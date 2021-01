PENEIRA FINA 10/01/2020

INEXPERIÊNCIA FALA ALTO

Os novos vereadores deveriam aproveitar o recesso parlamentar para aprenderem alguma coisa que seja útil nos futuros trabalhos da Câmara Municipal em vez de ficar querendo chamar atenção a qualquer custo. Está patético ver tantos “pavõezinhos” querendo aparecer e, se criticados, culpam a imprensa por seu comportamento neófito. O último pavão da Câmara já foi expelido da política há muito tempo. Uma coisa que confunde alguns é o fato de serem “frangos de granja” se achando pavão só porque pintaram as penas com Guache, na primeira chuva, suas verdadeiras cores irão aparecer. Agora vivendo com dinheiro público serão criticados e elogiados e a imprensa não tem que ficar “enfeitando pé de pavão”.

TUDO COMO ANTES

Gleison Begalli parece realmente que por enquanto não consegue traduzir o discurso para a prática. Todos os cargos de confiança nomeados há anos por outros vereadores que nem estão mais na Câmara permaneceram. São vários desde chefe de gabinete, financeiro, secretários, assessores etc. A farra continua a mesma e Gleison pregando renovação! Mais uma vez: Recesso serve para aprender, quando a pessoa quer aprender.

CADÊ A TRANSPARÊNCIA

Já passou a hora de Gleison publicar na imprensa os nomes de cada um dos ocupantes dos cargos de confiança, ou seja, que não são concursados, os chamados “apadrinhados”. Será que em uma semana à frente do Legislativo não deu tempo nem de saber quem está nomeado atualmente e que cargo ocupa? Gleison fica fazendo discursos de campanha e não realizou nada até agora!

MESA DIRETORA

O mesmo serve para os demais membros da nova mesa Diretora da Câmara. César Patrick com suas “bravatas” e Ivana Soldati e seu amor pelos animais. Os dois não se deram conta que foram eleitos para renovar e para administrarem o Legislativo pelos próximos dois anos. O único que parece continuar dando as cartas é Luís Pereira que ocupa a segunda secretaria, já que está há mais de vinte anos como vereador e mantém seus indicados em seus cargos.

REPUBLICANOS DE CATANDUVA

Aliás nesta semana presenciamos um fato engraçado envolvendo César Patrick e Ivana Soldati, os dois vereadores do Republicanos na cidade. Os dois anunciaram verba do deputado Marcos Pereira reivindicando para cada um deles a glória da obtenção da verba. Mas nenhum deles comenta sobre os problemas políticos que o deputado enfrentou no passado, quando sofreu denúncias de envolvimento na Lava Jato quando era Ministro de Michel Temer, nem citam que atualmente faz parte do Centrão no Congresso. A própria liberação de recursos tem sido questionada na imprensa, como moeda de troca pelo apoio a Arthur Lira, candidato no Governo que também é investigado pela Justiça.

IVO PINFILDI

O presidente do Sincomércio disse em entrevista que foi muito positiva a reunião com o prefeito de Catanduva na última sexta feira(08). Dentre as reivindicações levadas ao Padre Osvaldo foi a ideia de um verdadeiro “pente fino” por todo calçadão reparando o calçamento e revitalizando a parte de paisagismo abandonada a anos. Outro ponto importante da reunião foi uma possível reformulação da “Área Azul” para que o serviço seja aperfeiçoado. “A cidade tem que estar bonita para agradar tanto os catanduvenses quanto os que vem de fora: Padre Osvaldo foi super receptivo e já marcou na hora uma outra reunião com os setores responsáveis por essas mudanças que nós queremos implementar e ainda este mês estaremos nos reunindo com estes setores para que estas mudanças aconteçam”, disse Pinfildi.

CARTEIRA DIGITAL

O Projeto de Lei 4998/20, do Senado, cria no País a carteira digital de vacinação, com o histórico de imunizações administradas em serviços públicos e privados de saúde. O documento eletrônico conterá, conforme a proposta, a identificação do portador, das vacinas aplicadas e pendentes, incluindo dados sobre lotes e fabricantes, além de outras informações definidas em regulamento. O texto, já aprovado pelos senadores, tramita na Câmara dos Deputados. O projeto deixa claro que toda a população brasileira receberá, no momento oportuno, todas vacinas a que tem direito independentemente de possuir a carteira de vacinação digital.

DO AUTOR DO PROJETO

Na justificativa que acompanha a proposta, o autor, senador Acir Gurgacz (PDT-RO), lembra que o Programa Nacional de Imunizações (PNI), instituído em 1975, é uma política pública de sucesso, considerado o maior programa público de vacinação do mundo, mas ressalta que o atestado de vacinação, atualmente fornecido em papel, está ultrapassado e muitas vezes acaba perdido ou danificado, comprometendo as anotações das vacinas recebidas.

OLHA A DENGUE!

Enquanto era realizada a reunião entre o prefeito Padre Osvaldo, os secretários e a imprensa, alguns “voos” nos rostos dos jornalistas e dos entrevistados não passaram despercebidos. Não dava para saber se era o mosquito Culex (o famoso pernilongo) ou o temido Aedes Aegypti. Mas então já deixamos por aqui uma recomendação ao prefeito: Use repelente quando estiver na prefeitura ou pelo menos no auditório, o mesmo vale para quem estiver por lá.

Repreensão

A forma educada de repreensão do prefeito Padre Osvaldo parece não ter surtido muito efeito durante a reunião realizada na sexta-feira. Por diversas vezes, o prefeito tentou chamar atenção para as conversas paralelas enquanto alguns secretários faziam seus discursos e apresentavam o balanço da semana nas pastas. Mas acho que alguns não entenderam o recado.

Muito zen

A secretária de Cultura que na primeira semana praticamente, pelo que ficamos sabendo, nem compareceu a seu local de trabalho, fez uma apresentação tão relaxante que quase era possível cochilar um pouco. De efetivo não falou quase nada, com exceção do edital para abertura das oficinas culturais. Apenas agradeceu a oportunidade, falou que o trabalho na secretaria é quase uma “terapia” para ela, num tom tão calmo, que parecia uma aula de ioga.