de reais que Catanduva deixaria de arrecadar anualmente. E como já dizia o Nobel de Economia Milton Friedman: “não há almoço grátis!”, ou seja, quem vai pagar essa conta da ampliação das isenções são os já sobrecarregados contribuintes de Catanduva!

CAUTELA NAS ISENÇÕES

Defendemos que pessoas que realmente não tenham condições financeiras para sobreviverem sejam amparadas pela Secretaria de Assistência Social, mas projetos como este que afetam a saúde financeira da Prefeitura não resolvem o problema dos mais carentes e podem resultar em injustiças maiores. A redução da arrecadação afeta os serviços oferecidos aos cidadãos, que já encontram dificuldades em ter uma saúde e educação pública de qualidade, sem falar no asfalto e demais serviços que são muito deficitários em nossa cidade.

REVITALIZAÇÃO DA RUA BRASIL

Quem passa pelo trecho da Rua Brasil, entre as ruas Minas Gerais e Sergipe pode conferir o trabalho realizado pela equipe da Secretaria de Meio-Ambiente nos vasos do Calçadão. Me perdoe o pessoal do Viveiro de Mudas, mas o aspecto das plantas que foram escolhidas para serem plantadas no local é muito ruim. Entendemos que se tratam de mudas que ainda irão se desenvolver, mas infelizmente, se a intenção era valorizar o centro da cidade isto não ocorreu. Para mim foi trabalho e dinheiro mal gasto. Temos certeza que os profissionais podem fazer melhor mas o ideal e’ que voltem o mais rápido possível, e refaçam o serviço. Tenho certeza que a cidade merece ficar bonita e não precisa terceirizar para isso acontecer!

MARAPOAMA

Na sexta-feira (5) o Governo do Estado de São Paulo entregou mais uma unidade do Programa Creche Escola na região de Catanduva. Trata-se da 127ª creche escola da atual gestão e sua construção, no município de Marapoama, foi realizada graças ao investimento de mais de R$ 1,6 milhão da Secretaria Estadual da Educação em parceria com a prefeitura local. A Escola Municipal de Ensino Infantil Criança Feliz tem capacidade para atender 150 crianças de 0 a 5 anos. O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. A unidade também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade.

MAIS VACINAS

Catanduva recebeu, na tarde de terça-feira ( 9), mais uma remessa da CoronaVac. O estado de São Paulo vacinou 1.007.454 pessoas contra Covid-19 até as 17h15 desta terça-feira (9). De ontem para hoje foram mais de 100 mil pessoas imunizadas. Os dados são do “Vacinômetro”, ferramenta digital, que permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados no estado. So’ em Catanduva foram vacinados 6.861 ate’ as 17:05 h de ontem(09) registrados pelo “Vacinômetro municipal”.

AUXíLIO EMERGENCIAL

O Projeto de Lei 29/21 prorroga por quatro meses, a contar de 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial pago ao trabalhador informal em virtude da pandemia de Covid-19. O valor mensal do benefício será de R$ 600. Em tramitação na Câmara dos Deputados, a proposta altera a Lei 13.982/20, que criou o auxílio. Com exceção dos lotes residuais, o benefício foi extinto oficialmente em janeiro de 2021. Lembrando que a proposta deve conter o impacto econômico e estar previsto no orçamento deste ano para que o governo não ultrapasse o “teto de gastos”.