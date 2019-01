PENEIRA FINA – 10/01/2019

Novela transporte

E a novela sobre o transporte coletivo continua. Não bastasse o preço de R$ 4, o usuário agora teme não chegar ao destino no horário previsto por conta de incidentes. Quer seja ônibus quebrados ou até mesmo sem combustível. Foram pelo menos três reclamações ontem e outras no dia anterior. Quando se pensava que a situação seria contornada até a abertura de licitação, eis que os problemas somente aumentam.

Reuniu

E por conta disso, de todas as panes apresentadas, a Prefeitura e empresa Tambaú se reuniram ontem a tarde. Uma ata foi registrada e a viação se comprometeu em solucionar os problemas. A prefeitura afirmou que aguardará. A população tem pressa pelo bom serviço, que está saindo, além de mais caro, pior do que o anterior.

Especulações

E pelas redes sociais, catanduvenses também questionaram a verdadeira existência da empresa Tambaú. Em publicação do jornalista Rodrigo Ferrari, assessor da deputada estadual Beth Sa­­hão, o endereço foi questionado. Rua Benedita Martins Ra­­­mos, no Jardim Três Corações em São Paulo. Segundo consta na postagem, o local seria uma residência. Cita ainda o valor de capital da empresa R$ 33 milhões na comparação com o modesto endereço.

Questionada

O Regional questionou a prefeitura de Catanduva. Em resposta afirmou: “A Prefeitura de Catanduva esclarece que, por desco­nhe­­cimento ou de forma má intencionada, o assessor da de­­­pu­­tada, omitiu que a empresa alterou sua sede para avenida In­­terlagos 6.485 – Cjto. 12 – Interlagos, SP. Essa informação é de fácil acesso no próprio site da Jucesp ou mesmo da Receita Fe­­deral. Cumpri-nos mencionar ainda que, por ocasião da contra­­tação emergencial, a Prefeitura tomou diversas precauções, não tendo sido verificada nenhuma situação que impedisse a contratação”.

Pesquisamos

A reportagem de O Regional então decidiu também pesquisar pelo Google Maps o endereço. Avenida Interlagos, 6485. Segundo as imagens, do maps atualizadas em 2017, no local funciona uma mecânica e do lado, uma sala naquela ocasião estaria para alugar. A reportagem também pesquisou se a mecânica ainda atua no endereço e, pela internet, consta que sim. Ao lado, um prédio da Sabesp.

Ativa

Pelo CNPJ, verificamos que a empresa é ativa desde 1989, que atua na área de transportes para agências de viagens, transporte escolar, transporte rodoviário coletivo de passageiros, locação de automóveis com motoristas e outros.

Em mais pesquisa

Em mais uma pesquisa, encontramos uma matéria publicada no Diário do Transporte sobre o pedido de impugnação da Tambaú para uma das licitações de transporte em São Paulo Capital, datada de novembro do ano passado. A SMT – Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes negou as tentativas de impugnações aos editais de licitação dos serviços de ônibus na cidade de São Paulo por empresas e associações de companhias de transportes de passageiros de São Paulo, de Minas Gerais e do Centro-Oeste. “A Tambaú Transportes e Serviços Ltda, do interior paulista, tentou impugnar o edital do subsistema de articulação regional. De acordo a Jucesp – Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Tambaú está registrada em um escritório na Avenida Interlagos, na Zona Sul da capital paulista”, consta na reportagem.

Reforma

A Câmara de Catanduva passa por reformas para adequação de acessibilidade. Segundo o Presidente da Câmara, Luis Pe­­reira, a reforma no Plenário e a construção da rampa que liga o plenário a parte interna da Casa de Leis, já era uma ne­­cessidade antiga. “Desde a entrada do companheiro Ditinho para o quadro de vereadores, a Casa de Leis passou a ter a necessidade de uma reforma para adequação. O intuito é promover mais conforto aos cidadãos que frequentam a Casa e garantir a acessibilidade a todos que necessitam, eliminando as barreiras e dando autonomia aos deficientes, idosos, obesos, acidentados e outras pessoas com mobilidade reduzida”, explicou. Para que os cadeirantes possam frequentar as reuniões sem qualquer desconforto, será criada uma área específica para o público no Plenário da Casa, com acesso a banheiros e a todas as dependências da Câmara.

